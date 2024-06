Eton College Symphony Orchestra vine în România

Eton College este cea mai mare școală - internat pentru băieți din Marea Britanie, situată pe malurile ale râului Tamisa, aproape de Windsor. Cu o istorie care datează din anul 1440, a fost fondat de către Henric al VI-lea drept „Colegiul Kynge al Doamnei noastre din Eton besyde Windesore”. Regele a dorit să ofere o educație gratuită pentru „70 de bursieri săraci” care apoi ar fi mers la King’s College Cambridge, fondat de Henric în anul următor. În timp ce multe dintre clădirile timpurii au supraviețuit până astăzi, școala s-a adaptat și a evoluat în centrul independent de excelență academică de astăzi. De-a lungul secolelor, a educat nu mai puțin de 19 prim-miniștri britanici, iar generații de oameni de stat, muzicieni, scriitori și membri distinși ai forțelor armate au trecut prin porțile sale. Au studiat aici personalități precum: William Ewart Gladstone, Robert Gascoyne-Cecil, Archibald Primrose, Arthur Balfour, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, David Cameron sau Boris Johnson.

În prezent, 1300 de băieți cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani frecventează școala, mulți fiind sprijiniți financiar pentru a se asigura că niciun băiat talentat nu este privat de educația remarcabilă pe care Eton o oferă. Departamentul de muzică de la Eton College este cel mai mare departament al școlii, cu o echipă de 6 maeștri cu normă întreagă, sub conducerea preotului și a directorului de muzică. 75 de profesori invitați, fiecare echilibrând cariera pedagogică cu cea din industria muzicală, susțin peste 1300 de lecții individuale de instrument pe săptămână în cadrul departamentului. Băieții obțin rezultate remarcabile în studiile muzicale academice, inclusiv burse la conservatoarele de muzică din Marea Britanie și din străinătate, precum Oxford sau Cambridge, și au o multitudine de opțiuni pentru a face muzică în afara clasei.

Programul evenimentelor

Luni, 1 Iulie, orele 19:00 Sala Radio, București Concert pentru flaut drept sopranino în la minor RV 445 (Solist: Henry Hart) Antonio Vivaldi 1678-1741 Cockaigne, Op. 40 Edward Elgar 1857-1934 Dansuri Populare Românești Béla Bartók 1881-1945 Simfonia nr. 5 în re minor, Op. 47

Dmitri Șostakovici 1906-1975 Miercuri, 3 Iulie, orele 19:00 Sala Patria, Brașov Cockaigne, Op. 40 Edward Elgar 1857-1934 Concert pentru vioară în re minor op. 42 (Solist: Tonwyn Li) Jean Sibelius 1865-1957 Suită de Cântece Populare Englezești Ralph Vaughan Williams 1872-1958 Dansuri Populare Românești Béla Bartók 1881-1945 Suita Pasărea de Foc (fragmente) Igor Stravinsky 1882-1971 Dans infernal Cântec de leagăn Imnul final Vineri, 5 Iulie, orele 19:00 Sala Thalia, Sibiu Cockaigne, Op. 40 Edward Elgar 1857-1934 Dansuri Populare Românești Béla Bartók 1881-1945 Suita Pasărea de Foc (fragmente) Igor Stravinsky 1882-1971 Dans infernal Cântec de leagăn Imnul final Simfonia nr. 5 în re minor, Op. 47

Dmitri Șostakovici 1906-1975

Eton College Symphony Orchestra

Orchestra implicată în turneul din România în această vară este compusă din 70 de băieți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 85% dintre acești băieți sunt bursieri ai departamentului muzical la Colegiul Eton, iar majoritatea studiază două sau mai multe instrumente la școală. Orchestra repetă de două ori pe săptămână și oferă un concert de mari dimensiuni în magnifica sală de festivități a colegiului la sfârșitul fiecărui trimestru școlar.

Sub bagheta dirijorului Tim Johnson, peste 70 de tineri instrumentiști (vioara 1, vioara 2, violă, violoncel, contrabas, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, trombon bas, tubă, percuție, pian) alături de soliștii Henry Hart și Tonwyn Li, vor interpreta lucrări din repertoriul compozitorilor de Antonio Vivaldi, Edward Elgar, Béla Bartók sau Dmitri Șostakovici.

Aceasta este a treia oară când Eton College Symphony Orchestra a pornit într-un turneu în afara Regatului Unit, după excursii de succes în Polonia, Republica Cehă și Spania.

Tim Johnson – Precentor și Director de muzică la Eton College

Reperele corale ale activității lui Tim la Eton au inclus două înregistrări de CD și turnee ale corului în China, Japonia, India, Germania și Letonia. Corul este auzit regulat pe platforma de concert profesională, cu angajamente notabile inclusiv Patimile după Ioan de Bach cu Academia de Muzică Antică, Simfonia a 8-a de Mahler în Sala Festivalului Regal cu Orchestra Philarmonia sub conducerea lui Lorin Maazel și Chichester Psalms de Bernstein cu Orchestra Filarmonică din Hong Kong sub conducerea lui Leonard Slatkin. Tim a dirijat corul în două episoade ale emisiunii BBC Songs of Praise și a înregistrat o serie de interpretări pentru seria BBC a lui David Starkey Music and Monarchy. Proiectele recente au inclus prime audiții mondiale ale lucrărilor lui Sir James MacMillan și Judith Weir.

În timpul petrecut la Eton, Tim a dezvoltat și îmbunătățit reputația muzicii orchestrale, stabilind turnee internaționale regulate care au dus orchestra în locuri precum Rudolfinum din Praga și Kursaal din San Sebastian. Dincolo de Eton, munca lui Tim cu tineri muzicieni a inclus pregătirea pentru concertul anual cu Patimile după Matei de Bach la Barbican alături de London Symphony Chorus/City of London Sinfonia și o emisiune live la Radio 3 a Simfoniei a 8-a de Mahler cu London Symphony Orchestra dirijată de Valery Gergiev în Catedrala Sf. Paul. A dirijat coruri și orchestre în locuri precum St John’s Smith Square, Westminster Abbey și Barbican, recent fiind invitat și ca dirijor independent al unor ansambluri prestigioase, precum Royal Philharmonic Orchestra în concert cu Simfonia a 9-a de Beethoven.

