Expozițiile organizate în luna martie de reprezentanțele Institutului Cultural Român

ICR Berlin: Institutul Cultural Român „Titu Maiorescuˮ din Berlin organizează, în perioada martie - aprilie 2023, în spațiul de artă al Institutului – [Ceci n’est pas une] Gallery – expoziţia de fotografie „Modern Agoraˮ a fotojurnalistului Andrei Pungovschi, curatoriată de Alexandra Crăsnaru Dragomir, cu ocazia celei de-a X-a ediţii a EMOP Berlin – European Month of Photography 2023. Expoziția va cuprinde o selecție de 26 de fotografii în format diptic, special realizate pentru acest context. „Modern Agora” reinterpretează conceptul agorei – locul unde, în antichitate, își intersectau drumurile două lumi, cea a ideilor care stau la baza democrației moderne și cea a comerțului și a negustorilor – prin prezentarea unei paralele vizuale între expresia actuală a democrației, protestul, și aspectele banale ale vieții cotidiene surprinse în diverse orașe europene.

ICR Stockholm: Expoziția „An Explanation of Loveˮ, semnată de artista vizuală de origine română Dorina Mocan, a fost vernisată, marți, 7 martie, la sediul ICR Stockholm, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Principele Radu, au onorat, alături de numeroase personalități din lumea diplomatică și culturală a celor două țări, evenimentul organizat de Ambasada României la Stockholm. Alături de Familia Regală a României, de ambasadorul României în Regatul Suediei, E.S. domnul Daniel Ioniță și de artista Dorina Mocan, au fost prezenți vicepreședintele Parlamentului Suediei, domnul Kenneth Forslund, reprezentanți ai prim-ministrului Suediei, Curții Regale Suedeze și Ministerului de Externe, membri ai Parlamentului, ambasadorii Moldovei, Georgiei, Croației, Bulgariei, Belgiei, Serbiei, Olandei, Canadei, Cehiei, Spaniei, Irlandei, Azerbaidjanului și Elveției, Bogdan Popescu, directorul ICR Stockholm, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale și ai mass-media.

ICR New York: Duo show-ul expozițional de obiect artistic şi artă textilă „Paradisul terestru” prezentat de artista Rodica-Ioana Ghilea şi specialista în textile Florica Zaharia, va avea loc, în perioada 31 martie – 21 aprilie, la Galeria Brâncuşi din cadrul ICR New York. Cele două protagoniste vor fi prezente la vernisaj, purtând un dialog deschis despre importanţa textilelor în cultura naţională şi în practica artistică actuală, intitulat „Textilele în arta contemporană”. Expoziţia prezintă 15 lucrări, realizate în diferite mediumuri, obiecte artistice, picturi și câteva broderii, dar și o serie de șapte marame, de dimensiuni variabile, dispuse într-un dialog artistic inedit.

ICR Lisabona: Expoziția personală „Amnezia” a fotografului Claudiu Ciprian Popa este găzduită la Galeria Institutului Cultural Român de la Lisabona în perioada martie – mai. Expoziția cuprinde o serie de panouri și două instalații special realizate pentru a fi prezentate la galeria ICR Lisabona și este o invitație pentru privitor de a contempla propria memorie și de a se scufunda în propriile amintiri. Explorarea vizibilului pentru a înțelege nevizibilul poate fi o șansă de a explora trecutul din afara acelui timp. Este, poate, o ocazie de a face pace cu trecutul sau de o celebrare a acestuia. Artistul și-a propus să prezinte o colecție de portrete, din arhiva sa, într-o manieră originală. Pentru a crea noile portrete, a tăiat fotografiile în piese de diferite mărimi și forme și le-a amestecat aleatoriu pentru a le așeza într-o nouă ordine.

ICR Praga: Expoziția „Du Danube à la Vltava, les rives de la Seine”, prezentată cu ocazia Zilei Francofoniei, poate fi vizitată în perioada 23 martie - 28 mai la galeria de la Muzeul Boemiei Centrale din Roztoky. Artiștii care vor expune în cadrul acestei expoziții de grup sunt: Václav Benedikt (CZ), Teodor Buzu (RO), Yasmin Golshani (FR), Alena Petrříčková (CZ), Petr Tošovský (CZ), Irina Klomp Stanescu (RO), Virginie Alexa Panier (FR), Marian Zajíček (SK), Adelia Goncalves (Portugalia).

IRCCU Veneția organizează, în spațiile sediului său, trei expoziții

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizează, până pe 18 martie, în spațiul Piccola Galleria/Mica Galerie, expoziția de artă vizuală „Atelier de memorie”, care va cuprinde lucrări recente ale artiștilor Suzana Dan, Irina Florescu, Virginia Georgescu, Dumitru Gorzo, Viorel Grigore, Adrian Lulciuc, Emilia Persu, Alexandru Rădvan, Izvora Stâncel Duce, absolvenți ai promoției 1998, clasa profesorului Florin Mitroi, secția Pictură a Universității Naționale de Artă București. Expoziţia de artă contemporană „Snapshots from the Pink Planet” a artistului Vladimir Păun-Vrapciu este prezentată la Galeria Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, până pe 12 martie. Această expoziție cuprinde 16 lucrări de pictură, grafică, instalaţie şi video art, ce reflectă creativitatea ca proces complex, care îl implică pe deplin pe artistul Vladimir Păun–Vrapciu. Lucrările expuse evocă angoasa adâncită acum de spaima războiului, ele s-au născut compensator, asemenea poveştilor cu final fericit spuse în vremuri de urgie. Utopia Pink Planet dezvoltă în dimensiuni şi imagini danteşti, pe măsura şi cu instrumentele vremii de azi, o alegorie paralelă aceleia a Micului Prinţ imaginată de Antoine de Saint-Exupéry în vremea celui de al doilea război mondial. În perioada 15-30 martie, va fi prezentată expoziția „Itinerarii vizuale gorjene”. La vernisajul expoziţiei vor lua cuvântul Mihai Ţopescu, curator al expoziţiei, artist vizual, membru al Filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România, și conf. univ. dr. Vasile Fuiorea, cadru didactic la Universitatea din Craiova, Preşedintele Filialei Târgu-Jiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Artişti expozanţi: Mihai Ţopescu, Gheorghe Plăveţi, Valer Neag, Vasile Fuiorea, Dragoş Bădiţa, Constantin Dobriţescu, Armand Landh, Georgiana Brandt, Daniel Semenescu, Iliana Gheorghiu, Florin Gheorghiu, Romana Ţopescu, Anca Maria–Stănciulescu, Andreea Medar şi Mălina Ionescu, Bogdan Epure, Dragoş–Radu Trăistaru, Cristina Cioplea, Laurenţiu Stoicu, Mariana Frătiţa, Cătălin Negrea, Pompiliu Ciolacu.

ICR Londra: Institutul Cultural Român de la Londra organizează expoziția de fotografie in memoriam Ion Caramitru, semnată de Florin Ghioca, intitulată „Caramitru - Beyond the Stageˮ, în perioada 9-23 martie. Expoziția cuprinde 30 de fotografii semnate de Florin Ghioca, care îl prezintă pe Ion Caramitru dincolo de scenă, alături de personalități românești ale culturii sau sportului, precum George Banu, Ana Blandiana, Andrei Pleșu, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Horațiu Mălăele, Mihai Șora, Simona Halep, dar și alături de președinții Maia Sandu sau Klaus Iohannis. Un moment important a fost întâlnirea, în anul 2017, cu Majestatea Sa Regele Charles (pe atunci A.S.R. Prințul Charles), aflat în vizită la Teatrul Național „Ion Luca Caragialeˮ din București. Totodată, publicul britanic va putea vedea fotografii din intimitatea cabinei, de la repetiții, fiind surprinse momente amuzante sau neplăcute din interiorul teatrului. În cadrul evenimentului, Loreta Popa, reprezentantă a Muzeului Național al Literaturii Române din București, a prezentat volumul Ion Caramitru… la plecare, semnat de regretatul teatrolog George Banu.

ICR Bruxelles: Expoziția „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 de opinci”, va putea fi vizitată la Primăria orașului Ath – Valonia, între 18 și 31 martie și cuprinde 20 imagini care valorifică patrimoniul inedit legat de personalitatea globe-trotter-ului român Dumitru Dan, imagini cu documente din timpul călătoriei, cu obiecte personale, contribuind la creșterea nivelului de informare și conștientizare a importanței și unicității acestui patrimoniu inedit. Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Județean Buzău și Consiliul Județean Buzău, Asociația RoAth, Primăria orașului Ath – Valonia și Ambasada României în Regatul Belgiei.

ICR Bruxelles: „Nemuritorul Nichita 90 – 40 / Nichita Stănescu prin oglinda poeziei sale” – expoziție și seară literară organizată în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, în perioada 30 martie - 10 aprilie la Secția Consulară a Ambasadei. Evenimentul de deschidere va cuprinde o prelegere susținută de dr. Cristina-Alice Toma, urmată de o masa rotundă și vernisarea expoziției foto despre Nichita Stănescu. Prelegerea „Nichita Stănescu prin oglinda poeziei sale / Nichita Stănescu à travers le miroir de sa poésie” constă în abordarea poeziei lui Nichita Stănescu din perspectiva tradiției liricii interbelice și trecerea în literatura autohtonă de la modernismul începutului de secol spre postmodernismul anilor ‘60-‘80.

