Câteva aventuri pariziene 

Și începem chiar cu Un apartament la PAris. Două povești se întâlnesc în Un apartament la Paris: una din La Belle Epoque, alta din lumea contemporană. Pornind de la fapte istorice, una urmărește spectaculosul jurnal al lui Marthe de Florian, celebră demimondenă a Parisului de la sfârșitul veacului al XIX-lea, cealaltă, viața unei experte în mobilă europeană de la casa de licitații Sotheby’s, April Vogt. Pe măsură ce April, ajutată de un seducător avocat parizian, descoperă secretele vieții tumultuoase a lui Marthe, o întreagă epocă, strălucitoare și frământată, se conturează aducând în prim-plan figurile unor personaje cunoscute, precum pictorul Giovanni Boldini sau Robert de Montesquiou, dar și locuri sau cafenele din vechiul Paris: Maxim’s, Café Zephyr, Folies Bergères, Opera Garnier, Pigalle.

April Vogt, expertă în mobilă europeană, e trimisă de casa de licitații Sotheby’s să evalueze obiectele dintr-un apartament parizian care n-a fost deschis de șapte decenii. Odată ajunsă la Paris, în apartamentul plin de mobile spectaculoase, April va identifica un tablou al pictorului Giovanni Boldini care o înfățișează pe faimoasa proprietară – curtezana Marthe de Florian. Hotărâtă să afle mai multe despre frumoasa demimondenă, April găsește o serie de cărți de vizită ascunse în interiorul mobilelor și primește de la avocatul care se ocupă de moștenire scrisorile și jurnalul acesteia, descoperind astfel că viața lui Marthe de Florian fusese una fascinantă, petrecută printre poeți, artiști și oameni politici importanți. Pe măsură ce pune cap la cap firele poveștii existenței agitate a lui Marthe, April încearcă să-și facă ordine în propria viață.

Un englez la Paris ​​Ce speră un englez evadat din ceaţă să găsească în Franţa? Joie de vivre, savoir faire şi plaisir d'amour. Educaţia sentimentală a lui Flaubert se transformă într-o educaţie continentală, căreia omul nostru i se supune cuminte, aşteptând înflorirea. Cum însă orice transplant poate produce efecte secundare, iată-l pe erou jucând într-o spumoasă comedie a inadecvării. Scorţos când lumea e destinsă, ponderat când totul în jur invită la frivolitate, meditat la „catehismul preludiului“ de doctorande în flirt, el are totuşi norocul să oprească de fiecare dată oiştea la doi centimetri de gard. Dacă Sting a cântat melancolic despre un englez la New York, Michael Sadler scrie despre o lume agitată, pestriţă şi în fond încântătoare. E lumea băcanilor complici, a dentiştilor fascinaţi de meserie, a neorevoluţionarilor febrili şi cârcotaşi, a doamnelor şic. Concluzia e la mintea cocoşului, nu neapărat galic: cu o asemenea poftă de viaţă, îngropaţi în mâncăruri rafinate şi vinuri de poveste, prietenii de dincolo de Canal n-au cum s-o bage pe Mânecă.

Necunoscuta din Paris Lumea lui Antoinette s-a prăbușit: soțul ei, pe care l-a iubit vreme de zeci de ani, a murit într-un tragic accident. El i-a fost întotdeauna un reazem de neclintit, bărbatul care a sprijinit-o și a iubit-o necondiționat, bărbatul pe care l-a cunoscut mai bine decât se cunoștea pe ea însăși. Ori, cel puțin, așa a crezut ea..Fiindcă, atunci când ajunge la vechea biserică de piatră a parohiei, în care urmează să se desfășoare funeraliile lui George, ea vede o femeie care îi e total necunoscută. Și, în chip fulgerător, ziua despre care Antoinette a crezut că avea să închidă o poartă peste trecut devine ziua în care tot ceea ce a cunoscut ea în viața de femeie măritată e dat peste cap într-un mod ireversibil.

Și Phaedra l-a iubit pe George, așa că n-a putut să lipsească de la înmormântarea lui. Ea l-a cunoscut recent și pentru puțină vreme, dar legătura dintre ei a fost mai strânsă decât oricare alta pe care a avut-o Phaedra vreodată. În timp ce stă, în biserică, lângă soția lui George, ea știe că dezvăluirea pe care urmează s-o facă va schimba pentru totdeauna viețile tuturor.

Uneori e nevoie să se întâmple o tragedie pentru ca adevărul să iasă la lumină. Dar ce se întâmplă atunci când adevărul e mai greu de îndurat decât tragedia în sine?

Fetele dispărute din Paris Într-o dimineață, în timp ce trece prin Gara Grand Central pe drumul spre serviciu, Grace Healey găsește o valiză abandonată ascunsă sub o bancă. Învinsă de propria curiozitate, Grace deschide valiza, în care descoperă o duzină de fotografii – fiecare a altei femei. Într-un moment de impulsivitate, Grace ia fotografiile și părăsește imediat gara. Află curând că valiza îi aparține unei femei pe nume Eleanor Trigg, lidera unei rețele de agente secrete din Londra, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Douăsprezece dintre aceste femei au fost trimise în Europa ocupată ca operatoare de radio și curieri pentru a ajuta Rezistența, dar nu s-au mai întors niciodată acasă, iar destinul lor rămâne un mister. Încercând să afle adevărul despre femeile din fotografii, atenția lui Grace este atrasă de o tânără mamă devenită agent, Marie, a cărei misiune îndrăzneață de peste mări îi dezvăluie o remarcabilă poveste despre prietenie, vitejie și trădare.