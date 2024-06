Ziua Tratatului de la Trianon, marcată de reprezentanțele Institutului Cultural Român din lume

ICR Chișinău, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, organizează astăzi, 3 iunie, la Universitatea de Stat din Moldova, conferința științifică „Tratatul de la Trianon - consecințe geopolitice, juridice și naționale”. În cadrul evenimentului, moderat de doamna Monica Babuc (istoric și director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău), trei reputați cercetători - dr. Gheorghe Cojocaru (istoric, profesor universitar, director al Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova), dr. Alexandru Solcan (istoric, conferențiar universitar, decan al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova) și dr. Constantin Corneanu (istoric, membru fondator şi preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Europene de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu” - AESGS) - prezintă publicului importanța acestui eveniment istoric și efectele lui asupra traseului istoric al națiunii române și al întregii Europe, prezentare urmată de un dialog inedit între cei trei cercetători și publicul prezent la manifestare.

ICR Madrid organizează astăzi, 3 iunie, evenimentul „Conferința de Pace de la Paris și rolul Reginei Mariaˮ, pentru a marca unul dintre cele mai importante acte politice de la începutul secolului al XX-lea pentru România - înfăptuirea Marii Uniri şi recunoaşterea sa internaţională prin Tratatele de la Versailles şi semnarea Tratatului de la Trianon la 4 iunie 1920. În cadrul evenimentului, vor avea loc proiecția documentarului „Regina Maria - Inima României” și două prelegeri: prima cuprinde o prezentare a „Reginei, soră de caritate, Reginei soldat”, dar și a „Reginei diplomat și ambasador”, și a doua despre rolul României și al țărilor vecine în Conferința de Pace de la Paris, susținută de istoricul José Luis Orella, profesor de istorie contemporană la Universitatea CEU San Pablo, doctor în istorie contemporană la Universitatea din Deusto, autor de studii comparative privind formarea societății contemporane în țările din Europa Centrală și de Est și în Spania. Evenimentul este organizat sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei.

IRCCU Veneţia, în colaborare cu Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Societatea de Studii Româneşti „Miron Costin”, va organiza conferința „Tratatul de pace de la Trianon (4 iunie 1920) şi semnificaţia sa pentru istoria românilor”, susținută de prof.univ.dr. Francesco Guida, pe 4 iunie, ora 17.00, în Aula 5 a Complexului Universitar „Beato Pellegrino” al Universităţii din Padova.

ICR Istanbul va organiza un proiect de diplomație culturală dedicat conștientizării semnificației și importanței Tratatului de la Trianon în context internațional. Împlinirea a 104 ani de istorie și diplomație europeană de la momentul semnării Tratatului de la Trianon va fi celebrată pe 4 iunie, ora 18.30, la Conacul Musurus Pașa din Istanbul. Cu acest prilej, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, istoric și decan al Facultății de Istorie și Științe Politice, Universitatea Ovidius din Constanța, va susține prelegerea științifică intitulată „Semnificația istorică a Tratatului de la Trianonˮ.

ICR Lisabona va prezenta, pe 4 iunie, 15 fotografii care surprind, printre altele, sosirea lui Ion I.C. Brătianu la Conferința de Pace de la Paris 1919, delegația României la Conferință, delegația română în timpul Conferinței de Pace, extrasul de presă privind remiterea preliminariilor Tratatului de Pace de la Trianon, Palatul Versailles – Sala Oglinzilor, sosirea delegațiilor pentru semnarea Tratatului de Pace de la Trianon, documente istorice oficiale. Evenimentul, prezentat pe rețelele de socializare ale ICR Lisabona, este organizat în colaborare cu Unitatea Arhivelor Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe.

ICR New York marchează, pe 4 iunie, un moment crucial în formarea statului român modern, acela al semnării Tratatului de la Trianon, prin intermediul unei video-expoziții documentare, intitulată „TRIANON FOREVER: video-expoziția unui triumf diplomaticˮ. Evenimentul va putea fi urmărit pe blogul ICR New York, la adresa www.rciusa.info, și pe canalul YouTube al institutului, iar apoi va fi preluat pe conturile de Facebook și Instagram ale ICR New York, marți, 4 iunie, ora 14:00 (ora României). Expoziția, realizată de Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, surprinde cronologia acestui eveniment istoric, deosebit de important pentru activitatea diplomației românești de-a lungul timpului și astăzi, prin intermediul unei serii de fotografii și documente inedite de arhivă, scopul fiind acela de a marca unul dintre cele mai semnificative și importante acte politice de la începutului secolului al XX-lea, care au marcat istoria țării noastre în mod decisiv, înfăptuirea Marii Uniri şi recunoaşterea sa internaţională prin Tratatele de la Versailles şi semnarea Tratatului de la Trianon la 4 iunie 1920.

ICR Londra, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, va prezenta pe 4 iunie, pe platformele online ale reprezentanței, proiectul „Marcarea a 104 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon - expoziție documentară onlineˮ.

ICR Tel Aviv va posta pe 4 iunie, pe pagina oficială a reprezentanței, două episoade ale faimoasei emisiuni „5 minute de istorieˮ, avându-l ca invitat pe istoricul Adrian Cioroianu și dedicate Tratatului de la Trianon și trasării granițelor după încheierea Primului Război Mondial.

ICR Beijing a organizat pe 27 mai, ora 19:00, la Galaxy SOHO, conferința de istorie „România după Tratatul de la Trianon”, susținută de prof univ. dr. Xu Gang. Evenimentul a inclus o prezentare detaliată a contextului istoric și a implicațiilor semnării Tratatului, subliniind semnificația acestuia în cadrul procesului de recunoaștere internațională a Marii Uniri. Profesorul Xu Gang, istoric și co-autor al lucrării „Guide to the World States - Romania”, va ilustra aspecte ale evoluției României interbelice, concentrându-se pe transformările economice, politice și sociale din perioada 1920-1930.

