Copiii celorlalți/ Les enfants des autres, din 25 august la cinema

Filmul îi are în distribuție pe Virginie Efira (Benedetta, Adio, proștilor!/ Adieu les cons), Roschdy Zem (Inocentul/ L'innocent, Ancheta unul scandal de stat/ Enquête sur un scandale d'État), Chiara Mastroianni (Chambre 212, Persepolis) și ajunge în cinematografele din România din 25 august.

Rachel (Virginie Efira) este o profesoară fericită, la 40 de ani, care își iubește viața, prietenii și jobul. Explorează ideea de a avea un copil, dar nu este disperată să aibă unul. Când îl întâlnește la cursurile de chitară pe Ali (Roschdy Zem), un tip șarmant și divorțat, Rachel nu doar că se îndrăgostește de el, ci se și atașează de fetița lui, Leila. Lucrurile progresează rapid în această nouă dinamică de familie, iar curând Rachel trebuie să lupte cu sentimente complicate legate de maternitate, dar și cu teama de a pierde ceea ce ea descrie ca fiind „experiența colectivă” a maternității.

„Am plecat de la adaptarea romanului lui Romain Gary, Your Ticket Is No Longer Valid, în care un bărbat își confruntă propria impotență. Ceva nu se lega. Nu pentru că nu m-aș fi putut proiecta în acest personaj care are o problemă, ci pentru că nu m-am putut identifica prea bine. Treptat, a trebuit să-mi recunosc propria impotență, cea a unei femei de 40 de ani, fără copii, dar care își dorește unul și care, parțial, crește copilul altei femei. O mamă vitregă fără a fi ea însăși mamă. Dureros de banală, la fel ca impotența masculină, această situație a fost, totuși, punctul de plecare al unei povești demne de a fi spusă, care cu greu a fost spusă până acum.”, declară autoarea filmului, Rebecca Zlotowski.

„O superbă dramă franceză” - spune The Los Angeles Times - „care se furișează spre tine cu profunzime și complexitate”. Povestea scrisă și regizată de Rebecca Zlotowski, care i-a adus actriței principale, Virginie Efira, un premiu Lumiere pentru interpretare, a fost primită cu entuziasm de presa de specialitate: „o dramă subtilă, surprinzător de profundă” - The New York Times; „un sincer triunghi amoros modern” - The Guardian; „triumful lui Zlotowski îl reprezintă profesoara de 40 de ani interpretată de Virginie Efira într-o performanță de mare rafinament, plină de nuanțe, care, garantat, îți vor topi inima” - Independent.

