Cea mai mare expoziție a artistului SADDO ocupă Piața Amzei

Titlul expoziției: FANBOY 2

Artist: SADDO

Vernisaj: 04.04.2024, de la ora 18:00 până la ora 22:00

Perioada: 04 - 28.04.2024

Expoziția FANBOY 2 a artistului Saddo se deschide în Piața Amzei din București. Cu apariții în publicații precum The New Yorker și The Hollywood Reporter, Saddo a participat la numeroase expoziții de grup atât la nivel local, cât și internațional, în orașe precum Copenhaga, New York, Berlin, Montreal, Ottawa, Salvador, Bangkok, Viena, Mexico City, Oakland și Portland.

Prezentând cea mai cuprinzătoare serie realizată până în prezent de artistul Saddo, expoziția FANBOY 2 ocupă Pieței Amzei și reunește o selecție de lucrări ce acoperă ultimii patru ani de activitate artistică, printre care lucrări din expoziția de debut, FANBOY, alături de schițe ce au stat la baza tuturor lucrărilor, desene, picturi de mari dimensiuni, tapiserii, sculpturi și obiecte prezentate pentru prima oară publicului.

Evenimentul de deschidere a expoziției FANBOY 2 va avea loc pe 4 aprilie 2024, între orele 18:00 și 22:00, la adresa Piața Amzei nr. 13 și va fi găzduit de MOBIUS GALLERY & THE INSTITUTE. Acesta va fi însoțit de un mix muzical live, curatoriat de OUCH COLLECTIVE, în colaborare cu Black Rhino Radio pop-up.

Fandom – noun. the state or condition of being a fan of someone or something.

Fanboy este un proiect/o expoziție ca un caleidoscop. Te îndrumă să intri în povestea icon-urilor actuale, personaje din lumea rap care au început prin a fi gamechangers pentru ca mai apoi să devină the kings and queens of the game. Într-un registru puternic POP, Saddo, creează nu doar lucrări pe această temă dar și un ambient. Un plently care omagiază într-un mod interdisciplinary entități și eroi personali care sunt responsabili pentru soundtrack-ul lui personal. Este ceva ce îi place cu adevărat, acest instinct simplu la prima vedere, de a crea lucruri și lucrări pe teme care pur și simplu te atrag. Deci, se poate spune că lucrările (în diverse medii) din acest proiect au și rolul de totemuri și obiecte de cult, nu în sensul unor conotații magice, ci în sensul unei fascinații reale și heartfelt. (Extras din textul curatorial scris de Lea Rasovszky).

Deschisă în 2015, Mobius Gallery își propune să producă expoziții de artă contemporană la calitate muzeală și să găzduiască schimburi culturale între Est și Vest. De la deschidere, a devenit unul dintre spațiile cele mai consistente dedicate artei în România, cu un program internațional dinamic în care se regăsesc expoziții ale unor artiști consacrați, aflați în ascensiune sau emergenți.

Saddo (n. România, Mediaș), abordează o diversitate de medii artistice, de la pictură pe pânză la murale de mari dimensiuni și ilustrații pentru diferite proiecte comerciale. În operele sale, îmbină influențe artistice variate, precum Rousseau, Matisse sau Grayson Perry, cu pasiunea sa pentru miniaturile iraniene, covoarele asiatice și ilustrația contemporană. Acest mix eclectic include și elemente din artele decorative, hip-hop și cultura urbană.

