Tandrețuri literare de ianuarie. ​​​​​​​9 cărți din Noul An

1. Lumea creștină

Autor: Peter Heather

Editura: Polirom, 2023

Traducere: Petru Iamandi

Cum a fost posibil ca o mișcare religioasă apărută în Palestina secolului I, având doar câteva zeci de adepți, să se răspândească în tot bazinul mediteraneean și să se impună în fața păgânismului Romei, pentru ca peste alți o mie de ani să controleze întreaga Europă? Aceasta este în esență întrebarea la care cartea lui Peter Heather ne oferă răspuns, analizând în detaliu momente decisive din evoluția creștinismului, cum au fost convertirea împăratului Constantin și încoronarea lui Carol cel Mare, domnia lui Iulian Apostatul, consolidarea treptată a doctrinei după conciliul de la Niceea sau la al patrulea conciliu lateran, misionarismul, invazia musulmană, cruciadele și multe altele.

În tot acest răstimp, creștinismul s-a readaptat continuu pentru a câștiga noi adepți din cele mai diferite popoare și categorii sociale, susținut fiind de condițiile istorice, sociale, economice și culturale specifice care au contribuit la răspândirea lui – și utilizând uneori forța și coerciția –, pentru ca, în final, după anul 1300, să devină o religie cu instituții reale solide, cu ierarhii centralizate și norme și practici ritualice de monolit. Bine documentată și plină de imagini vii și de perspective noi, lucrarea este o istorie comprehensivă a începuturilor și triumfului creștinismului în Europa medievală.

Peter Heather este istoric specializat în Antichitatea târzie și Evul Mediu timpuriu, profesor la King’s College, Londra. Între cărțile sale se numără The Fall of the Roman Empire, Empires and Barbarians: Migration, Development and the Birth of Europe, The Restoration of Rome și Rome Resurgent.

2. Voința și norocul

Autor: Carlos Fuentes

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Horia Barna

Considerată de mulți critici o satiră întunecată și o tragedie poetică, Voința și norocul marchează poate cel mai înalt prag al imaginației și al realismului lui Fuentes. În această nouă critică social-politică, aflăm povestea prieteniei dintre Iosua Nadal și Ierihon, care se întâlnesc în adolescență și încearcă să trăiască altfel decât ceilalți, dar aleg drumuri diferite pentru a-și îndeplini scopul.

Cei doi prieteni sunt protagoniști într-un bildungsroman format inițial din aspirații și filozofări adolescentine, presărate cu trimiteri literare și aluzii la Kafka, Nietzsche, Odiseu și divinitate. Mai apoi, capcana întinsă de suprapersonaj – Mexicul însuși – îi obligă să reconstituie în cheie modernă mitul lui Cain și Abel. Misterul personajelor este dezvăluit chiar de capul retezat al lui Iosua, abandonat pe o plajă de lângă Pacific. Pe măsură ce îi aflăm destinul, granița dintre bine și rău dispare.

3. Oameni de porumb

Autor: Miguel Angel Ásturias

Premiul Nobel pentru Literatură, 1967

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Georgiana-Raluca Strugar

În zorii lumii, spun legendele mayașe din care se inspiră Asturias, zeii au eșuat de mai multe ori în eforturile de a crea omul, până când au descoperit substanța potrivită pentru a forma creatura definitivă: porumbul. Romanul aduce laolaltă plămădirea omului de porumb cu denunțarea incisivă a efectelor devastatoare pe care le-a avut capitalismul asupra obiceiurilor și credințelor ancestrale ale populațiilor rurale. Printre sunete, simboluri și metafore, pendulând necontenit între real și oniric, povestea duce, în cele din urmă, la deznădejde, depersonalizare și dezumanizare.

Miguel Ángel Asturias (1899-1974), diplomat, romancier, poet și dramaturg, a pus bazele a ceea ce va fi cunoscut mai apoi ca boom-ul latino-american. Romanul Domnul Președinte - început pe când era student la drept (1920) și terminat în 1933 - este cea mai cunoscută operă a sa, fiind adaptată cinematografic, jucată pe scena teatrelor și tradusă în principalele limbi internaționale. Asturias este unul dintre primii scriitori care utilizează tehnica realismului magic.

Subiectul comun al operei sale este inegalitatea socială: autorul denunță abuzurile care au avut loc de-a lungul istoriei Americii Latine, o consecință a regimurilor politice.

4. Jung. O călătorie către sine

Autor: Frédéric Lenoir

Editura: Humanitas, 2023

Traducere: Marieva‑Cătălina Ionescu

Biografie pasionantă și compendiu de informații mai puțin cunoscute despre viața și opera unuia dintre cei mai vizionari gânditori ai secolului XX, cartea lui Frédéric Lenoir este totodată un ghid de dezvoltare personală potrivit principiilor jungiene.

Pe lângă teme de interes general, abordate original, precum colaborarea cu Sigmund Freud și despărțirea de el sau perspectiva unică asupra psihoterapiei și spiritualității, autorul pune în discuție controversele din jurul lui Jung, precum și legăturile sale cu serviciile americane de spionaj, precursoare ale CIA.

O lectură pentru toți cei interesați de omul din spatele principiilor psihologiei abisale, cu harurile și revelațiile sale, dar și cu frământările și îndoielile care i-au - și ne-au - marcat existența.

5. Jocuri rituale din Moldova

Autor: Alin Rus

Editura: Humanitas, 2023

Traducere: Elena Cărbunaru‑Butușină și Alin Rus

„Cartea lui Alin Rus ne reamintește că jocul este o componentă fundamentală a vieții noastre comunitare, ajutând omenirea să facă față tuturor încercărilor și vicisitudinilor de-a lungul istoriei. Persistența jocurilor rurale, precum cele ale țăranilor români, de-a lungul secolelor dovedește că adaptarea și transformarea jocului în cadrul societăților cutumiare sunt mai importante decât conservarea standardizată, ca patrimoniu cultural imaterial, prin instituțiile statului sau organizațiile transnaționale. Pe de altă parte, constatăm viteza cu care jocurile rituale devin tot mai frecvent elemente ale industriei culturale, fiind destinate consumului turistic, în timp ce comunitățile rurale încep să se destrame sub impactul migrației forței de muncă. Studiul de față trage un semnal de alarmă în acest sens.” - Monica Heintz, Universitatea Paris Nanterre

6. Singuraticul

Autor: Eugène Ionesco

Editura: Nemira, 2023

Traducere: Doru Mareș

Un mic-burghez de vârstă mijlocie - un funcționar singuratic și plictisit -, al cărui nume nu-l cunoaștem, moștenește o sumă enormă de bani după moartea unchiului său din America. Își dă demisia de la locul de muncă, unde lucra de cincisprezece ani, și se mută într-un apartament mult mai mare, în care, printre altele, își petrece timpul gândindu-se la moarte.

„Fericirea înseamnă să îți dai dintr-odată seama, într-un mod care s-ar putea numi supranatural, că lumea e acolo și că tu ești în lume, că exiști, că exist. În prezent, totul părea să dovedească inexistența lucrurilor și propria mea inexistență. Mi-era frică să nu dispar. Ascultând și uitându-mă atent prin cameră sau pe fereastră, mi se părea că mici seisme imperceptibile, dar destul de numeroase, dăduseră lumii o mare fragilitate.” - Eugène Ionesco

Comparat adesea cu „Străinul” de Albert Camus sau cu „Greața” de Jean-Paul Sartre, „Singuraticul”, publicat în 1973, este unicul roman scris de Eugène Ionesco.

7. Uite ce pierzi

Autor: Will Gompertz

Editura: Polirom, 2023

Traducere: Iulian Bocai

Artiștii plastici se pricep foarte bine cum să vadă, pentru că au învățat să fie atenți. Noi, ceilalți, care suntem mai tot timpul „pe pilot automat”, mereu grăbiți, orbi la ceea ce ne înconjoară, pierdem din vedere minunățiile de care e plină lumea noastră. Însă chiar am putea să privim lumea cu alți ochi.

Will Gompertz face o incursiune în mintea unor artiști de pe tot mapamondul, de la vedete contemporane la vechii maeștri, de la cei cunoscuți la cei mai obscuri, ca să ne arate cum să privim și să percepem lumea prin lupa sensibilității lor. De exemplu, Guo Xi ne va învăța să vedem armonia, David Hockney natura, iar Frida Kahlo durerea. Iar în felul acesta vom ajunge să simțim acel fior, sentimentul că trăim cu adevărat. Îmbinând biografiile artiștilor cu analiza unora dintre operele lor esențiale, Will Gompertz încearcă să ne arate cum putem obține mai mult nu doar de la artă, ci și de la viața însăși.

8. Misiunea

Autor: Aris Alexandrou

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Claudiu Sfirschi-Lăudat

Misiunea este romanul unei ideologii goale care decimează suflete și trupuri. Descriind marșul triumfal al Istoriei închise într-un container metalic ce trebuie transportat din orașul N în orașul K, el devine, totodată, un simbol pentru misiunea – și eșecul – scriitorului de a da un sens realității prin cuvintele sale. Fără chip, fără nume și fără istorie, personajul imaginat de Aris Alexandrou împrumută trăsături kafkiene și le transmite istoriei narate. Și cu cât vorbele se îngrămădesc pe pagina depozițiilor lui, cu atât adevărul se îndepărtează mai mult de noi, lăsându-ne la final cu o întrebare chinuitoare: a fost sau n-a fost?

Aris Alexandrou (1922–1978) a fost poet, prozator și traducător. Născut la Leningrad, sub numele de Aristotelis Vasiliadis, din tată grec și mamă originară din Estonia, s-a stabilit în Grecia, împreună cu părinții, în 1928, locuind mai întâi la Salonic, apoi la Atena. În timpul Ocupației germane din Grecia, a luat parte la mișcarea de rezistență, devenind membru al Partidului Comunist (pentru scurtă vreme). După eliberarea Greciei, a fost arestat și închis în repetate rânduri în diverse lagăre de concentrare. În 1967, se mută la Paris împreună cu soția sa, Kaiti Drosou, pentru a evita o nouă arestare. Se stinge din viață la Paris.

9. Fii ca râul care curge

Autor: Paulo Coelho

Editura: Humanitas Fiction, 2023

Traducere: Simina Popa

„În paginile care urmează, povestesc unele momente pe care le-am trăit, istorii care mi-au fost spuse, cugetări din vremea când parcurgeam o anume etapă a râului din viața mea”, declară Paulo Coelho în deschiderea volumului de față, o antologie de cronici din perioada 1998-2005 scrise inteligent, cu pasiune și umor, cuprinzând anecdote personale, parabole și reflecții despre literatură, istorie, dificila artă a iubirii și a scrisului: teme eterne și universale, înfățișate prin cuvintele unui scriitor unic, care se simte chemat să aducă mărturie despre adevărul și frumusețea lumii.