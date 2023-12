9 cărți cu sufletul în palmă

1. Sub cerul liber, stăm în lumină

Autoare: Barbara Kingsolver

Premiul Pulitzer pentru Ficțiune în 2023

Editura: Curtea Veche, 2023

Traducere: Ana-Maria Pănoiu

Într-un orășel din America zilelor noastre, Willa Knox și familia ei se luptă cu o precaritate dezarmantă: sărăcie, șomaj, doliu, boală și lipsa oricărei siguranțe materiale - crize personale care se profilează pe fundalul unei și mai amenințătoare crize globale. În același oraș, dar în 1874, sosește Thatcher Greenwood. Profesor de științe și adept entuziast al recentelor teorii ale lui Darwin, el se lovește de o societate aparent utopică, în realitate anacronică, roasă de ipocrizie și de teamă. La un secol și jumătate distanță, fiecare va lua lumea în piept în felul său. Poveștile lor își răspund de peste timp între pereții aceleiași case care stă să se dărâme, punând în oglindă două epoci istorice de mari frământări, două schimbări de paradigmă din a căror răscruce se desprinde o întrebare: ce faci când vechile certitudini se clatină și lumea pe care o știai pare să-și fi schimbat regulile peste noapte?

Barbara Kingsolver îmbină filigranul ironiei cu forța de a făuri lumi într-o poveste inteligentă, dulce-amăruie, prin care se mișcă personaje construite cu tandrețe. Dincolo de cangrenele societății și de durerea discretă de fiecare zi, întrezărim abisurile ființei și tot ce nu se schimbă din ce e omenesc. Dar prin crăpăturile unor vieți care par să se destrame, vedem cum pătrunde lumina.

Barbara Kingsolver este romancieră, poetă și eseistă. Cărțile ei au fost traduse în peste douăzeci de limbi, cucerind milioane de cititori din întreaga lume și numeroase distincții, printre care: National Humanities Medal (2000), Orange Prize for Fiction (2010), Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award (2011), Women’s Prize for Fiction (2023), Pulitzer Prize for Fiction (2023) și o nominalizare la PEN/Faulkner Prize. Toate titlurile pe care le-a publicat începând cu anul 1993 s-au regăsit pe lista de bestsellere a The New York Times.

2. Norii

Autor: Petru Creția

Editura: Humanitas, 2023

„Fiecare distanță străbătută de privire în adâncul cer e străbătută către ceva care, față de clipa aceasta, este mereu mai vechi, s-a petrecut mai de demult, mereu mai de demult, de la odinioară până la cel mai vechi odinioară. Jur-împrejur privirea noastră se cufundă în trecut, până foarte departe, până la niște lumini atât de vechi cât tinerețea lumii” - Petru Creția.

3. Stalin. Curtea țarului roșu

Autor: Simon Sebag Montefiore

Editura: Polirom, 2023

Traducere: Cătălin Drăcșineanu

Cine era băiatul gruzin care a ajuns să conducă imperiul vechilor ţari? Cine juca pentru el rolul lui Göring, Himmler şi Goebbels? Cum trăiau familiile celor mai puternici oameni din Uniunea Sovietică? Pornind de la surse de multe ori inedite, Simon Sebag Montefiore descrie viaţa la „curtea imperială” sovietică, unde liderul se distrează jucând jocul mortal al puterii, iar printre femei şi copii se amestecă zilnic asasini şi fanatici.

Stalin şi apropiaţii săi acordă imense privilegii prietenilor, mănâncă şi beau fără măsură în timpul cinelor de la Kremlin ori Kunţevo şi organizează războiul împotriva Germaniei, într-o lume a trădării, crimei şi promiscuităţii în care soarta fiecăruia se poate schimba într-o clipă. Montefiore ne oferă portretul inegalabil al unui Stalin pasionat de film, muzică şi literatură, care îşi iubeşte familia, dar nu ezită să-şi elimine brutal adversarii.

Vechi, deci bun.

4. Scrisori de la Moș Crăciun

Autor: J.R.R. Tolkien

Editura: Rao, 2023

În fiecare lună decembrie, copiii lui J.R.R. Tolkien primeau scrisori de la Moș Crăciun. De la primele rânduri pentru fiul lui cel mare, în 1920, până la ultima misivă emoționantă adresată fiicei lui în 1943, cartea de față reunește toate aceste scrisori și desene remarcabile într-o singură ediție superbă. Înăuntru se află (și) o scrisoare cu o caligrafie bizară, tremurată, și un frumos desen în culori. Ambele sunt de la Moș Crăciun și deapănă povești minunate despre viața în ținuturile înghețate…

De sezon.

5. Ciudata Sally Diamond

Autoare: Liz Nugent

Editura: Crime Scene Press, 2023

Traducere: Liviu Szöke

O carte plină de răsturnări de situație, întunecată și palpitantă, cu o eroină memorabilă. Toamna aceasta, romanul a câștigat în Irlanda premiul pentru Cartea de suspans a anului.

Înainte de a se dedica în totalitate scrisului, Liz Nugent a lucrat în film, teatru și televiziune. Fiecare dintre primele ei patru romane - Unravelling Oliver, Lying in Wait, Skin Deep și Our Little Cruelties - a fost pe locul întâi în lista bestsellerelor, iar Liz a câștigat patru Irish Book Awards, precum și Medalia James Joyce pentru Literatură.

6. Ultimul diavol care trebuie să moară

Autor: Richard Osman

Editura: Crime Scene Press, 2023

Traducere: George Arion jr

În al patrulea volum din seria Clubul Crimelor de Joi, Joyce, Elizabeth, Ron și Ibrahim, cei patru prieteni octogenari, se confruntă cu cel mai complicat mister de până acum. Veștile sunt tulburătoare. Un vechi prieten anticar a fost ucis, iar un colet periculos pe care îl avea în grijă a dispărut. Gașca intră în acțiune. Pe parcurs întâlnesc falsificatori de obiecte de artă, escroci online și traficanți de droguri, dar se confruntă și cu suferințe aproape de casă. Numărul de cadavre crește, pachetul periculos e de negăsit și necazurile se țin scai. Oare li s-a terminat norocul? Și cine este ultimul diavol care trebuie să moară?

Din categoria lecturi-fulg.

7. Imaginea de nezugrăvit a științei sacrosancte

Autor: Dimitrie Cantemir

Editura: Polirom, 2023

Stabilirea textului latin de Dan Slușanschi și Liviu Stroia

Ediţie îngrijită și traducere: Vlad Alexandrescu

„Lectura capodoperei lui Dimitrie Cantemir ne aduce în faţa constatării unui foarte subtil parcurs filosofico-teologic, care, pornind de la evocarea diverselor facultăţi de cunoaştere ale omului, conchide asupra deschiderii intelectului către un adevăr simplu. Ce este acest adevăr simplu? El este contemplarea chipului divin în om, prezent prin intermediul seminţelor de adevăr sădite în intelect, cu ajutorul cărora acesta se înalţă deasupra mărcilor vizibile către chipul inefabil, deasupra reprezentărilor către nereprezentabil. Aşa cum, în încercarea de a-l cunoaşte pe Dumnezeu, omul depăşeşte calea catafatică spre cea apofatică, deschizându-se către o contemplaţie impregnată de iubire, cunoaşterea de sine a omului depăşeşte condiţia reprezentării sau a imaginării, închipuind o antropologie apofatică, singura capabilă să dea seamă, per speculum et in aenigmate, despre demnitatea sufletului intelectual «care poartă asemănarea lui Dumnezeu şi Chipul Făurarului, prin condiţie, mai nobil şi mai distins decât înşişi Îngerii»” - Vlad Alexandrescu.

8. Kleptopia

Autor: Tom Burgis

Editura: Rao, 2023

Studiul lui Tom Burgis implică o amplă analiză a situației politice și economice internaționale. Într-un an dominat de alegerile prezidențiale din SUA, variantele fiind un cleptocrat și un democrat, o carte despre hoții de talie mondială care spală trilioane de dolari zilnic e pur și simplu irezistibilă.

Oligarhii Rusiei lui Putin sunt marii jucători ai acestor pagini. La fel sunt nababii Nursultan Nazarbaiev din Kazahstan, Robert Mugabe din Zimbabwe, Joseph Kabila din Republica Democratică Congo, bancherii britanici transformați în intermediari, un trio de miliardari din Asia Centrală și nu mai puțin de alte treizeci de personaje importante din secolul globalizării.

Atenție, aveți în față o anchetă scrisă, o lucrare de nonficțiune!

9. Mystic River

Autor: Dennis Lehane

Editura: Crime Scene Press, 2023

Traducere: Roxana Brînceanu

O poveste sfâșietoare despre loialitate, prietenie și pierderea inocenței. Trei prieteni din copilărie se regăsesc la maturitate în situații de viață complet diferite. Între ei nu mai domnește decât suspiciunea. Iar totul a pornit de la un renghi pe care li l-a jucat hazardul.

În copilărie, Sean Devine, Jimmy Marcus și Dave Boyle erau prieteni la cataramă. Dar apoi o mașină ciudată a oprit pe strada lor. Unul dintre ei a urcat, ceilalți doi nu. După aceea s-a petrecut ceva cumplit, un lucru care a pus capăt prieteniei lor și i-a schimbat definitiv. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, Sean a devenit anchetator, Jimmy a fost la închisoare și acum deține un magazin de la colț de stradă, iar Dave încearcă să-și țină căsnicia laolaltă și să-și alunge demonii care îl împing să comită fapte cumplite. Când în parcul copilăriei lor are loc o crimă, Sean este însărcinat să elucideze cazul. Investigația îl aduce în conflict cu Jimmy, care nu s-a lepădat întru totul de vechile metehne, dar și cu Dave, care în noaptea crimei s-a întors acasă plin de sânge.