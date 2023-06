ICR New York prezintă turneul spectacolului „Cel mai bun copil din lume” scris, regizat și interpretat de Alina Șerban

Acesta va fi prezentat în premieră la Jersey City Theater Center in data de 11 iunie 2023, în cadrul Festivalului de teatru Rehearsal for Truth în data de 14 iunie 2023 și la sediul ICR New York în data de 15 iunie 2023. Evenimentul de la ICR New York face parte din programul permanent al institutului, Romanian-American Studio Theater.

Scrisă și regizată de actrița și cineasta Alina Șerban, fără îndoială una dintre cele mai de seamă tineri interprete din România la ora actuală, Cel mai bun copil din lume este primul spectacol de teatru semnat de o autoare din minoritatea romă care astăzi face parte din repertoriul permanent al Teatrului Național din București. Bazat pe propriile experiențe ale Alinei Șerban, spectacolul spune povestea maturizării unei tinere fete de etnie romă care luptă pentru a depăși rasismul și discriminarea, reușind să devină o femeie puternică, care a învățat cum să-și îmbrățișeze propria identitate și să fie împăcată cu trecutul ei, într-o lume care încă este neprimitoare și care nu este pregătită să fie suficient de deschisă pentru a o accepta.

„Îmi doresc ca Cel mai bun copil din lume să creeze punți între noi. Scopul meu este să-mi ofer vindecare atât mie însămi, cât și celorlalți, iar dacă se poate, să creez schimbare în bine, prin arta mea.” – Alina Șerban

„Pentru că povestea aceasta este atât de bine spusă încât capătă o universalitate care trece de granița etichetei etnice și te îmbrățișează cu mâini care iau forma unor semne de întrebare despre atât de multe lucruri încât nu ai cum să nu simți măcar pentru câteva clipe că spune și ceva din povestea ta. Natural, complex, echilibrat, profund, deschis, umor, curaj, tandrețe, empatie, sinceritate - sunt cuvintele care au dansat pe scenă în jurul Alinei asemenea unor eșarfe colorate aruncate în aer pe care nu știi dacă să le prinzi sau să le lași să cadă.” - Lavinica Mitu, Noi și toate eurile noastre - Cel mai bun copil din lume, LiterNet.ro

Regie: Alina Șerban

Consultant artistic: Andrei Măjeri

Asistent regie: Vera Surățel

Consultant dramaturgie: Vera Surățel

Costume: Cristina Milea

Decor: Miruna Bălașa

Coregrafie: Răzvan Rotaru

Video: Boroka Biro & Cătălin Rugină

Video design: Boroka Biro & Cătălin Rugină, Mircea Bogățeanu

Muzica: Lucas Dario Molina

Sunet: Ștefan Azaharioaei

Lumini: Roxana Docan

Ilustrații: Sînziana Cadar

Foto afiș: Bogdan Dincă

Alina ȘERBAN este câştigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriţă, decernat de Uniunea Actorilor Germani în 2020 pentru filmul Gipsy Queen, nominalizată la Premiile Academiei Germane de Film în 2020 pentru rolul din acelaşi film şi reprezentanta României la Festivalul Internaţional de Film Cannes, 2018, cu pelicula Singură la nunta mea. Absolventă a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) şi Tisch School of Arts, New York, este prima regizoare romă de teatru şi film din România, inițiatoarea teatrului cu mesaj social rom şi actriţă câştigătoare a numeroase premii internaţionale pentru interpretare. Pentru promovarea culturii rome, ea a primit recunoaștere specială de la Guvernul României în 2019 şi Tajsa Roma Cultural Heritage Prize acordat de Institutul European Rom pentru Artă și Cultură (ERIAC).

Scopul programului Romanian-American Studio Theater este de a crea spectacole teatrale de calitate, dar de mici dimensiuni, jucate de regulă în limba engleză, care să implice dramaturgi, actori, regizori, scenografi, compozitori, tehnicieni de pe ambele maluri ale Atlanticului și să introducă spațiul teatral cameral al Institutului în circuitul teatral off off Broadway, cu propuneri cât se poate de interesante și relevante.