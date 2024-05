Expoziția Conversații a artistei vizuale Maria Bordeanu, vernisată la ICR Stockholm

Expoziția găzduită de Institutul Cultural Român de la Stockholm este organizată în parteneriat cu 418 Gallery, cu sediul la Cetate (România) și cu o filială la München (Germania). Evenimentul se va bucura de prezența artistei Maria Bordeanu, stabilită la Stockholm, și a curatoarei Antonella Grevers. Lucrările prezentate în cadrul expoziției sunt intens influențate de către natura scandinavă, o parte dintre tablouri înfățișând legătura strânsă dintre elemente naturale, precum apa ce reflectă peisajul citadin. Conversații este prima expoziție solo în Suedia a artistei Maria Bordeanu.

Temele artistei explorează modul în care privim avalanșa de imagini și informații din mass-media, oferind o alternativă pentru a reflecta asupra a ceea ce vedem în jurul nostru, o încetinire a ritmului. În cele mai recente picturi din seria Conversații, un albastru monocrom invadează pânza, ca un mediu lichid care transformă sculpturile istorice prezente în scenă. Această abordare urmărește să aducă operele mai aproape de privitorul contemporan.

„Peisajul suedez și Stockholm m-au inspirat să creez lucrări care au legătură cu natura. O poți simți mai aproape aici, iar apa este, de asemenea, o parte importantă a peisajului. Acest lucru creează o conversație între oameni și elementele naturale, lucru pe care îl explorez în picturile mele actuale. Apa este ca o oglindă care invită la reflecție și, de asemenea, un fundal pentru peisaj ”, spune artista, finalista Arte Laguna Prize, ediția a 16-a din Venetia, 2023.

„Seria Mirror a Mariei a fost inspirată de călătoriile sale și surprinde diverse locuri prin documentarea detaliată a peisajelor, a arhitecturii și a muzeelor. Aceste lucrări, înrădăcinate în experiențele ei, se concentrează pe fragmente specifice, creând compoziții rotunde care amintesc de tondo renascentist, cu o notă personală. Nuanțele de albastru și argintiu oglindesc realitatea și formele sculpturale”, declară Antonella Grevers, curatorul expoziției și consultant artistic al 418 Gallery.

Maria Bordeanu s-a născut în 1982 în București, România. A studiat la Universitatea Națională de Arte din București și a absolvit Facultatea de Pictură în 2005. În 2007, a obținut un masterat în arte plastice în domeniul picturii la aceeași universitate. Din 2011 este reprezentată de 418 Gallery (Cetate/ München). În prezent, Maria locuiește și lucrează la Stockholm. Lucrările sale manifestă o preferință pentru imaginile realiste, fiind inspirate de natură, fotografii personale sau cadre de film. În 2006, a primit premiul I la Gala Tinerilor Artiști - PRIMAVERA 2006 de la București. Din 2011, lucrările Mariei Bordeanu fac parte din colecția Art in Embassies Collection, Departamentul de Stat al SUA. Artista a avut expoziții solo în București: „Deconstructed Spaces” (Cărturești Carusel, 2019), „Artificial Habitat” (Arthol2 Pavesiana, 2017), „Final Scene” (418 Gallery, 2015) și expoziții de grup „Contemporary Drawing in Romania”, (Scemtovici & Benowitz Gallery, București, 2023), „Giallo” (418GALLERY, München, 2023), în cadrul Imago Mundi – L’Arte dell’Umanità (Treviso, Italia, 2013) și al târgului de artă Art Toronto International Fair (Toronto, 2012).

Antonella Grevers s-a născut la München, Germania. În 2010, a obținut o diplomă de licență în psihologie la Universitatea Buckingham, Buckingham, Marea Britanie, iar ulterior, în 2014, a obținut un masterat în artă contemporană la Sotheby's Institute of Art, Londra. În prezent, este consultantă de artă la 418 Gallery și membră a consiliului de administrație al Fundației Joana Grevers, care susține proiecte de artă în România. Antonella este, de asemenea, membră a Asociației "PIN". Face parte din Comitetul Cercului Tinerilor de la Pinakothek din München și membră a Young Patrons of the Tate din Londra.

418GALLERY a fost înființată la București în 2008. Dr. Joana Grevers, istoric de artă de origine română, și Guy K. Williamson, om de afaceri și colecționar de artă american, au înființat galeria. Din 2017, galeria are sediul în Cetate și a devenit prima galerie rurală din România. Spațiul arhitectural generos de la Cetate, o fostă proprietate familială agricolă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, este un mediu neobișnuit, ideal pentru tinerii artiști care lucrează la scară largă. Tot din 2017, 418 Gallery are o filială în München. Galeria participă în mod regulat la prestigioase târguri internaționale de artă. De asemenea, organizează vizionări private ale lucrărilor artiștilor selectați.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Expoziția Conversații va rămâne deschisă, în galeria ICR Stockholm (Skeppsbron 20), până pe 30 august 2024, de luni-vineri, între orele 11 :00 – 16 :00.