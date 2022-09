10 filme în premieră națională au fost selecționate pentru competiția oficială de lungmetraje Dracula Film Festival, ediția a X-a

Festivalul va avea loc la Brașov în perioada 12-16 octombrie 2022.

Bătălia pentru trofeele Dracula.

Cu un record de aproape 3.000 de noi producţii cinematografice din aproape 100 de ţări înscrise în competiţiile destinate scurt şi lungmetrajelor, cea de-a X-a ediţie a festivalului internaţional de film fantastic Dracula de la Braşov se anunţă și anul acesta deosebit de bogată în evenimente, membrii juriilor având o misiune dificilă în a alege câștigătorii trofeelor, dintr-o selecţie ce reflectă varietatea formelor de expresie ale fanteziei adulte, de la comedie neagră la film documentar și experimental, de la Thriller sau Neo-Noir până la Horror și SF.

Selecția filmelor din categoria de lungmetraj a fost realizată de Ioan Big, director al festivalului, jurnalist și colaborator cu numeroase publicații românești și străine. Relativ recent, sub semnătura lui Ioan Big a apărut cartea “Zombies în secolul XXI”, o “biblie” pentru toți pasionații de gen.

“Filmele din competiția de lungmetraj au fost evaluate prin prisma unui mix de aprecieri legate de originalitatea ideii, inovativitatea dezvoltării sale într-o poveste, precum și relevanța, fluiditatea și prospețimea transpunerii într-un produs audiovizual coerent”, declară Ioan Big, directorul Dracula Film Festival.

Dintre cele 376 de filme de lungmetraj înscrise, 10 producţii din Germania, UK, Argentina, Franţa, Australia, Spania și Coreea au fost selecţionate în competiţia principală a celei de-a zecea ediţii a a festivalului, competiție în care filmul câștigător va primi marele premiu Dracula Trophy.

Cele 10 filme selectate în competiția de lungmetraj sunt: Walking Against the Rain (2022, UK), Mimist (2021, Coreea), The Devil’s Hideout (2022, Spania), Red Sky Metal Giants (2022, Argentina), Blades in the Darkness (2022, Germania), The Creeping (2021, UK), In albis (2022, Spania), A Life on the Farm (2021, UK), After She Died (2022, Australia) şi The Hermits (2022, Franta).

Câştigătorul Dracula Trophy, premiul care se acordă pentru cel mai bun lungmetraj, va fi desemnat anul acesta de un juriu internaţional prezidat de actriţa Ana Ularu (România), cunoscută la nivel internațional, cu peste 50 de roluri în filme de cinema şi de televiziune, în diverse producții românești sau internaționale, Javier Garcia Caballero (Spania), fondatorul și directorul Festivalul European de Film Fantastic din Murcia - Sombra, manager cultural, publicist și muzician, cu o carieră de peste 25 de ani și Timo Vuoresola (Finlanda), regizor care a cunoscut succesul internațional semnând regia filmului cult Iron Sky (2012), iar anul acesta va avea două noi filme in cinematografe: Jeepers Creepers: Reborn si 97 Minutes.

Toate cele 10 filme din competiția de lungmetraj se vor proiecta la Cinemateca Patria din Brașov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Totodată, filmele vor putea fi vizionate și online, contracost, pe platforma Eventbook.

La categoria Scurtmetraj, 24 filme concurează pentru trofeele Little Dracula și Vlădutz. Au fost selecționate 19 scurtmetraje internaționale și 5 scurtmetraje românești.

Selecționerul secțiunii de scurtmetraj a fost criticul de film Cristian Mărculescu. Juriul acestei secțiuni este format din Cristina Popa – video editor, Mara Oprișiu – manager cultural, producător de film și Mihai Dragolea - regizor, scenarist, director de fotografie.

Toate cele 24 filme din competiția de scurtmetraj se vor proiecta la Cinemateca Patria din Brașov.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Competiția Dracula Digital este destinată tinerilor amatori din întreaga lume care realizează scurtmetraje cu telefonul mobil. 21 de scurtmetraje au fost înscrise în competiție pe site-ul www.draculadigital.ro, filme ce urmează să fie votate de public dar și de un juriu de specialiști, format din actorul Eugen Neagu, actorul Ștefan Iancu și regizorul Florian Zapra. Echipele primelor 6 filme selecționate în finala competiției, plus alte 2 echipe care au primit un wildcard din partea Universității Transilvania Brașov, secția Media Digitală, vor realiza un film de scurtmetraj cu telefonul mobil, în timpul festivalului. Echipa câștigătoare va primi un premiu în valoare de 500 euro.

Grafica afișului DFF 2022 este realizată de artistul italian Giorgio Finamore.