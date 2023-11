„Circular Catalysts“ – reziliență și dezvoltare durabilă locală prin design și meșteșug, la ICR Londra expoziție | performance | conferință | atelier

Expoziția prezintă rezultatele rezidențelor de creație ale unor artizani din Marea Britanie găzduiți în România de organizații locale care lucrează cu meșteșugari tradiționali autohtoni și va fi completată de o serie de evenimente conexe la sediul ICR Londra, destinate atât publicului larg, cât și artiștilor și specialiștilor preocupați de tematicile pe care proiectul le abordează: performance, conferință, atelier, între 6 și 8 noiembrie 2023.

„Circular Catalysts“, expoziție ce face parte din programul Making Matters | Circular Cultures, este menită să genereze noi colaborări între designeri, artiști și meșteșugari din România și Marea Britanie și să faciliteze conversații în jurul practicilor și proceselor de producție sustenabile. Expoziția a fost prezentată publicului bucureștean în cadrul Romanian Design Week 2023 și la centrul multicultural HEI – House of European Institutes din Timișoara, cu ocazia inaugurării acestuia, în iunie 2023, în cadrul programului cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

La Londra, publicul britanic va putea vedea rezultatul acestor colaborări și rezidențe ale artiștilor britanici în România, capturate în fotografii spectaculoase de către Ioana Cîrlig, reprezentând, în același timp, un prilej de reunire a tuturor asociațiilor și creativilor din ambele țări implicați până la această dată în proiect. Din România vor fi prezenți Marlene Herberth, Monica Boța Moisin, Oana Costinaș, Crina Mareș, Andreea Machidon și Raluca Mirel, iar din Marea Britanie Gareth Neal, Anoushka Cole, Carol Carey, Annemarie O'Sullivan, Tom Mcwalter și Lola Lely. Expoziția beneficiază de contribuția designer-ului de sunet Cosmin Postolache, grafica fiind realizată de Studio Fluid.

Luni, 6 noiembrie 2023, ora 18.00, va avea loc vernisajul expoziției, în cadrul căruia vor lua cuvântul Andrew Glass, director British Council România și Aura Woodward, director ICR Londra. Deschiderea oficială va fi urmată de un performance susținut de Marlene Herberth, reprezentanta inițiativei KraftMade, care va aduce în prim plan puterea tămăduitoare a plantelor românești prin intermediul unei originale „ceremonii a ceaiului”.

În data de 7 noiembrie, de la ora 18.00, are loc masa rotundă cu titlul „Introduction to Natural Rural Development: Rewriting the Peasant Culture Narrative in Romania“ / „Introducere în problematica dezvoltării rurale naturale: rescrierea conceptului de cultură rurală în România“. Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, va lua cuvântul în deschiderea prezentărilor susținute de avocata Monica Boța Moisin, fondatoare a Inițiativei privind drepturile de proprietate intelectuală culturală și a Asociației Why We Craft; Oana Costinaș, coordonatoare a departamentului de comunicare și manager de proiect pentru Asociațiile Patzaikin și Mila 23 și Crina Mareș, specialistă în interpretarea patrimoniului cultural, care va vorbi despre proiectul „România remarcabilă” al Centrului Cultural.

Miercuri, 8 noiembrie, seria evenimentelor se va încheia cu un atelier de imprimări cu temă botanică, susținut, de la ora 18.00, de Anoushka Cole, producător de materiale textile din Londra, și Andreea Machidon, arhitectă și designer de obiect, reprezentantă a Fundației Pro Patrimonio.

Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Londra până la data de 19 noiembrie 2023, de luni până vineri, între orele 9.00-17.00.