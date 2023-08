„De la zero” de Tembi Locke, o cronică extraordinară despre iubire, ecranizată de Netflix

„În debutul ei literar, Tembi Locke își scrie memoriile despre dragoste, pierderi sfâșietoare și vindecare... O poveste captivantă despre iubirea pierdută și regăsită.“ – Kirkus Review

De la zero relatează întâmplările care au loc pe parcursul celor trei veri pe care Tembi Locke le petrece în Sicilia cu fiica sa, Zoela, încercând să-și construiască o viață fără soțul ei. În Sicilia, unde odinioară autoarea s-a simțit înstrăinată de familia soțului, ea descoperă darurile vindecătoare ale alimentelor proaspete și îmbrățișarea unei comunități unite, cu tradițiile și înțelepciunea ei atemporale.

A fost dragoste la prima vedere când Tembi l-a întâlnit pe bucătarul profesionist Saro, pe o stradă din Florența. Însă familia tradițională siciliană a lui Saro nu a fost de acord ca el să se căsătorească cu o femeie americană de culoare, și actriță pe deasupra. Cu toate acestea, cuplul a decis să meargă mai departe, clădindu-și o viață fericită în Los Angeles, cu cariere de succes, prieteni adevărați și dragostea vieții lor: o fetiță adoptată încă de la naștere. Dar totul se schimbă în momentul în care el află că suferă de un cancer nemilos ce le va nărui toate visurile.

„Locke descrie cu emoție procesul doliului și al alinării pe parcursul a trei veri petrecute în Italia după moartea soțului său... Cititorii care au trecut prin trauma pierderii unor persoane dragi vor fi mișcati de memoriile vii și sincere ale autoarei.“ – Publishers Weekly

În Sicilia, se spune că fiecare poveste începe cu o căsătorie sau o moarte – în cazul lui Tembi Locke, sunt ambele. Povestea ei este despre pierdere, dar și despre dragostea regăsită; este despre călătorii, dar și despre căldura unui cămin; este despre mâncare, dar și despre aromele care au darul de a trezi amintiri.

„Acest memoir de o frumusețe copleșitoare ne poartă alături de Tembi în călătoria personală marcată de iubire, de ideea de a fi părinte și, în cele din urmă, de pierderea soțului ei, Saro. Ea învață să se vindece în cel mai frumos mod posibil, cu sprijinul a trei generații de femei și, da, al mâncării italiene. Multă, multă mâncare italiană!“ – Reese Witherspoon

Tembi Locke este o actriță cunoscută, care a apărut în peste șaizeci de emisiuni și filme de televiziune, inclusiv The Magicians, NCIS: LA, Animal Kingdom și Dumb and Dumber To. De asemenea, este speaker TEDx. Discursul intitulat Ce m-au învățat patruzeci de pași despre dragoste și durere urmărește experiența sa în calitate de susținătoare a persoanelor diagnosticate cu cancer. Ea este vocea creativă din spatele The Kitchen Widow, o comunitate online care sprijină bolnavii de cancer și care a fost menționată în publicații de prestigiu, precum The New York Times și The Guardian.

În prezent locuiește în Los Angeles cu fiica ei, dar poate fi găsită în fiecare vară în Sicilia.

De la zero a fost ecranizat de Netflix într-o miniserie ce o are ca protagonistă pe Zoe Saldana.