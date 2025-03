Ziua Solidarității româno-polone, sărbătorită în cadrul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025

La evenimentul la care au asistat aproximativ 100 de persoane au luat cuvântul domnul dr. Robert Andrzejczyk, director al Muzeului Józef Piłsudski din Sulejówek, E.S. domnul Theodor Cosmin Onisii, Ambasadorul României în Republica Polonă, E.S. domnul Marek Prawda, subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, Alteța Sa Regală Sofia, principesă a României și domnul Ovidiu Dajbog-Miron, directorul ICR Varșovia.

Sărbătorirea Zilei Solidarității româno-polone a avut loc în contextul în care, la București, în cadrul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025, se desfășoară expoziția „România – Polonia, un secol de istorie. Mareșalul Józef Piłsudski și Familia Regală Română” – vernisată la 5 decembrie 2024 și organizată de Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Ambasadei Republicii Polone în România și Institutului Polonez de la București.

În plus, subliniind rolul foarte important pe care membrii Familiei Regale a României îl joacă nu doar pentru relațiile bilaterale, ci și în sprijinirea tinerilor artiști, recitalul susținut de Paul Răducanu și Ionuț Diaconu la Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek a fost organizat cu sprijinul Fundației Principesa Margareta a României. Paul Răducanu și Ionuț Diaconu sunt absolvenți ai programului „Tinere talente“, program de tradiție al Fundației Regale Margareta a României care îi sprijină pe tinerii talentați aflați la începutul unei cariere artistice.

Unul dintre primii artiști care au beneficiat de susținerea Familiei Regale a României a fost compozitorul George Enescu. Astfel, programul recitalului a inclus și piese muzicale care evocă această relație strânsă dintre compozitor și monarhia română.

Recitalul a avut următorul program: George Enescu – Aubade; Fritz Kreisler – Preludiu și Allegro; Johann Sebastian Bach – Die Seele ruht in Jesu Händen (aranjament: Harold Bauer); Ciprian Porumbescu – Balada; Józef Wincent Piłsudski – Valse roumaine. Réminiscences des concerts d’orchestre roumain à St. Pétersbourg; Grigoraș Dinicu – Hora Staccato; George Enescu – Balada; Frédéric Chopin – Studiul op. 25 nr. 12 în do minor; Pablo de Sarasate – Zigeunerweisen op. 20.

Recitalul a conținut o lucrare inedită, semnată de tatăl lui Józef Piłsudski, Józef Wincent Piłsudski.

La cererea publicului, Paul Răducanu și Ionuț Diaconu au oferit un bis: Fritz Kreisler – Liebesleid.

Paul Răducanu este membru al Orchestrei Române de Tineret și laureat a numeroase concursuri pentru tineri interpreți. În prezent, urmează studii de Master la clasa de vioară a prof. univ. dr Gabriel Croitoru. Împreună cu Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Mircea Dumitrescu, a efectuat la sfârșitul lunii decembrie 2024 un mare turneu în România intitulat „Vioara lui Enescu”, în cadrul căruia cei patru muzicieni au concertat cu viori aparținând compozitorului George Enescu.

Ionuț Diaconu a studiat pianul cu profesorul Constantin Nițu. În 2016, a debutat ca solist al Orchestrei de Cameră Radio sub bagheta dirijorului Cristian Brâncuși. În 2018, a studiat în cadrul programului Erasmus+ la Escola Superior de Musica e Artes do Espetaculo do Porto (Portugalia). În 2019 a câștigat două premii I la Forum Internacional de musica Orihuela (Spania) și la Concurso Internacional de Piano „Alto Minho” (Caminha, Portugalia). În 2020, a primit o bursă SoNoRo. A făcut parte din ansamblul care a înregistrat pe CD piesa contemporană Historias (compozitor Francisco Monteiro).

După recital, cei prezenți la eveniment, ambasadori și membri ai corpului diplomatic acreditați în Republica Polonă, precum și publicul meloman, au participat la o degustare de vinuri oferită de Winnice Mołdawii și Crama Oprișor, sponsori ai evenimentului.

Recitalul a fost organizat în cadrul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹