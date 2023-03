CONCERT DE 8 MARTIE: Connect-R și BIG BAND-ul RADIO

În programul serii de 8 martie veți mai asculta hit-uri ca: Tren de noapte, Acasă, Rita, Dacă dragostea dispare, Vara nu dorm, Iasomie, Nu-ți pierde dragostea ș.a. Orchestrația pieselor compuse de Connect-R va fi semnată de Simona Strungaru, Liviu Negru, Sebastian Burneci. Repertoriului concertului de la Sala Radio va fi completat de șlagăre internaționale, ca Purple Rain sau Strangers in the Night.

ȘTEFAN MIHALACHE – care mai târziu avea să devină artistul pe nume Connect-R - s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. Cariera sa artistică a început la vârsta de 8 ani, când a fost selecționat în grupul „Primăvara”, dar nu în calitate de cântăreț, ci în calitate de dansator, acesta învâțând toate tainele dansului modern.

De la 15 ani, hip-hopul a devenit una dintre marile pasiuni ale lui Connect-R, acesta dedicându-i mare parte din timp, ascultând muzica celor de la The Fugees, Jeru The Damaja, Nas, Non-Fiction, Wu Tang. A intrat prima oară într-un studio în 1997, cu ocazia înregistrării primei sale piese numită „Observ”, de pe compilația Real Hip-Hop. Aceasta a fost înregistrată alături de colegii din trupa fondată de el: „Giganții”.

În 1999 a lansat o nouă piesă, numită „Operație pe suflet deschis”, care a urcat până pe locul 2 în top 50 la Radio Contact, cel mai cunoscut și apreciat top muzical din România din acele vremuri.

În 2000, Connect-R a fondat Veritasaga, alături de Jivago, Preaetor şi Dribbler. Prima colaborare cu un nume mare din show-bizul românesc a fost pentru melodia „Fără nume”, a trupei R.A.C.L.A. Această piesă a făcut parte din albumul „Plus infinit” al trupei R.A.C.L.A.

În 2006 Connect-R a facut un pas înainte în cariera sa muzicală, stabilind un record impresionant: a fost primul rapper care a evoluat pe scena Eurovisionului: împreună cu Arsenie, el a reprezentat atunci Republica Moldova, în marea finală, cu piesa „Loca”.

Seria de recorduri nu s-a oprit însă aici: Connect-R a fost singurul artist care a avut 6 piese simultan în playlistul Radio 21. „Dacă dragostea dispare” a fost prima piesă românească de pe YouTube care a fost vizionată de nu mai puțin de 1 milion de ori!

Una dintre cele mai importante colaborări ale lui Connect-R a fost cea cu Loredana, pentru piesele celor doua seriale de la Acasa TV: „Șatra în asfințit” și „Regina”. Colaborarea nu s-a oprit aici, cei doi susținând și câteva zeci de concerte împreună.

A urmat prima colaborare cu Dj Sava, fiind și prima colaborare pentru o piesa house, rezultatul fiind piesa „Sunshine”. Piesa celor doi a fost foarte bine primită de public, urcând rapid în topurile muzicale din România, Bulgaria, Belgia, Franța, Italia, Grecia și Republica Moldova (unde a fost filmat videoclipul). „The Reason” a fost a doua piesă lansată împreună cu Dj Sava. Videoclipul a fost realizat în regia lui Florin Botea.

În 2007, Connect-R a hotărât să revină cu un nou album. Artistul a lucrat la acest album doi ani și toate piesele păstrează feeling-ul R&B, fiind în același timp o mix între vechi și nou, între hip-hop, R&B și soul. Albumul „Dacă dragostea dispare” conține 16 piese, o parte dintre acestea fiind în colaborare cu Alex, Smiley, Don Baxter și Motzu.

În octombrie 2008 a fost lansat videoclipul celui de-al doilea single extras de pe album: „Nu-ți pierde dragostea”. Videoclipul a fost unul de imagine, alb negru și a fost regizat de Iulian Moga si Florin Botea.

Următorul pas al lui Connect-R în cariera lui solo a fost realizarea piesei „Burning Love”, cea care urma să devină hit-ul anului 2009 și să staționeze o perioadă bună de timp pe prima poziție a Nielsen Music Chart, barometrul de măsurare a difuzărilor radio și tv.

În februarie 2010 a participat, împreuna cu Anda Adam, la Selectia Naționala pentru Eurovision. Piesa acestora – „Surrender”, o piesă cu sound occidental, a primit voturile majorității în sondajele online, însă în clasamentul juriului s-a situat pe locul 7, dintr-un total de 16 piese.

Tot în anul 2010, Connect-R își împlinește un vis, alături de Chris Mayer și Nick Kamarera înființează casa de producție Rappin’ On Production. Anul 2011 vine cu două hituri din partea artistului: „Ring the Alarm” și „Take it Slow”. În vara lui 2012 nu s-a dormit. Piesa „Vara nu dorm” intră pe piața muzicală cu un BOOM, ajungând în heavy-rotation pe toate posturile de radio și TV din România și devenind una dintre cele mai îndrăgite melodii ale anului, alături de „Love is the Way”, un alt hit semnat Connect-R.

După răsunătorul „Dă-te-n dragostea mea”, Connect-R încântă publicul cu „Noi ne potrivim”, „Tren de noapte”, „Bagă mare” - featuring Shift - și „Scrum” featuring Killa Fonic, pe parcursul anilor 2013-2016.

Anul 2017 începe cu „Ceartă artă”, un featuring de success alături de Feli, urmat de „Geneza” featuring Cortez, precum și binecunoscutul single interpretat de doi dintre cei mai talentați artiști ai României: „Semne”, o frumoasă colaborare Connect-R și Andra care a reușit să strângă, în 3 luni, mai bine de 16 milioane de vizualizări în mediul online.

Printre ultimele sale lansări din anul 2019 amintim: „Vrăjitori” (feat. Elianne), „Perfect”, „Încredere” și „Independența”. Lansarile au continuat și în anul 2020 pentru Connect-R, chiar dacă acest an a fost atipic pentru industria de divertisment: piese precum „De vorbă cu mine” feat, Randi, „Rude boy”, „Înapoi la zero”, „Îmi pare rău” etc.

Vara lui 2021 aduce una dintre cele mai așteptate colaborări masculine din muzica românească, Connect-R și Smiley cu piesa „Rita” , o coproducție Rappin’On Production, Sprint Music și Ha Ha Ha Production.