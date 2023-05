PROGRAM BABEL - FORME 03 – 11 iunie 2023

Ediția de anul acesta, care va avea loc între 03-11 iunie la Târgoviște, are ca temă “Forme”. Definit încă de la început ca o întâlnire a artelor, festivalul are în centrul demersului de alcătuire a programului din acest an, conceptul de FORME, elemente esențiale în procesul de creație.

Au fost invitate trupe de artişti de pe continentul european, din țări precum Franța, Italia, Belgia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, dar şi de pe alte continente, din țări ca Japonia, Argentina, India, Coreea de Sud,Irak, China, sau Kazahstan, unii revin în festival, alții sunt la Târgovişte pentru prima dată.

SÂMBĂTĂ, 03 iunie

14:00 DESCHIDEREA OFICIALĂ BABEL

OPERELE COMPLETE ALE LUI W. SHAKESPEARE 400, expoziție de carte și SHAKESPEARE ȘI EPOCA SA, expoziție de gravuri şi stampe, în prezența lui Emil Boroghină, directorul fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare, Preşedinte al Fundaţiei William Shakespeare Craiova, - Foaier Cinematograf Independența

14:30 BABEL X, Documentar, Premiera, regia: Cornel Mihalache - Cinematograf Independența, 1h

17:00 EU SUNT VÂNTUL, regia: Sorin Militaru, Teatrul Alexei Mateevici Chișinău - Casa Sindicatelor, 1h 10min

18:30 FORMAlități, expoziție de grafică şi pictură de Bogdan Constantin - Foaier TTB, 30 min

19:00 ARGONAUTAS, un spectacol de Mc Ranin, coproducție TTB & Korean Theatre Association - Sala Mare a TTB, 1h 30min

21:30 PARADA BABEL - Piața Mihai Viteazul – Calea Domnească – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Bulevardul Carol I – Teatrul Tony Bulandra, 1h

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI – Berăria Vlad Țepeș

DUMINICĂ, 04 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Vișan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00 – 13:45 DE LA TEXT LA ACȚIUNE, DE LA ACȚIUNE LA FORMĂ, workshop susținut de Dumitru Acriș - TTB Sala Oglinzilor

15:00 SCENOGRAFIA, DE IERI PÂNĂ AZI, conferință, cu Jean Guy Lecat, Adrian Damian, Horațiu Mihaiu - Foaier Cinema Independența, 1h 30min

16:30 SCENOGRAFI ROMÂNI CONTEMPORANI, lansare de carte și expoziție , Horațiu Mihaiu, Foaier Cinema Independența, 30min

17:00 ȘI RESTUL E TĂCERE, regia: Mihai Ţărnă, Teatrul Fără Nume, Chișinău, Republica Moldova - Sala Mare a TTB 1h 30min

19:00 NAUFRAGIAT!, regia: Andrei Huțuleac, Teatrul Maria Filotti, Brăila, România - Casa Sindicatelor,2h ;

20:30 INCOMICA - Eccentrici Dadaro, Italia - Piața Mihai Viteazul, 1h

21:30 CONCERT: TARAFUL DE CALIU - Piața Mihai Viteazul, 1h 30min

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI - Berăria Vlad Țepeș

LUNI, 05 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00 – 13:45 DE LA TEXT LA ACȚIUNE, DE LA ACȚIUNE LA FORMĂ, workshop, cu Dumitru Acriș - TTB Sala Oglinzilor

18:00 DISPARIȚII , regia: Dumitru Acriş, Teatrul Sava Ognyanov Ruse, Bulgaria - Sala Mare a TTB, 1h 45min

20:00 KOZY KORPESH - Bayan Sulu, regia: Kuandyk Kassymov, Teatrul Regional Zhambyl, Kazakhstan - Casa Sindicatelor, 1h 30min

19:45 PHOENIX. HAR. JAR, lansare de carte, Cinematograf Independența

20:00 PHOENIX. HAR. JAR , film documentar, regia: Cornel Mihalache - Cinematograf Independența, 1h 45min

21:45 CONCERT: Mircea Baniciu, acompaniat de Vlady Cnejevici și Teo Boar Cinematograf Independența, 1h

21:30 VOTE FOR - Eccentrici Dadaro, Italia - Piața Mihai Viteazul, 1h

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI – Berăria Vlad Țepeș

MARȚI, 06 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00-13:45 DE LA TEXT LA ACȚIUNE, DE LA ACȚIUNE LA FORMĂ, workshop, cu Dumitru Acriș - TTB Sala Oglinzilor

14:15-17:00 SPAŢIUL TĂCUT, workshop, cu Ben Harrison , Scoția – TTB Sala Studio

17:30 FORME CONVERGENTE, de Erica Oprea, colecția de cultură a Gazetei DÂMBOVIȚA, lansare de carte, moderator: Ionuț Cristache și Puiu Jipa, Foaier TTB, 30 min

18:00 ORESTE, regia: Yiannis Paraskevopoulos, TTB Târgovişte - Sala Mare a TTB, 1h 35min

20:00 PE ACOPERIȘ, regia: Corina Dragomir, Compania Respiro, România, Terasa Cinematografului Independența, 1h 45min

21:30 TĂCEREA regia: Paweł Szkotak, Teatrul Biuro Podróży, Polonia - Piața Mihai Viteazul

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI - Berăria Vlad Țepeș

MIERCURI, 07 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00 - 13:45 NU-MI SPUNE, ARATĂ-MI!, workshop cu Scott Johnston - TTB Sala Oglinzilor

14:15 - 17:00 ASCULTâND SPAŢIUL, workshop de Ben Harrison, UK – TTB Sala Studio

17:30 ETERNITATEA ȘI ÎNCĂ O ZI. TEATRUL LUI ANDREI ȘERBAN de Andreea Nanu, lansare de carte, în prezența autoarei şi a editorului Valentin Ajder, invitat Christian Crăciun, Foaier TTB, 30 min

18:00 ORAŞUL BLESTEMAT, regia: Paweł Szkotak, Teatrul Biuro Podróży, Polonia - TTB Sala Mare , 1h

19:30 PĂDUREA, regia: Franck Vigroux, Compagnia D’Autres Cordes, Franța, Casa Sindicatelor, 1h

20:30 SIGNOR PANTALONE ŞI DRAGOSTEA, regia Gabriel Apostol, UNATC, România - Piața Mihai Viteazul, 1h

21:30 BILEŢELE PENTRU UN IUBIT, DE LA JENNY ADAMS ŞI FRUMOASA EI FAMILIE, film, regia: Sudeep Ranjan Sarkar, Nez Moving Pixels, India - Cinematograf Independența

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI - Berăria Vlad Țepeș

JOI, 08 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00 - 13:45 NU-MI SPUNE, ARATĂ-MI!, workshop de Scott Johnston - TTB Sala Oglinzilor

14:00 - 16:45 SPAŢIUL TĂCUT, Workshop de Ben Harrison, UK – TTB Sala Studio

16:30 BIRLIC, de Gaby Michăilescu, lansare de carte, în prezența editorului Valentin Ajder, Foaier TTB, 30min

17:00 ROMEO AND JULIET, FINAL HOURS, regia: Walter Matteini & Ina Broeckx, ImPERFECT Dancers, Belgia/Italia/Spania/USA, TTB Sala Mare, 1h 10min

18:30 HOYEON WHASANGJEON, regia: Seondeok Han, Compania SAE BYUK, Coreea de Sud - Casa Sindicatelor, 1h 30min

20:00 Ding, Dong, Dash - PASS, UK - Piața Mihai Viteazul, 1h

20:30 Maraton de scurtmetraje premiate la IPAAF, Orazio Anania Presedinte IPAAF, Italia, Cinematograf Independența, 2h

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI - Berăria Vlad Țepeș

VINERI, 09 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

11:00 - 13:45 NU-MI SPUNE! ARATĂ-M!, Workshop cu Scott Johnston, - TTB Sala Oglinzilor

16:30 LUMINA DIN ADÂNCURI, Amy Duncan & Ben Harrison, Grid Iron, UK , TTB Sala Studio,1h

18:00 SFÂRȘIT DE PARTIDĂ, regia: Mihai Măniuțiu, TTB Târgoviște, România, TTB Sala Mare, 1h 30min

20:00 PRAGUL, regia: Stevan Bodroza, Teatrul Regional Novi Pazar, Serbia, Conferința autorului piesei Hasan Erkek, Casa Sindicatelor, 1h 40min

21:30 TANGOTIC, Concert & dance happening, Romania/Argentina/Bulgaria, Piața Mihai Viteazul, 1h

21:00 VAMA VECHE, documentar de Tudor Chirilă, Romania - Cinematograf Independența, 1h 34min

23:30 CLUBUL FESTIVALULUI: Concert TARAFUL FLORI ÎN CRÂNG, Romania,

Vlad Țepeș Restaurant

SÂMBĂTĂ, 10 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

16:30 MEDEEA - DEŞERTUL ROŞU, regia Sophia Dionysopoulou, Compania de Teatru 1+1=1, Grecia – TTB Sala Studio, 45min

17:30 ANDREI TARKOVSKI - O TEODICEE CINEMATOGRAFICĂ de Lucian Mocrei Rebrean, lansare de carte, invitați Irina Margareta Nistor și Christian Crăciun, moderator Valentin Ajder, Foaier TTB, 30min

18:00 RECITAL MUZICAL XIAO MA, China, Sala Mare a TTB

20:00 STRIGĂTUL NAȚIUNII, regia Liudmila Kolosovici, Teatrul Regional Academic Mariupol, Ucraina, Sala Mare a TTB, 1h 30

21:30 Concert TARAFUL FLORI ÎN CRÂNG, România - Piața Mihai Viteazul, 1h

23:00 CLUBUL FESTIVALULUI - Berăria Vlad Țepeș

DUMINICĂ, 11 iunie

11:00 ÎNTÂLNIRILE BABEL, Q&A (actori, presă, invitați; deschise publicului) Moderator: Sanda Visan - Foaier TTB, 1h 30min

16:00 ECHILIBRU FRAGIL (monodramă în limba engleză), regia: Mircea Silaghi, TTB Târgovişte, Romania - Sala Studio a TTB, 45min

17:00 AMAL, regia: Jawad al-Asadi, Ministerul Culturii Irak, Irak - Casa Sindicatelor, 1h

19:30 ÎMPĂRĂTEASA CHINEI, regia: Alexander Hausvater, TTB, Târgoviște, România - Sala Mare a TTB, 2h

21:30 Festivalul BABEL 2, Documentar de Tudor Chirilă, O producție TVR, Sala Mare TTB, 52min

22:30 Închiderea festivalului - Sala Mare a TTB