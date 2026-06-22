„Culture Matters”: 10 proiecte câștigătoare ale Programului CANTEMIR 2026, derulat de ICR, vor reprezenta cultura română pe două continente

Programul CANTEMIR – program de finanțare nerambursabilă dedicat susținerii proiectelor culturale românești desfășurate în afara granițelor țării – contribuie la promovarea culturii române în mediul internațional și facilitează dezvoltarea parteneriatelor dintre operatorii culturali români și instituții culturale de prestigiu din străinătate.

Proiectele selectate în urma procesului de evaluare poartă mesajul „Culture Matters”, un apel la recunoașterea și valorizarea rolului esențial al culturii în societate. Aceste inițiative propun formate artistice diverse și contemporane, contribuind la creșterea vizibilității creației românești pe scena culturală internațională și la consolidarea dialogului intercultural.

„Prin Programul CANTEMIR, Institutul Cultural Român continuă să susțină prezența internațională a creației românești contemporane și să faciliteze dialogul cultural peste granițe. Cele zece proiecte câștigătoare din acest an demonstrează diversitatea, relevanța și capacitatea culturii române de a genera conexiuni autentice în spațiul internațional. Într-un context global marcat de transformări profunde, mesajul «Culture Matters» reafirmă rolul esențial al culturii ca factor de cunoaștere, coeziune și deschidere”, a declarat Corina Încrosnatu, președintele Institutului Cultural Român.

Programul CANTEMIR și-a menținut direcțiile strategice stabilite în sesiunea precedentă, în vederea asigurării coerenței și continuității intervenției culturale. Proiectele au fost evaluate în funcție de criterii precum excelența artistică și originalitatea, încurajarea formelor inovatoare și experimentale, dimensiunea europeană și internațională prin cooperări și coproducții, contribuția la promovarea culturii române în străinătate, relevanța culturală și capacitatea de a atrage publicul, dezvoltarea parteneriatelor internaționale, susținerea artiștilor din Republica Moldova, valorizarea patrimoniului cultural al minorităților naționale și abordarea unor teme culturale actuale care evidențiază rolul culturii în societate.

Ediția 2026 a adus o schimbare importantă în structura programului, prin eliminarea separării tradiționale dintre artele vizuale și artele spectacolului. Proiectele culturale au fost evaluate într-o abordare unitară, multidisciplinară, fiind încurajate inițiativele care integrează sau corelează diferite forme de expresie artistică și propun formate inovatoare, adaptate contextului cultural contemporan.

Desfășurarea selecției pentru Programul CANTEMIR 2026 a evidențiat interesul crescut al operatorilor culturali români pentru promovarea internațională a creației artistice autohtone. În total, au fost depuse 52 de proiecte culturale. În urma verificării eligibilității administrative și a evaluării calitative, 10 proiecte au fost desemnate câștigătoare și vor beneficia de finanțare nerambursabilă din partea Institutului Cultural Român.

Rezultatele Programului CANTEMIR 2026 sunt afișate pe site-ul ICR: https://www.icr.ro/pagini/programul-cantemir-2026-rezultate-finale