Performanță românească. Banca Transilvania preia cea mai mare bancă din Ungaria

Fuziunea a dus la o creștere de 9% a activelor BT şi de 13% a portofoliului de credite, dar şi la o prezenţă mai mare în Bucureşti şi în centrul ţării.

"De această dată, a fost inclusiv o integrare în timp record, în doar şapte luni, cu o implementare foarte bună, posibilă datorită similarităţilor şi sinergiilor dintre BT şi OTP Bank, precum şi implicării echipelor celor două bănci. Le spunem bun venit noilor clienţi, parteneri de business şi colegi", a declarat Omer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Ce se întâmplă cu clienții OTP Bank

Clienții OTP Bank sunt preluați și vor avea acces la cel mai mare ecosistem de soluţii bancare şi complementare banking-ului, prin companiile Grupului BT. Ei vor beneficia de o prezenţă în 350 de comunităţi din ţară, prin cele peste 530 de sedii şi peste 2.000 de aparate pentru self-banking (BT Express, BT Express Plus, BT Cash & Drop), BT Pay (pentru persoanele fizice), BT Go (pentru companii) şi BT Visual Help (pentru self-banking ghidat) dar şi Hungarian Desk, care înseamnă consultanţa în limba maghiară atât pentru clienţiide la OTP Bank, cât şi pentru cei care lucrează deja cu BT și doresc acest lucru.

BT a achiziţionat OTP Bank şi celelalte subsidiare OTP Group din România în 2024 pentru 347,5 milioane de euro.