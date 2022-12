Vânzări record pentru volumele „Țup și Influențerii Binelui” și „Învățătorii de Grijă.Rocky” ale unuia dintre cei mai iubiți scriitori pentru copii, Alex Donovici

„Sunt fericit și onorat că atât de mulți părinți au găsit resurse să cumpere cărți noi, acum apărute, într-o perioadă atât de delicată din punct de vedere financiar. Le mulțumesc! Faptul că au fost comandate 2 mii de exemplare din „Țup și Influențerii Binelui” și „Învățătorii de Grijă. Rocky” doar în perioada de precomandă, înseamnă că această generație de părinți cunoaște bine puterea cărților și știe că banii oferiți pentru ele sunt cea mai bună investiție în viitorul copilului lor. Sper că și în continuare Cristina și cu mine le vom putea oferi noi cărți interesante, care să-i încânte, să-i ajute și alături de ele să-și creeze amintiri minunate” declară autorul.

Care sunt poveștile celor două noi volume? În Învățătorii de Grijă. Rocky. Cartea a II-a, un pui de șoricar ajunge în brațele unui băiat de bani gata ce-l ia drept doberman. Va reuși el să-l schimbe pe copil? Și ce se va întâmpla când va fi descoperită înșelăciunea?

Volumul al șaselea din seria Țup, Țup și Influențerii Binelui discută despre una dintre cele mai stringente probleme contemporane – rețelele sociale și felul în care copiii se raportează la ele. Internetul a pătruns în pădurea lui Țup și a prietenilor ei, unde face ravagii printre puii animalelor. Buhu-Pădurii e îngrijorat, trebuie să găsească rapid o soluție. A șasea carte din serie le arată cititorilor că aparențele înșeală și că nimic nu are o putere mai mare decât binele. Între pagini, aceștia vor descoperi și alte personaje din seria Poveștile Cristinei.

Ce spun cititorii?

„Acum am terminat de citit Rocky, e absolut genială. Am râs, am plâns, am stat pe pioneze. Cu sfârșitul m-ai doborât, abia aștept următoarea!”/ „Deja a terminat- o, prea interesanta ca s- o mai lase pentru mâine!”/ „Cartea este minunata. Atât de captivanta încât fiul meu, copil în clasa întâi, a luat-o cu el la baie, voia neapărat sa afle ce se întâmplă mai departe.”

Cei mici îi pot întâlni pe Cristina și Alex, dar și pe fiica lor, Alexandra, precum și pe câinele Rocky într-o sesiune de autografe sâmbătă, 10 decembrie, ora 11:00, în cadrul Gaudeamus 2022, la standul Curtea Veche Publishing.

Alex Donovici este cel mai tradus autor român de literatură pentru copii, drepturile pentru cărțile sale fiind vândute deja în 10 țări de pe 4 continente.

Alex Donovici (n. 30 iulie 1975) a urmat cursurile Facultății de Litere, Filosofie și Istorie de la Universitatea de Vest din Timișoara, secția Jurnalistică-Engleză. La finalizarea studiilor, în august 1998, a fost angajat la Pro TV Deva ca reporter, fiind detașat în septembrie 2000 la București, unde lucrează și acum ca Head of the News Desk.

Prima carte publicată, Țup. IMPOSIBIL e doar un cuvânt, a apărut în mai 2018. Au urmat Țup, salvatoarea iernii, O iarnă de povești (împreună cu Cristina Donovici), Țup și Pădurea Încremenită, Țup. Nu ai nevoie de aripi ca să poți zbura, Întâmplări vindecătoare (împreună cu Cristina Donovici), Comoara lui Ben, Ale și sufletul cărților și seria „Învățătorii de Grijă“, care s-a deschis în 2021 cu volumul Salvatorii și va continua în 2023 cu a treia carte a seriei „Învățătorii de Grijă. Sânziana”

Alex Donovici este, înainte de orice, tatăl Alexandrei, o fetiță frumoasă și tare isteață. Apoi, este soțul Cristinei Donovici, iar împreună au pus bazele proiectului Poveștile Cristinei, un site cu povești audio, scrise de ei pentru fetița lor.