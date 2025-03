Evenimente organizate de ICR în străinătate, cu ocazia Mărțișorului

***

Conferințe și ateliere de creație la Paris

Ambasada României în Franța, ICR Paris și Ambasada Republicii Moldova, în parteneriat cu Primăria Sectorului 17 din Paris, invită publicul să descopere magia Mărțișorului, o tradiție vie. Pe 1 și 2 martie, etnologi ai Institutului Național al Patrimoniului din București, precum și artizani din satul transilvănean Mândra (Muzeul de Pânze și Povești) sunt prezenți în Salonul auriu al palatului Béhague, reședința României în Franța, pentru o serie de dialoguri cu tradiția, care cuprind prezentări (în română și în franceză) ale evoluției, de-a lungul timpului, a arhaicei tradiții a Mărțișorului și ateliere practice în care publicul poate vedea și chiar învăța tehnica țesutului din fire roșii și albe cu canaful Mărțișorului. Atelierele sunt deschise atât copiilor, cât și adulților. Sub ghidajul atent al Dianei Iancu (Arche Culturelle), publicul are ocazia să descopere istoria și legenda Mărțișorului, creându-și propriul talisman norocos. Artista Luminița Cochinescu-Liboutet va împărtăși participanților la atelier tehnicile artizanale ale mărțișorului. Evenimentul are loc la Primăria Sectorului 17 din Paris. De asemenea, pe Evenimentele sunt organizate cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului și găzduite de Ambasada României în Franța, în colaborare cu Consulatul General al României la Paris și ICR Paris, în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză și Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO.

Muzică și artă vizuală la Tokyo

ICR Tokyo, în parteneriat cu Ambasada României în Japonia, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), Romanian Music Society in Japan și Colegiul Național de Arte „Nicolae Tonitza”, va organiza, pe 3 martie, la Ambasada României din Tokyo, un recital susținut de soprana Antonia Beteag și pianistul concertist cu reputație internațională Constantin Sandu și vernisajul unei expoziții de mărțișoare realizate de un grup de elevi ai Colegiului Național de Arte „Nicolae Tonitza”, sub coordonarea artiștilor și profesorilor Smaranda Isar (grafician, designer, ilustrator) și Victor Costache (artist în arte decorative, fotografie și design). Expoziția, care va putea fi vizitată până la finalul lunii martie, reunește 30 de mărțișoare din ceramică, inspirate din simboluri tradiționale românești din diverse regiuni ale țării.

Evenimente pentru copii la Lisabona și Londra

ICR Lisabona organizează pe 1 martie un eveniment dedicat tradițiilor de primăvară, adresat în special copiilor, dar și publicului larg. Manifestarea este rezultatul unei colaborări între Ambasadele României și Republicii Moldova în Republica Portugheză, alături de Institutul Cultural Român de la Lisabona și Institutul Limbii Române. Găzduită de Asociația João de Deus/Școala Superioară de Educație, sărbătoarea Mărțișorului invită la descoperirea simbolurilor primăverii, îmbinând meșteșuguri tradiționale cu ateliere creative și jocuri pentru copii. În cadrul atelierelor, cei mici vor descoperi povestea Mărțișorului, înscris din 2017 în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, și își vor antrena imaginația și creativitatea confecționând mărțișoare reciclabile, din hârtie, pastă rece sau materiale textile. Vor confecționa marionetele adaptate la specificul portului popular românesc și tradițiile de primăvară, în cadrul atelierului „Marioneta Mărțișorului – O călătorie între România și Portugaliaˮ, coordonat de Proiectul Anastomosis. Pe tot parcursul manifestării vor fi organizate momente artistice care îmbină cântecele și dansurile tradiționale în interpretarea grupurilor de copii români și moldoveni din zona Lisabonei, un atelier de pictură pe față, sesiuni de prezentare a tehnicilor de broderie populară și String Art.

ICR Londra, în colaborare cu Ambasada României, Ambasada Bulgariei, Ambasada Republicii Macedonia de Nord și Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, organizează, pe 1 martie, un eveniment de sărbătorire a Mărțișorului, tradiție prezentă în toate cele patru țări. Manifestarea, adresată copiilor, va avea loc la sediul ICR Londra și va debuta cu un cuvânt introductiv din partea ambasadorilor țărilor co-organizatoare. Cei patru ambasadori le vor vorbi copiilor despre semnificația Mărțisorului și despre felul în care venirea primăverii este sărbătorită în fiecare dintre cele patru țări. Copii din România, Bulgaria, Macedonia și Moldova stabiliți în Marea Britanie vor lua parte împreună la acest atelier de confencționat mărțișoare, unde își vor putea folosi imaginația și talentul la pictură și lucru manual. La finalul evenimentului, copiii sunt încurajați să cânte sau să recite în limba maternă.

Mărțisoare muzicale la Budapesta, Istanbul și Nicosia

ICR Budapesta, în parteneriat cu Ambasada României în Ungaria, organizează pe 28 februarie la sediul reprezentanței, un recital de muzică clasică susținut de pianistul Victor Andrei Părău și violonista Lois Muntean. Repertoriul cuprinde compoziții de Enescu – Lăutarul, Beethoven –Sonata primăverii și Wieniawski – Poloneză. În cadrul evenimentului, ambasadorii României și Republicii Moldova, E.S. domnii Gabriel Șopandă și Oleg Țulea, susțin scurte prezentări despre Mărțișor și simbolistica sa în România și Republica Moldova.

ICR Istanbul organizează, în colaborare cu Hakan Erdoğan Production, un recital de muzică barocă, susținut de Ansamblul SEMPRE, care va avea loc pe 1 martie, la Muzeul Militar Naval al Republicii Turcia - Deniz Müzesi.

În 7 martie, Ambasada României în Republica Cipru, împreună cu ICR prin Direcția Relații Internaționale și Alianța Românilor din Cipru, va organiza în sala de spectacole Discovery Hall a Universității Nicosia, concertul „Suita primăverii” al Cvartetului AdMusicam format de ICR (Iarina Ișfan și Enea Trailovic – vioară, Albert Urdărea – violă și Larisa Dumitrescu- violoncel). Ulterior concertului, la Block Gallery a Universității Nicosia, va avea loc un vernisaj cu mărțișoare create de artistul popular clujean Andreea Luncașu prin tehnica împâslirii și o prelegere despre tradiția Mărțișorului, importanța acestuia în cultura românească și regională, precum și despre includerea acestuia în patrimoniul imaterial UNESCO de către România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia de Nord. Alianța Românilor din Cipru va expune, de asemenea, creații artizanale de Mărțișor realizate de către Grupul Șezătoare. Pe 8 martie, Ambasada României în Republica Cipru organizează un atelier de creat mărțișoare dedicat copiilor de la Școala Românească din Republica Cipru. Meșterul popular Andreea Luncașu va prezenta arta împâslirii în crearea de mărțișoare tradiționale românești.

Expoziții, ateliere și târguri la Bruxelles, Madrid și Viena

ICR Bruxelles invită publicul la expoziția „Mărțișorul - patrimoniul cultural imaterial UNESCO”, care poate fi vizitată în cadrul evenimentului „Mărțișorul - simbolul primăverii la români”, în perioada 1 – 8 martie, la Maison de la Laïcité. Evenimentul este realizat în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Muzeul Județean de Istorie Buzău, Asociația RoAth și Primăria orașului Ath, Maison de la Laïcité. Deschiderea are loc pe 1 martie, în prezența ES Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, a reprezentanților ICR Bruxelles și a autorităților locale.

Filiala Seghedin a ICR Budapesta, în parteneriat cu Autoguvernarea Românilor din Seghedin și Consulatul General al României la Seghedin, sărbătorește venirea primăverii cu o expoziție despre tradiția Mărțișorului și un atelier de confecționare de mărțișoare, pe 28 februarie, la sediul filalei. Expoziția intitulată Mărțișor: patrimoniu cultural imaterial UNESCO prezintă o selecție de fotografii inedite – parte dintre ele realizate de către fotograful Lucian Muntean – reprezentative pentru calendarul identitar românesc, Ziua Mărțișorului, cu explicații detaliate despre obiceiuri și tradiții în România și Republica Moldova. Atelierul de confecționat mărțișoare, la care sunt bineveniți atât copiii cât și adulții, va fi susținut de Anca Becan, artistă artizan. În cadrul evenimentului, participanții vor realiza mărțișoare, folosind diferite tehnici creative, tradiționale și moderne, familiarizându-se cu acest obicei strămoșesc.

ICR Madrid organizează pe 28 februarie, la Muzeul de Artă și Tradiții Populare din Madrid, un atelier de confecționat mărțișoare. Activitatea de creare de mărțișoare pe fir alb-roșu cu mărgele, coordonată de Virginia Linul, doctor în etnografie și meșter popular, este dedicată persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Evenimentul este organizat în colaborare cu asociația hispano-română Salva din Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei și cu sprijinul Muzeului de Artă și Tradiții Populare din Madrid. De asemenea, la Galeria ICR Madrid, în cadrul expoziției de artă fotografică „Comorile României din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO” de Tudorel Ilie, a fost evidențiată lucrarea Practici tradiționale asociate zilei de 1 martie, Mărțișorul în România și Republica Moldova - Șezătoarea pentru făcut Mărţişoare din satul Budeşti, județul Maramureș - Patrimoniul Cultural Intangibil - UNESCO (2017).

Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh și Sf. Ștefan cel Mare” din Viena și ICR Viena organizează în 28 februarie, 1 martie și 2 martie târguri de Mărțișor, care oferă ocazia creatorilor și creatoarelor de mărțișoare să își expună cu vânzare creațiile artizanale în Viena.

Ateliere de meșteșug la Praga

Ambasada României la Praga, împreună cu ICR prin Direcția Relații Internaționale, celebrează Sărbătoarea Mărțișorului printr-un eveniment dedicat tradițiilor românești de primăvară, pe 3 martie. Evenimentul va avea loc în parteneriat cu Centrul Cultural al Județului Bihor și va include sesiuni interactive de ateliere de confecționat mărțișoare, susținute de meșteșugari populari renumiți din România. Sub coordonarea meșteșugarilor Mirela Bota Beiuș și Narcisa Midoschi, colaboratori ai Centrului Cultural al Județului Bihor, participanții vor învăța să confecționeze mărțișoare tradiționale, având ocazia să descopere în același timp și semnificațiile profunde ale acestei tradiții românești. Evenimentul va fi structurat în două sesiuni: prima sesiune va fi destinată publicului ceh și internațional, incluzând membri ai mediului diplomatic, oficialități cehe și reprezentanți ai mediului academic, și va fi derulată în limba engleză. A doua sesiune va fi destinată comunității românești din Praga și membrilor Asociației Cehia-România, fiind susținută în limba română. La finalul evenimentului, mărțișoarele confecționate vor fi oferite invitaților prezenți.

ICR Stockholm găzduiește, pe 28 februarie, un eveniment în cadrul căruia sunt expuse mărțișoare din mai multe țări, iar artizanele Cristina Ștef și Daniela Elena Roșu exemplifică cum se confecționează un mărțișor românesc. Atelierul, în urma căruia sunt oferite invitaților mărțișoare românești, este realizat cu sprijinul Rumänska Föreningen Unirea, asociație culturală din Suedia. În cadrul evenimentului, organizat împreună cu Ambasadele României, Republicii Moldova, Bulgariei și Macedoniei de Nord în Regatul Suediei, vor fi proiectate filme despre tradiția Mărțișorului din cele patru țări și vor avea loc o demonstrație de dans popular a lui Christian-Ovidiu Cemîrtan (Republica Moldova) și momente muzicale interpretate de Corul Perunika din Bulgaria.

ICR Varșovia marchează tradiția Mărțișorului printr-o campanie de promovare în rândul personalităților feminine, reprezentante ale instituțiilor de cultură, dar și din mediul instituțional, diplomatic și mass-media din Polonia. Pe 3 martie este sărbătorită Ziua Solidarității româno-polone, iar Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este în derulare, astfel că mărțișoarele oferite vor lua forma insignelor Sezonului, însoțite de tradiționalul fir alb-roșu. Insignele sunt o declinare a logoului Sezonului, rezultatul unei colaborări între studenți și profesori de la Academia de Arte Frumoase din Varșovia și UNArte din București. Logotipul este inspirat de semnele diacritice, caracteristice limbilor polonă și română, și se bazează pe propunerea lucrată de Maria Lisicka și Toma Ștefănescu sub îndrumarea profesorilor coordonatori de la cele două universități: prof. Marina Theodorescu, dr. Iosif Oprescu și dr. Radu Manelici (UNArte), respectiv de dr. Aleksandra Kot și dr. Marcin Władyka, cadre didactice la Academia de Arte Frumoase din Varșovia.

***

IRCCU Veneţia, în colaborare cu Societatea Dante Alighieri (Comitetul din Bucureşti) şi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (UNARTE), a organizat, în perioada 20–25 februarie, în Mica Galerie a Institutului, expoziţia/atelier „Renaşterea tradiţiilor: legende şi meşteşuguri de primăvară" a studenţilor de la UNARTE, curator lect. univ. dr. Nicoleta Silvia Ioana, cu contribuţia conf. univ. dr. Ovidiu Croitoru. Expoziţia a adus în prim-plan, printr-o serie de ateliere interactive, magia primăverii în tradiţiile româneşti, evocând obiceiuri străvechi, legende fascinante şi simboluri ce au traversat secolele, invitând publicul să

