Dirijorul Paavo Järvi și Orchestra Tonhalle Din Zürich, alături de Alisa Weilerstein – invitați de prestigiu la Festivalul Internațional George Enescu

Primul concert propune un program de mare intensitate emoțională, ce include: Preludiu la Oedip de George Enescu, Concertul nr. 2 în sol minor pentru violoncel și orchestră op. 126 de Dmitri Șostakovici, în interpretarea reputatei soliste Alisa Weilerstein, și Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27 de Serghei Rahmaninov.

În cea de-a doua seară, publicul va avea ocazia să asculte impresionanta Simfonie nr. 2 pentru orchestră, soprană, alto și cor mixt în do minor, A învierii, de Gustav Mahler. La acest moment de excepție va participa și Corul Filarmonicii George Enescu, condus de Iosif Ion Prunner.

Născut în Estonia în 1962, Paavo Järvi provine dintr-o familie cu o bogată tradiție muzicală, fiind fiul apreciatului dirijor Neeme Järvi și fratele lui Kristjan Järvi, de asemenea dirijor. După ce a studiat la Conservatorul din Tallinn, s-a mutat în Statele Unite, unde și-a continuat pregătirea la Curtis Institute of Music și la Los Angeles Philharmonic Institute, sub îndrumarea legendarului Leonard Bernstein.

Considerat unul dintre cei mai importanți dirijori ai timpurilor noastre, Paavo Järvi este recunoscut pentru interpretările sale expresive și pentru abilitatea de a aduce un suflu nou repertoriului clasic. Pe parcursul carierei, el s-a impus prin precizia interpretativă, sensibilitatea artistică și capacitatea de a revitaliza repertoriul simfonic. Este atât director muzical al Orchestrei Tonhalle din Zürich, cât și al Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, iar în trecut a condus mari ansambluri simfonice: Orchestre de Paris (2010-2016), NHK Symphony Orchestra Tokyo (2015-2022), Frankfurt Radio Symphony Orchestra (2006-2013), Cincinnati Symphony Orchestra (2001-2011).

Järvi este, de asemenea, un reper pentru integrale simfonice de referință, dintre care amintim Beethoven, Brahms, Bruckner, Sibelius, Ceaikovski și Mahler. A fost distins cu Premiul Grammy (2003) pentru înregistrarea „Cantate” de Jean Sibelius, precum și cu numeroase premii internaționale, inclusiv Premiul Opus Klassik „Dirijorul anului” (2019) și European Cultural Prize (2022).

Fondată în 1868, Orchestra Tonhalle din Zürich este una dintre cele mai vechi și prestigioase orchestre simfonice din Europa. Cu un repertoriu vast, care îmbină clasicismul cu modernitatea, ansamblul este apreciat pentru sunetul său clar, rafinat și profund expresiv.

De-a lungul timpului, orchestra a fost condusă de dirijori de renume mondial: Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, David Zinman și Charles Dutoit. În 2019, sub bagheta lui Paavo Järvi, ansamblul a început un nou capitol artistic, obținând premii internaționale pentru înregistrările sale, precum: Diapason d’Or (2019, 2021, 2023), Preis der Deutschen Schallplattenkritik (2020), ICMA Award pentru cea mai bună înregistrare simfonică (2024).

Orchestra este formată din circa 100 de muzicieni din 20 de țări și susține peste 100 de concerte pe stagiune, atât în Elveția, cât și pe marile scene internaționale, la Filarmonica din Berlin, BBC Proms, Carnegie Hall sau Konzerthaus Viena.

Înregistrările sale de referință includ integrala simfoniilor de Mahler, Beethoven, Brahms, Schubert și Ceaikovski, iar prima colaborare discografică a ansamblului cu Paavo Järvi – dedicată lucrărilor orchestrale ale lui Olivier Messiaen – a fost distinsă cu Diapason d’Or.

Orchestra Tonhalle din Zürich și dirijorul Paavo Järvi au primit în 2022 European Cultural Prize.

O adevărată stea a violoncelului mondial, Alisa Weilerstein se remarcă prin interpretări pline de pasiune, profunzimea emoțională fiind dublată de o tehnică impecabilă. Născută în 1982 în Statele Unite, a început să cânte la violoncel la doar patru ani și a debutat la New York Town Hall la 13 ani. A studiat la Cleveland Institute of Music și la Columbia University, perfecționându-se ulterior sub îndrumarea unor profesori celebri.

Weilerstein s-a impus rapid pe scena internațională, colaborând cu cele mai mari orchestre ale lumii, printre care: Filarmonica din Berlin, New York Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic. În 2011 a fost distinsă cu bursa „genius grant” MacArthur, un premiu acordat artiștilor cu contribuții excepționale în domeniul lor de activitate. Un proiect inovator al Alisei Weilerstein este „FRAGMENTS”, serie de concerte solo care combină fragmente din suitele pentru violoncel de Bach cu lucrări contemporane, într-un format multisenzorial. În cadrul acestui proiect, ea a colaborat cu regizoarea Elkhanah Pulitzer, creând o experiență artistică imersivă.

Printre momentele importante recente ale carierei sale se numără: premiera concertului pentru violoncel de Thomas Larcher, cu New York Philharmonic și Bavarian Radio Symphony, concertele cu Gustavo Dudamel și Los Angeles Philharmonic, în care a prezentat o nouă lucrare de Gabriela Ortiz, recitalurile solo la Carnegie Hall și Spoleto Festival USA, dar și turneele internaționale cu Leipzig Gewandhaus Orchestra, Berlin Philharmonic și Royal Concertgebouw Orchestra.

Discografia sa impresionantă include albume de referință, precum suitele pentru violoncel solo de Bach, lansate în 2020 la Pentatone, sau înregistrări distinse cu premii internaționale, precum Premiul „Recording of the Year” oferit de BBC Music.

Biletele se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hypermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Pentru concertele de la Sala Palatului, biletele se împart în șase categorii: VIP – 280 lei, Categoria 1 – 250 lei, Categoria 2 – 200 lei, Categoria 3 – 150 lei, Categoria 4 – 120 lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 90 lei.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro/, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 95 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

