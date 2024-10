DUMITRU PRUNARIU va participa la concertul de jazz Reaching for the Moon - 55 de ani de la aselenizare

Intitulat Reaching for the Moon, concertul ne va purta prin piese create de compozitori inspirați de astrul nopții, evenimentul punctând 55 de ani de la aselenizare. Veți asculta piese ca Moon River, Fly Me to the Moon, The Moon Tune, dar și o variantă orchestrală a lucrării Clair de Lune de Claude Debussy, orchestrată special pentru acest concert de către Simona Strungaru.

Mai mult, o prezență cu totul specială la evenimentul de la Sala Radio va fi și cunoscutul cosmonaut român DUMITRU PRUNARIU. Publicul de la Sala Radio se va putea bucura și de proiecțiile video realizate de artista Ioana Halunga, ce vor completa atmosfera „astrală” a muzicii.

New Vegas Show, un two-man show vocal cu o vastă experiență pe scena românească de jazz și swing aduce, de aproape 10 ani, un concept exclusivist bazat pe rafinament și bun gust. Spectacolele prezentate de New Vegas Show transpun publicul în atmosfera legendarelor spectacole de jazz și swing ale anilor 1940, 1950 și 1960, aducând la viață repertoriul „Great American Songbook”, cu piese compuse de legende precum Cole Porter, Jerome Kern, Harold Arlen și Johnny Mercer, interpretate de nume iconice, inclusiv Ella Fitzgerald, Dean Martin, Tony Bennett și Frank Sinatra.

Petru Călinescu și Maximilian Muntean împărtășesc o pasiune autentică pentru muzica de swing și jazz, iar fiecare interpretare a lor este o combinație de bucurie și eleganță, care reușește să creeze o conexiune unică cu publicul.

Petru Călinescu este cântăreț, actor și compozitor, absolvent al The Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), unde a studiat sub îndrumarea legendarului Sir Paul McCartney. A jucat rolul principal în musicalul Love for Sale iar, pe lângă activitatea sa în cadrul New Vegas Show, poate fi văzut pe scenă în musicaluri, cum ar fi cele realizate în colaborare cu Opera Comică pentru Copii din București. Începând cu luna decembrie 2024, va interpreta rolul Arhidiaconului Claude Frollo în musicalul Cocoșatul de la Notre Dame.

Maximilian Muntean a crescut într-o familie muzicală, studiind pianul încă de mic, iar mai târziu a urmat cursurile Școlii de Artă București, specializându-se în „Canto Muzică Ușoară”. A fost unul dintre concurenții apreciați ai primului sezon „Vocea României” și a participat la preselecția națională Eurovision 2013.

