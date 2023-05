Festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (SIMN) 2023 - EUTOPIA ediţia cu nr. 32, între 21 și 28 mai „Limite... și dincolo de ele!”

SIMN 2023 - Eutopia - vine cu propunerea a patru „pachete de trăire și cunoaștere”, numite eutopii, sălașuri ale Binelui: Ulise, Gulliver, Nirvana și Matrix. Fiecare direcție tematică va circumscrie un număr variabil de manifestări artistice, cu titluri incitante și percutante: Studenții, Flautiștii, Cornistul, Pianistele, Clujenii, Brașovenii, Percuționiștii.

”Festivalul SIMN 2023 – Eutopia – își propune să fie un motor de cunoaștere, colectare, focalizare, organizare și promovare a energiilor, impulsurilor afective și atitudinilor sufletului contemporan. Muzici noi, pestrițe și ambițioase, vor fi auzite în primă audiție, grupate pe baza unor concepte bine conturate.” spune directorul artistic al evenimentului, compozitorul Dan Dediu.

Scena muzicii noi a lăsat loc fie unor impulsuri reformatoare, fie unora conservatoare, aducând în prim-plan atât experimentalismul, cât și recuperarea tradiției muzicii contemporane, însă în actualitate aceste forțe stilistice converg întru configurarea unei singure realități consistente: eutopia muzicii noi, un spațiu social benefic și creativ, un sistem de rețele lichide capabil să schimbe mentalități și să inoveze.

SIMN 2023 - Eutopia – şi cele patru direcţii: Ulise, Gulliver, Nirvana și Matrix, înseamnă. ULISE - Dincolo de limitele culturii. Ulise este călătorul, pribeagul, migrantul perpetuu. El trebuie să găsească mereu noi idei, să experimenteze și să mizeze pe originalitate. Eutopia ULISE este deschisă spre aventură.

GULLIVER - Dincolo de limitele istoriei. Gulliver e criticul și ochiul istoriei. El înfruntă această realitate și deschide lumea posibilului. Eutopia GULLIVER este deschisă spre lumi și povești virtuale.

NIRVANA - Dincolo de limitele sinelui. Nirvana e eutopia contopirii cu Universul. Dezmărginirea eului prin sacralitate și ritual deschide înspre comuniune și mister.

MATRIX - Dincolo de limitele naturii. Matrix e apostolul unei lumi postumane. El modulează făptura umană și o ridică la putere hi-tech. Sinergia biotehnologică se întinde de la improvizația liberă la algoritmul perfect.

Iată programul Festivalului:

Director fondator: acad. Ștefan Niculescu

Director artistic: Dan Dediu

Organizatori:

Ministerul Culturii

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Co-producător:

Radio-România – Direcția Formații Muzicale

Parteneri principali:

Universitatea Națională de Muzică din București

Orchestrele și Corurile Radio

Parteneri:

Muzeul Național “George Enescu”

Secțiunea Națională Română – SNR-SIMC

Primăria Municipiului București

ARCUB

Goethe-Institut

Filarmonica “Oltenia” din Craiova

Mid Atlantic Arts Foundation

Colegiul “Noua Europă”, Bucureşti

Kunststiftung NRW

ProAcademica

Galeria ArtHub

Parteneri media:

Radio România Cultural

Radio România Muzical

Actualitatea Muzicală

CIMRO – Centrul de Informare Muzicală din România al UNMB

BookHub.ro

Revista TIMPUL

Duminică, 21.05.2023

GULLIVER

Sala ARCUB Gabroveni, ora 17.00

Opera in Your Pocket

Parteneri: ARCUB și Goethe-Institut

Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Ansamblul SonoMania

Dirijoare: Simona Strungaru

Soliști: Mihaela Maxim, Antonela Barnat, Andreea Novac, Cătălin Petrescu, Iustinian Zetea

Cor: Bianca Timaru, Alina Bosovici, Ștefania Chițulescu

Simona Strungaru: E vina ta! (libret Mara Căruțașu, regia Elena Morar, scenografia Alexandra Lupeș)

DanDe Popescu: Banii, banii, banii! (libret Gabriel Corneanu, regia Dan Vasile, scenografia Ioana Groza)

Sebastian Androne-Nakanishi: Ciorba primordială (libret Ruxandra Simion & Sebastian Androne-Nakanishi, regia Elena Morar, scenografia Ștefana Chelaru).



Curator proiect: Robert Lehmeier

Mentori: Robert Lehmeier - regie, Dan Dediu - compoziție, Theo Herghelegiu - librete, Adrian Damian - scenografie

ULISE

Sala George Enescu a UNMB, ora 19.00

Studenții

Orchestra Concerto a Universității Naționale de Muzică din București

Corul anului II al Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală

Dirijor: Bogdan Vodă

Dirijorul corului: Florian Costea

Emil Vișenescu (clarinet), Denis Gagiu (nai)

Petru Stoianov: HaOr – Poem luminii pentru orchestră de coarde (p.a.a.)

Aurel Stroe: Concert pentru clarinet și orchestră

Diana Dembinski: Incantații pentru nai, cor mixt și orchestră de coarde (p.a.a.)

Luni, 22.05.2023

GULLIVER

Sala „Constantin Silvestri” a UNMB, ora 17.00

Flautiștii

Ansamblul Flaut Power

Ion Bogdan Ștefănescu, conducerea muzicală

Will Hoogakker: Music for nine flutes I & II (Retrograde)

Agnes Vrânceanu: Nori (p.a.a.)

Andrei Popescu: Canons & Chorals (p.a.a.)

Diana Rotaru: Solomonarul

Thüring Bräm: Ara

Ion Bogdan Ștefănescu: On the way back to Itaca

Mircea Tiberian: Flautinho (p.a.a.)

GULLIVER

Sala Constantin Silvestri a UNMB, ora 18.00

Cornistul

Recital de corn solo - Erik Sandberg (corn, Suedia/Danemarca)

Sir Peter Maxwell Davies: Sea Eagle (1982)

Irina Perneș: Monologue on a Song without Words (in four parts, 2023) (p.a.a.)

James MacMillan: Motet V from “Since it was the day of Preparation…” (2012)

Ulpiu Vlad: Geneză II (2023) (p.a.a.)

Erik Sandberg: Sceadugangan (2019)

ULISE

Ateneul Român, ora 19.00

Pianistele

Caleidoscop contemporan cu Puiu Piano Duo

Laura și Beatrice Puiu

Chick Corea: ​Contest

Piotr Lachert: ​19^ Sonata

Dan Dediu: ​Sonata pentru două piane

Fazil Say (arr. Puiu): ​Black Earth

Thomas Sinigaglia: ​Ephemeroptera

Philip Glass: ​​Four Mouvements for 2 pianos

Marți, 23.05.2023

GULLIVER

Sala „Constantin Silvestri” a UNMB, ora 17.00

Clujenii

Trio Axis Mundi

Radu Dunca (vioară), Aurelian Băcan (clarinet), Eva Butean (pian)

Ciprian Gabriel Pop: Kandaon pentru clarinet, vioară și pian

Valentin Timaru: Meditații pentru clarinet solo

Șerban Marcu: Boîte à musique pentru Jurjac pentru clarinet, vioară și pian

Adrian Pop: Țiituri pentru vioară și pian

Adrian Borza: If pentru clarinet solo (p.a.a.)

Alexandru Ștefan Murariu: Le Reflet pentru vioară și pian

Iulia Cibișescu-Duran: Plus infinit pentru clarinet, vioară și pian

Áron Török-Gyurkó: Liquid pentru clarinet și pian amplificat (p.a.a.)

Tudor Feraru: Con sequenza pentru clarinet, vioară și pian

Aurelian Băcan: Les Kaches – Esprits des rochers pentru clarinet, vioară și pian

MATRIX

Teatrul Odeon, Sala Studio, ora 19.00

Electric

Concert multimedia pentru flaut amplificat și procesat în timp real, medii electronice, lumini și lasere

Durata: 45 min.

Creație: 2021/2022



Solist: Matei Ioachimescu

Muzică & sunet: Cristian Lolea

Concept vizual, lumini & lasere: Tom Brânduș

Miercuri, 24.05.2023

MATRIX

Studioul de Operă și Multimedia a UNMB, ora 17.00

Brașovenii

Ansamblul KlanFar-Kommentar

Dirijor: Iulian Rusu

Ana Silvestru (pian), Anca Preda (pian), Nicușor Răducan (clavecin), Iulian Rusu (clarinet), Mihaela Buhaiciuc (soprană), Andreea Sandor (soprană), Corina Purcărea (soprană), Noemi Karaksony (mezzosoprană), Andrada Mureșan (mezzosoprană), Gabriel Baciu (tenor), Ciprian Cucu (tenor), Ciprian Țuțu (bariton), Marius Modiga (bas), Maria Rădulescu (percuție), Laurențiu Beldean (computer)

György Ligeti: Studiile pentru pian Fém, Arc en ciel, En suspense, Der Zauberlehrling, Entrelacs, Columna infinită

Marios Elia Joannou: Wozu Socken? pentru soprană (amplificată) și clarinet (2005)

Adrian Borza: Fuioare de fum pentru octet vocal

Cătălin Crețu: I.X.@100(2022) pentru soprană și bandă

Laurențiu Beldean: Tekmerio pentru octet vocal, două piane, clavecin, percuție, computer interactiv

Violeta Dinescu: Cică niște cronicari... pentru voci, două piane și percuție

GULLIVER

Studioul Mihail Jora al Radio România, ora 19.00

Orchestra de Cameră Radio

Dirijor: Gheorghe Costin

Soliști: Ion Bogdan Ștefănescu (flaut), Horia Maxim (pian)

Cornel Țăranu: Floraison pentru orchestră (p.a.a.)

Viorel Munteanu: Umbre și geneze - Concert pentru flaut și orchestră de coarde

Cătălin Crețu: Passaccona Helix pentru pian și orchestră de cameră (p.a.a.)

Sorin Lerescu: Simfonia a VII-a

Joi, 25.05.2023

ULISE

Sala George Enescu a UNMB, ora 17.00

American Music

Nicholas Photinos (cello, S.U.A.), Andrew Hudson (clarinet, S.U.A.)

Eric P. Mandat: Folk Songs (1. Spirited, as if from a distant Appalachian hill; 2. Heavily, with a fuzzy, unfocused, breathy tone; 3. Expansive, as if hurtling through space; 4. With devotion, like a prayer; 5. Like a Flamenco dancer with St. Vitus Dance)

​Bill Ryan: Broken (p.a.a.)

Bill Ryan: Simple Lines

Marc Mellits: Radu - movement III

​Marc Mellits: Hunger

Svante ​Henryson: Suite Off-Pist (1. Off Piste; 2. Powder Ballad; 3. Figure 8's)

​Derek Bermel: Coming Together

​Niloufar Nourbakhsh: Veiled

Nathalie ​Joachim: Dam Mwen Yo

NIRVANA

Sala Radio, ora 19.00

Big-band-ul Radio

Simona Strungaru, conducerea muzicală

La orgă: Eduard Antal

Simona Strungaru: Gates pentru big-band și orgă (p.a.a.)

CONCERTE ÎN ȚARĂ, ÎN PARTENERIAT CU S.I.M.N. 2023

Sala de concerte a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, ora 19.00

Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia”

Dirijor: Eugen Petre Sandu

Muzicieni-poeți români în contemporaneitate

Versuri de muzicieni-poeți: Adrian Iorgulescu, Nicolae Coman, Mihai Nenoiu,

Petre-Marcel Vârlan

Sorin Vulcu: Luminândă

Constantin Arvinte: Să ne veselim oleacă

Irina Odăgescu: Stă în puterea noastră, oameni!

Grigore Cudalbu: Bis!, Lucruri stricate (p.a.a.)

Christian Alexandru Petrescu: Luna en el agua (p.a.a.)

Diana Vodă Dembinski: O altă revedere (p.a.a.)

Eugen Petre Sandu: Nașterea nou nenăscutului, Psalm 7 (p.a.a.)

Vasile Iliuț: Danț

Oana Vardianu: Cântec de leagăn (p.a.a.)

Huba Bertalan: Tatăl nostru (p.a.a.)

Petru Stoianov: Basmul trenului destin, Brâul grâului (p.a.a.)

Claudia Dodan: Ruga mea

Alexandru Pașcanu: Și alte variațiuni pe tema Chindiei

Vineri, 26.05.2023

Colegiul „Noua Europă”, ora 10.00

Strada Plantelor 21

Simpozion internațional de muzicologie/ International Symposium

Puncte de convergență componistică: Germania-România /

Compositional bridges between Germany and Romania

Coordonator: Valentina Sandu-Dediu

Keynote Speech: Dörte Schmidt (Fakultät Musik - Musikwissenschaft, Universität der Künste Berlin): Rumänische Komponisten bei den Darmstädter Ferienkursen

Andreea Kiseleff (Radio Romania & National University of Music Bucharest): A mirror perspective: the Clarinet Sonatas by Paul Hindemith and Ștefan Niculescu

Joseph Cadagin (New Europe College): Ligeti’s “Hora lungă” and the Sebaldian Tangent

Florinela Popa (National University of Music Bucharest): Romanian-German musical relations in the 20th century. A brief outline

Keynote Speech: Michael Heinemann (Carl Maria von Weber Academy of Music Dresden): ...betwixt ... Fragility as an aesthetic premise in Mark Andre's work

Vlad Văidean (National Museum George Enescu & National University of Music Bucharest): Perpetuities and Innovations of the German-Austrian Paradigm in the Music of George Enescu

Valentina Sandu-Dediu (New Europe College, National University of Music Bucharest): Polyphonies and affinities: Ștefan Niculescu and György Ligeti

Olguța Lupu (National University of Music Bucharest): German Imprints in Dan Dediu's Music

ULISE

Sala „George Enescu” a UNMB, ora 17.00

Archaeii

Ansamblul Archaeus

Rodica Dănceanu (pian), Ana Radu (oboi), Ion Nedelciu (clarinet), Șerban Novac (fagot), Radu Dunca (vioară), Andreea Țimiraș (violoncel). Invitați: Valentin-Dimitrie Simion (violoncel) și Ioana Ailenei (percuție)

Dirijor: Mircea Pădurariu

Horia Șurianu: Diffractions brisées

Cristina Uruc: Farfalle

Dan Bălan: Secvențe coregrafice

Laura Ana Mânzat: Povești din lumea cu dor

Liviu Dănceanu: Memorialis op.97

Nicolae Brânduș: Archaeusursum

NIRVANA

Studioul Mihail Jora al Radio România, ora 19.00

Orchestra Națională Radio

Corul Academic Radio

Dirijor: Mihail Agafița

Dirijorul corului: Ciprian Țuțu

Soliști: Diana Moș (vioară), Iustinian Zetea (bas), Eduard Antal (orgă), Erik Sandberg (corn)

Nicolae Brânduș: Testament pentru bariton, cor și orchestră (p.a.a.)

Dan Buciu: Concert-fantezie pentru orgă și orchestră (p.a.a.)

Adrian Iorgulescu: Ipostaze VI pentru vioară, fanfară și percuție (p.a.a.)

Krzysztof Penderecki: Călătorie de iarnă - Concert pentru corn și orchestră (p.a.r.)

Sâmbătă, 27.05.2023

ULISE

Sala Mică a Ateneului Român, ora 17.00

Minguet Quartett (Germania)

Luciano Berio: Notturno - 3. Streichquartett (1993)

György Ligeti: Quartet No. 2 (1968)

Atac Sezer: Lichtkleid für Streichquartett (2021/22) (comandă a Kunststiftung NRW)

Jörg Widmann: String Quartet No. 4 (2005)

NIRVANA

Galeria Art Hub, ora 20:30

Str. General Constantin Budișteanu nr. 10

C'Irinella

concert-experiență în decor video

Concept artistic și coordonare: Irinel Anghel

Interpretează C'Irinella & friends, Sorin Romanescu, Călin Torsan, Mihai Pintenaru, Darie Nemeș Bota, Marius Achim, Juan-Carlos Negretti, Mateus Dantas, Răzvan Țupa, Claudiu Silvianu, Alexandru Claudiu Maxim, cu o prefață de Dana Mihordea

Duminică, 28.05.2023

GULLIVER

Sala „George Enescu” a UNMB, ora 11.00

Percuționiștii

Ansamblul de percuție Game

Conducerea muzicală: Alexandru Matei

Anatol Vieru: Mosaiques pentru trei percuționiști

Sofia Gubaidulina: Misterioso

Doina Rotaru: Noesis pentru ansamblu de percuție

Octavian Nemescu: Trison pentru ansamblu de percuție

MATRIX

Sala „Constantin Silvestri” a UNMB, ora 17.00

Electronic

Cu participarea lui Barrie Webb (trombon), Diana Jipa (vioară)

Vinko GLOBOKAR: Prestop II pentru trombon și live electronics

Maia CIOBANU: Alter(music)natives pentru multimedia

Jonathan HARVEY: Ricercare una melodia pentru trombon și live electronics

Roman VLAD: Tânăra sofisticată pentru vioară și mediu electroacustic

Stuart GREENBAUM: In Transit pentru trombon și CD

Sala George Enescu a UNMB, ora 19.00

ULISE

Spuma tăcerii

Ansamblul Profil

Diana Moș (vioară), Petru Nemțeanu (vioară), Marian Movileanu (violă), Mircea Marian (cello), Ștefan Cazacu (cello), Adriana Maier (pian)

Director artistic: Dan Dediu

Bogdan Vodă: Căutări pentru cvintet cu pian

Mihaela Vosganian: Broken pentru vioara, pian și public interactiv (p.a.a.)

Ghenadie Ciobanu: Entering into Silence pentru solo cello (p.a.a.)

Adina Dumitrescu: Privim aceeași grădină pentru două violoncele (p.a.a.)

Cristian Bence-Muk: Trio de coarde (p.a.a.)

Dan Dediu: Crystal Foam

Organizatori: Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Coproducător: Radio România – Direcția Formații Muzicale

Parteneri principali: Universitatea Națională de Muzică din București, Orchestrele și Corurile Radio

Parteneri: Muzeul Național "George Enescu", ARCUB, Goethe-Institut, Kunststiftung NRW, Filarmonica "Oltenia" din Craiova, Mid Atlantic Arts Foundation, Colegiul "Noua Europă", Bucureşti, Galeria Art Hub, Secțiunea Națională Română – SNR-SIMC

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Actualitatea Muzicală, CIMRO – Centrul de Informare Muzicală din România al UNMB, BookHub.ro, Revista TIMPUL