Tragedia lui Petru Cercel de Constantin Manolache

Romanul reconstituie cu forță narativă destinul tulburător al voievodului Petru Cercel, domn al Țării Românești între anii 1583 și 1585. Educat în spiritul Renașterii, cunoscător a 12 limbi străine, poet și iubitor de artă, Petru Cercel a fost un domn vizionar, pasionat de frumos și preocupat de reformarea țării sale. Întors din Europa occidentală cu idei moderne și o viziune europeană asupra conducerii, el a încercat să transforme Țara Românească într-un stat prosper și deschis valorilor culturale. Dar idealurile sale s-au izbit de opoziția boierimii, de interesele politice și de suspiciunile celor din jur. Într-o lume în care loialitatea se măsoară în putere și trădarea se ascunde în spatele politeței de curte, Petru Cercel devine victima propriilor convingeri. Povestea domnitorului este una a curajului, a visului nerealizat și a sfârșitului tragic al unui spirit prea luminat pentru vremea sa.

Scris într-un limbaj limpede și expresiv, romanul lui Constantin Manolache combină istoria cu forța literară a ficțiunii, conturând un tablou vibrant al unei epoci dominate de ambiții, rivalități și pasiuni. Fiecare pagină transmite dramatism și emoție, transformând istoria într-o lecție despre idealuri, sacrificiu și frumusețea curajului de a visa.

