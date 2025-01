Un an editorial Nemira surprinzător cu lansări internaționale, autori consacrați, continuări de serie și ediții speciale pentru titlurile bestseller

„Pentru prima jumătate a anului 2025, fiecare titlu selectat reflectă angajamentul nostru de a aduce în atenția cititorilor români volume care să inspire, să educe, să provoace gândirea critică, să cultive gustul pentru lecturi valoroase și, totodată, să contribuie la o mai bună înțelegere a lumii în care trăim. Anul acesta vine și cu câteva surprize în ceea ce privește designul cărților, cu ediții de colecție care vor transforma poveștile noastre și experiența lecturii. La fel ca în anii precedenți, am căutat să celebrăm acel lucru care ne leagă și care ne aduce mereu împreună: plăcerea lecturii”, a spus Ana-Maria Androne, Chief Marketing Officer Nemira.

Imprintul Armada pregătește un 2025 spectaculos pentru iubitorii de literatură SF, fantasy și thriller. Cu un plan editorial care include nume consacrate, noi lansări internaționale și ediții speciale, Armada explorează noi teritorii ale imaginației.

Prima jumătate a anului 2025 va fi dedicată Regelui Literaturii Horror, Stephen King. Armada reia seria emblematică „Turnul întunecat”, într-o ediție de colecție cu un design unic realizat de graficianul Vasile Adnan, menit să atragă colecționarii și cititorii noi deopotrivă. Fanii autorului se pot bucura de romanul „Casa întunericului”, scris într-un duo magistral cu Peter Straub, continuarea mult așteptată a romanului „Talismanul”. Marea surpriză va avea loc în luna mai, când Armada va lansa simultan cu ediția americană noul roman al lui King, „Never Flinch”, tradus în română de Ruxandra Toma.

De asemenea, lansarea noului roman din universul distopic „Jocurile Foamei” al autoarei Suzanne Collins, va avea loc, concomitent cu lansarea oficială. Cea de-a cincea carte a seriei, „Răsăritul în ziua extragerii”, va fi publicată pe 18 martie, odată cu ediția internațională. Traducerea este semnată de Ana-Veronica Mircea.

Printre titlurile fantasy mult așteptate se numără „Casa Starling” de Alix E. Harrow, un roman gothic remarcabil, bestseller internațional, în traducerea scriitoarei Roxana Brînceanu.

În pregătire se află și „Jonathan Strange & Mr. Norell” de Susanna Clarke, în traducerea lui Emil Sârbulescu, precum și „Bringer of Dust”, de J. M. Miro, continuarea romanului „Monștri obișnuiți”, în traducerea lui Alex Szollo. Amatorii de povești cu vampiri își pot face planuri pentru (re)întâlnirea cu o serie celebră: „Sookie Stackhouse” a lui Charlaine Harris.

Iubitorii de SF vor avea parte, printre altele, de un nou roman de Jeff VanderMeer, „Hummingbird Salamander”, și de „Children of Memory”, de Adrian Tchaikovski, o nouă parte a seriei „Copiii timpului”, premiată cu Hugo pentru cea mai bună trilogie SF, în 2023.

Pentru amatorii de thrillere psihologice, Armada aduce două debuturi captivante: „Un plan imperfect”, de Nathan Oates, și „All the Other Mothers Hate Me”, de Sarah Harman.

Nemira Fiction, colecție lansată în toamna lui 2024, le propune cititorilor o diversitate de titluri care îi vor purta prin lumi pline de sensibilitate și profunzime, volume care le vor deschide acestora porți neștiute spre momente sau evenimente semnificative din istorie sau le vor oferi povești contemporane de citit cu sufletul la gură: „Bărbatul care n-a mai venit”, de Elle Cook, „Cele patru vieți ale lui Daiyu”, de Jenny Tinghui Zhang și „Dirty Diana”, de Jen Besser și Shana Feste – primul volum dintr-o trilogie la baza căreia se află podcastul omonim al lui Demi Moore. Un alt proiect îndrăgit va fi publicarea celebrei serii „Sherlock Holmes” a lui Sir Arthur Conan Doyle, într-o traducere nouă și cu o grafică de copertă vibrantă și contemporană. Iar pentru fanii noului gen romantasy, Nemira Fiction anunță publicarea primului volum, „Quicksilver”, din seria Fae & Alchemy, semnată de Callie Hart, un roman-fenomen, lansat la sfârșitul anului trecut, care a făcut valuri pe Goodreads, unde se bucură deja de aprecierea unui număr impresionant de cititori. Tot în această colecție, va apărea și volumul „Cele trei vieți ale lui Alix St. Pierre”, o ficțiune istorică palpitantă semnată de autoarea de bestsellere Natasha Lester.

Orion, imprintul dedicat non-ficțiunii al editurii Nemira, continuă să inspire cititorii români cu lucrări de referință din știință, artă, istorie și comunicare. În prima jumătate a anului 2025, Orion aduce în prim-plan o selecție de titluri scrise de autori de prestigiu internațional, menite să îmbogățească cunoașterea și să stimuleze gândirea critică: „Einstein în timp și spațiu”, de Samuel Graydon, editorul de știință al Times Literary Supplement, oferă o biografie inovatoare a lui Albert Einstein, structurată în 99 de particule ce dezvăluie multiplele fațete ale savantului; „Spațiul viselor” – un dialog profund între regizorul vizionar David Lynch și jurnalista Kristine McKenna, care explorează sursele de inspirație și procesele creative ale artistului; „Istoria lumii”, de Andrew Marr, o sinteză accesibilă și captivantă a istoriei globale, de la începuturile civilizației până în prezent. „Eu și Stanley Kubrick”, semnată de Emilio D'Alessandro și Filippo Ulivieri, dezvăluie detalii inedite despre procesul creativ al lui Kubrick și despre relația sa profesională și personală cu D'Alessandro. „Câștigă orice dispută. Arta dezbaterii, a convingerii și a vorbitului în public”, de Mehdi Hasan, oferă un ghid practic pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, argumentare și persuasiune. În „Making It So: A Memoir” , legenda teatrului și cinematografiei, Sir Patrick Stewart, împărtășește cu cititorii povestea fascinantă a vieții sale: de la începuturile sale modeste în Anglia, la faima internațională obținută prin roluri emblematice precum cel al căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek: The Next Generation. O lectură despre pasiune, perseverență și arta de a depăși obstacolele.

Imprintul n’autor al editurii Nemira pregătește, pentru prima jumătate a anului, titluri care vor completa direcția de ficțiune a imprintului. Primele apariții vor fi publicate în colecția n’autor ficțiune și vor încânta deopotrivă publicul larg, cât și profesioniștii cărții. Mai întâi, cititorii se vor putea delecta cu o carte nouă semnată de Ligia Ruscu, „Schimbarea”, un roman fantasy de extracție românească, o aventură savuroasă cap-coadă. De asemenea, vor avea ocazia să citească cea de-a doua carte a Ramonăi Gabăr după volumul de povestiri „Stații”, un basm punk splendid: „Cântec deasupra cenușii”. Următorul roman, un eveniment editorial veritabil, este revenirea la ficțiune, după aproape douăzeci de ani de la „Derapaj”, a prozatorului Ion Manolescu. Cu o carte memorabilă, care-și va bântui cititorul mult timp post-lectură: „Ceilalți”. O lectură antrenantă și provocatoare, așa cum ne-a obișnuit deja, va fi și titlul din primăvara aceasta semnat de Florin Chirculescu, „Orfanii”.

Pentru mai micii noștri cititori, imprintul Nemi anunță un an plin de surprize și de proiecte noi. „Frumoasa din pădurea adormită”, minunat ilustrată de Valeria Docampo, se alătură altor două povești clasice fermecătoare publicate de Nemi – „Spărgătorul de Nuci” și „Lacul lebedelor”, de Victoria Docampo. O nouă poveste a îndrăgitei autoare Jill Tomlinson, „The Aardvark Who Wasn't Sure”, ne va încânta cu umorul și nelipsita duioșie care străbat cărțile seriei „Poveștile preferate cu animale” („Favourite Animal Tales”), din care fac parte, printre altele, „Bufnița care se temea de întuneric”, „Gorila care voia să se facă mare” și „Pinguinul care voia sa afle mai multe”.

NEZUMI by Nemira le promite iubitorilor de manga noi aventuri – „PINO”, un volum manga de sine stătător despre o prietenie neașteptată între o femeie și un robot umanoid echipat cu inteligență artificială, o poveste înduioșătoare despre viitor, inteligență artificială și schimbare, „Chi’s Sweet Home”, „Cat companions Maruru and Hachi”, de ale căror personaje ne vom îndrăgosti cu toții, indiferent de vârstă – și continuări ale unor serii populare: „Justițiarii din Tokio”, alături de care fanii vor călători din nou în timp, „Atacul titanilor”, unde vom continua să citim cu sufletul la gură despre Eren și ceilalți, „Atelierul vrăjitoarelor”, care ne va purta mai departe prin lumea minunată a lui Coco, micuța vrăjitoare ucenică, „Minciuna ta din aprilie” și paginile sale pline de muzică și neliniște, „Fata de Dincolo”, un basm întunecat care te ține captiv într-o lume pe care n-ai mai vrea s-o părăsești.