Festivalul de Film UrbanEye a început la Cluj-Napoca cu o ediție dedicată binelui comun

Festivalul își propune să deschidă un dialog despre cum putem construi orașe mai incluzive, despre impactul arhitecturii asupra vieții cotidiene și despre rolul comunității în modelarea spațiului urban. Proiecțiile sunt însoțite de discuții cu arhitecți, regizori și specialiști în domeniu, oferind spectatorilor o perspectivă mai profundă asupra temelor abordate.

Printre invitații ediției din acest an se numără regizorul Boris Bakal care va participa la proiecția documentarului său, Vitić Dances; arhitecta Irina Tulbure și sociologul Norbert Petrovici, care vor dezbate filmele de arhivă despre orașul socialist, precum și curatorul de arhive audiovizuale Ana Szel și artistul vizual Ciprian Mureșan care vor contribui la discuția despre relația dintre oraș și artă. De asemenea, festivalul îi aduce pe regizorul Grațian Gâldău și pe arhitectul Șerban Țigănaș, care vor discuta pe marginea documentarului Fackelmann, un film despre Hans Fackelmann, arhitect reper al Banatului. Publicul va avea ocazia de a-i întâlni și pe regizorul Sam van Zoest și pe Sarah van Ierlant, strateg principal de politici pentru guvernul olandez, invitați la discuția despre co-housing după filmul Living Together: The Story of De Warren. Cu Marius Pădure și reprezentanți ai Fundației Motivation, publicul va putea discuta pe marginea filmului I Didn’t See You There despre nevoia accesibilizării orașului. În plus, în încheierea festivalului, arhitectele Oana Iacob și Adriana Măgerușan, vor aborda tema protejării patrimoniului și a renovării clădirilor ca alternativă la demolări.

Programul festivalului

Joi, 3 aprilie 2025

18:00 Vitić Dances (Croația)

Proiecția este urmată de o discuție cu regizorul Boris Bakal.

20:30 The Promise: Architect B.V. Doshi / Arhitectura lui B.V. Doshi (Germania)

Vineri, 4 aprilie 2025

18:00 Filme de arhivă: Explorări ale orașului socialist

Proiecția este urmată de o discuție cu Irina Tulbure și Norbert Petrovici.

20:30 The Point of Origin: Building a house in Austria / Locul de origine: construind o casă în Austria (Olanda, Austria)

Koolhaas Houselife / Koolhaas: viața ascunsă a locuinței (Franța)

Sâmbătă, 5 aprilie 2025

11:00 Atelier pentru copii „Locuind împreună” cu De-a arhitectura

13:00 - 15:00 Brunch UrbanEye

14:00 Tur ghidat cu ArtCrawl®: Printre case și blocuri: Cum locuim în oraș?

15:00 Filme de arhivă: Oraș, artă și artiști

Proiecția este urmată de o discuție cu Ana Szel, Irina Tulbure și Ciprian Mureșan.

17:30 Fackelman (România)

Proiecția este urmată de o discuție cu regizorul Grațian Gâldău și arhitectul Șerban Țigănaș.

19:30 Living Together: The Story of De Warren / Locuind împreună. Povestea grupului De Warren (Olanda)

Proiecția este urmată de o discuție cu Sam van Zoest și Sara von Ierland.

21:30 Nostalgic groove w/ Dodo & video mapping Go_sallie_go

Duminică, 6 aprilie 2025

17:30 I Didn’t See You There / Scuze, nu te-am văzut! (SUA)

Proiecția este urmată de discuții cu Marius Pădure și reprezentanți ai Fundației Motivation.

19:30 Dispariția lui Robin Hood / The Disappearance of Robin Hood (Marea Britanie)

Puterea renovării / Power to Renovation - A Question of Values (Elveția)

Proiecția este urmată de discuții cu Oana Iacob și Adriana Măgerușan.