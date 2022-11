Colecția de artă a co-fondatorului Microsoft, Paul Allen, a atins un preț record de 1,5 mld. dolari

Lucrări de Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin și Gustav Klimt au fost vândute cu peste 100 de milioane de dolari într-o noapte record la Christie's din New York.

Acoperind 500 de ani de istorie a artei, operele de artă din colecția lui Allen sunt oferite pe parcursul a două nopți, toate încasările fiind destinate unor cauze filantropice, a precizat casa de licitații.

Christie's estimase inițial că cele peste 150 de lucrări se vor vinde pentru suma totală de 1 miliard de dolari, dar suma de referință a fost depășită chiar înainte de încheierea primei zile.

Cea mai mare vânzare a serii a fost "Les Poseuses, Ensemble (Petite version)" de Seurat, care a fost vândut cu peste 149,2 milioane de dolari - de aproape cinci ori mai mult decât recordul anterior pentru lucrările artistului francez.

În altă ordine de idei, uleiul pe pânză "La Montagne Sainte-Victoire" al lui Cézanne, una dintre cele peste 30 de vederi pe care le-a pictat cu lanțul muntos francez, s-a vândut cu aproape 137,8 milioane de dolari. Allen a achiziționat faimoasa scenă alpină în 2001 pentru 35 de milioane de dolari, pe atunci al doilea cel mai mare preț plătit pentru un Cézanne la licitație, potrivit lui Max Carter, un vicepreședinte al secolelor XX și XXI la Christie's.

O pictură a lui Van Gogh, "Verger avec cyprès", a ajuns la aproape 117,2 milioane de dolari, devenind cea mai scumpă lucrare a artistului vândută vreodată la licitație. Pictat în Arles, Franța, cu doi ani înainte de moartea artistului, este "la fel de special ca orice Van Gogh pe care l-am oferit în ultimii 30 de ani", potrivit lui Carter.

Celelalte două opere de artă care au atras oferte cu nouă cifre au fost "Maternité II" de Gauguin, care a ajuns la 105,7 milioane de dolari, și "Birch Forest" de Klimt, un peisaj de mari dimensiuni care s-a vândut cu peste 104,5 milioane de dolari.

Tabloul lui Gauguin a spulberat, de asemenea, un record anterior de licitație pentru opera artistului (deși unul vândut la o vânzare privată în 2015 ar fi fost vândut cu peste 300 de milioane de dolari). Allen a cumpărat pânza, care are nuanțe religioase în compoziția sa de mamă și copil, în 2004 pentru suma record de 39 de milioane de dolari de atunci. Tabloul a fost pictat în timpul celor 10 ani petrecuți de Gauguin în Polinezia Franceză, o perioadă a vieții sale plină de controverse (a fost tatăl unui copil cu o adolescentă de acolo), dar care a produs tablouri care sunt încă foarte căutate.

După ce și-a petrecut câteva decenii adunându-și colecția, Allen a împrumutat lucrări unor muzee din întreaga lume, printre care National Gallery și Royal Academy of Arts din Londra și Metropolitan Museum of Art din New York.

În timp ce majoritatea celor mai mari vânzători de miercuri datează din secolul al XIX-lea, capodoperele contemporane au atras, de asemenea, sume record. O lucrare din anii 1980 a pictorului britanic Lucian Freud, "Large Interior, W11 (după Watteau)", s-a vândut cu 86 de milioane de dolari, spulberând recordul anterior al artistului, de 56,2 milioane de dolari. Allen a achiziționat tabloul în 1998 pentru 5,8 milioane de dolari, la aproximativ 15 ani după ce Freud l-a finalizat.

