„Cultural Tailbones” – artiști din România și Republica Moldova expun în Serbia, cu sprijinul ICR

Proiectul reunește zece artiști din România și Republica Moldova și creează un cadru de interacțiune culturală și de schimb de idei, punând în valoare dimensiunea socială a artei contemporane printr-o abordare interdisciplinară ce îmbină perspective documentare, conceptuale și performative.

„Cultural Tailbones” oferă o platformă de expresie pentru tineri creatori, punând în evidență capacitatea artei de a reflecta, documenta și transforma realități sociale și culturale complexe. Prin abordările distincte ale artiștilor participanți - Ana Bălan, Anio Ciutac, Valentin-Rareș Fogoroș, Maria Guțu, Loredana Ilie, Sebastian Mihăescu, Voicu Mureșanu, Letiția Popa, Szilard Serestely și Marco Verhoogt.- se conturează un discurs artistic coerent și relevant pentru contextul actual.

Selecția de lucrări explorează teme variate și actuale, de la casele abandonate din satul Naslavcea, situat la granița Republicii Moldova cu Ucraina, până la reprezentarea culturii rome, utilizând o paletă diversă de medii și tehnici artistice – fotografie, arte plastice, arhitectură, noile media și performance. Expoziția devine, astfel, un tablou viu al poveștilor locale din România și Republica Moldova, care capătă vizibilitate pe scena culturală internațională.

Expoziția se desfășoară sub patronajul organizației Klara i Rosa, și va fi însoțită de o serie de evenimente conexe menite să deschidă dialogul între artiști și public: o masă comunitară, o seară de proiecții de film și o discuție deschisă.

Parteneri: Klara i Rosa, Into the Bubble

Sponsori: Pușcălupi Gin, MIAM, Dobrodulce, ZENVITA Kambucha, Chef Sosin, Miedăria

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Institutul Cultural Român finanțează anul acesta 20 de proiecte internaționale în cadrul Programului CANTEMIR 2025, cu tema „Cultura contează!”, pe patru continente, în 22 de țări. Bugetul total alocat este de 2.000.000 de lei. Programul CANTEMIR, prin mecanismul de cofinanțare, sprijină promovarea culturii române în mediul internațional și facilitează parteneriate între operatorii culturali români și instituții de prestigiu din străinătate.