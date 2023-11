10 cele mai grozave miniserii de pe Netflix

Iată 10 cele mai bune miniseriale pe care să le urmărești în weekend:

1. Alias Grace

Această miniserie canadiană are în rol principal una dintre cele mai subestimate actrițe ale vremurilor noastre, Sarah Gadon. AEste un spectacol bazat pe unul dintre romanele lui Margaret Atwood și a devenit un succes instantaneu. Serialul se concentrează pe încercarea unui tânăr medic de a căuta dreptate pentru o fată, Grace Marks, care a fost condamnată pentru uciderea angajatorului și a iubitului său.

2. Incredibil

Spectacolul plin de vedete îi include pe Toni Colette și Merritt Wever, în timp ce aceștia devin protagonisti în acest thriller. Povestea se concentrează în jurul mai multor agresiuni sexuale care au avut loc în SUA și arată spectatorilor perspectiva tinerei Marie care ajunge să fie acuzată că a mințit despre viol. Dar când poliția a început să dezlege întreaga poveste din spatele ei, a găsit adevărul oribil în care nu puteau crede...

3. Beef

Pelicul aparține unuia dintre cele mai populare genuri: comedia neagră. Ideea principală a spectacolului este atât de haotică încât la început ești în stare de șoc și nu înțelegi nimic. Ei bine, povestea se învârte în jurul a doi străini ale căror vieți devin aproape insuportabile și pline de evenimente ciudate după un incident pe un drum. Serialul a fost foarte lăudat atât de critici, cât și de telespectatori pentru comedia întunecată și poveștile inteligente.

4. The Queen's Gambit

Anya Taylor-Joy era deja o actriță celebră înainte de rolul ei în această miniserie, dar The Queen's Gambit a făcut-o o adevărată elebră. Seria are 7 episoade pline de suspans. Este povestea vieții super-talentatei Beth Harmon, o jucătoare de șah a cărei carieră a crescut vertiginos după niște decizii îndoielnice pe care le-a luat.

5. Neortodox

Serialul ne spune o poveste sfâșietoare a unei tinere pe nume Esty Shapiro. În încercarea de a trăi liber într-o societate modernă, ea fuge de familia ei evreiască ultra-ortodoxă. Părea că își găsește liniștea la Berlin, dar totul se complică când soțul ei află că este însărcinată..

6. Transatlantic

Distribuția este condusă de Gillian Jacobs. Intriga se concentrează pe povestea unui jurnalist care organizează evadarea mai multor refugiați în Franța ocupată de naziști. Acuratețea faptelor istorice a fost lăudată de critici.

7. Servitoarea

În centrul miniseriei se află povestea tragică a unei tinere care a fost prinsă ani de zile într-o relație abuzivă, dar a reușit în cele din urmă să scape împreună cu copilul ei. Când a reșit să fie singură și liberă, trebuia să-și găsească un loc de muncă pentru a-și întreține copilul și să-i poată oferi o viață normală, așa că a ajuns să fie femeie de serviciu. Margaret Qualley este vedeta și a fost lăudată pentru performanța sa genială. Personajul ei a fost foarte convingător și Qualley s-a asigurat că portretizarea unui supraviețuitor al abuzului este perspicace și minuțioasă.

8. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Noul serial a atras mai mulți spectatori deoarece s-a concentrat pe povestea modului în care tânăra Charlotte a devenit regina Angliei și relația ei cu regele George. Narațiunea pasională a fost bine primită atât de public și de critici.

9. The Haunting of Hill House

Povestea urmărește viața familiei Crain și aventurile lor într-o casă bântuită. Este o narațiune este extrem de bine scrisă și complicată.

10. Lost Ollie

Ollie este un iepure de jucărie care într-o zi se trezește într-un magazin de antichități și își dă seama că a fost uitat acolo. Nu își amintește mare lucru din trecutul său, dar știe că un băiat, pe nume Billy, este proprietarul lui. Micul iepure hotărât începe să-l caute pe băiat, potrivit startefacts.com.

