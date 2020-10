A început cea de-a 11-a ediție a Les Films de Cannes à Bucarest outdoor, drive-in și online

„Desigur, cel mai important în perioada aceasta este să fim sănătoși și să facem ca lucrurile să continue să meargă cât de cât într-o normalitate, de la școală și familiile noastre și până la joburi – care sunt în pericol, în special cele ale free-lancerilor din domeniul cultural și al organizării de evenimente. Altfel însă, e important și să încercăm să ne păstrăm pe cât se poate obiceiurile din viața noastră de dinainte – inclusiv cele care nu sunt necesare supraviețuirii imediate, cum sunt cele culturale în general și un festival de film în particular. Căci da, nu se oprea lumea în loc dacă nu organizam noi ediția a 11-a a Les Films de Cannes à Bucarest – însă ne-am încăpățânat tocmai pentru fărâma de normalitate pe care continuarea acestei tradiții o aduce în viața noastră” spune Cristian Mungiu, inițiatorul festivalului.

Cea de-a 11-a ediție a Les Films de Cannes à Bucarest a debutat aseară. Timp de zece zile spectatorii se vor putea bucura de cele mai noi titluri de la Cannes și din alte festivaluri mari ale lumii outdoor în cele două locații: Pergola Grădinii Verona din spatele Cărturești și Fabrica Grivița, drive-in la Cinema Drive-in Snagov Park și online în Orange TV Go. Intrarea la toate proiecțiile outdoor dar și accesul la filmele care sunt prezentate online este gratuit.

În fiecare toamnă, cele mai noi filme românești pot fi văzute, înainte să fie lansate în cinematografe, într-o proiecție specială în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest grupate în secțiunea Avanpremierele Toamnei. Anul acesta nu face excepție, doar că la această ediție puteți urmări avanpremierele online, exclusiv în Orange TV Go - în aplicație sau pe tvgo.orange.ro. Și nu uitați să votați filmul preferat selectând numărul de steluțe în căsuța ‘Rate this title’: pe baza votului publicului, unul dintre lungmetrajele românești va primi un sprijin de distribuție în valoare de 2500 de euro, oferit de Dacin Sara, societatea autorilor români din audiovizual.

Astfel, până la 1 noiembrie, spectatorii ce vor accesa Orange TV Go vor fi printre primii care pot vedea: Mia își ratează răzbunarea semnat de Bogdan Theodor Olteanu, Tatăl nostru, cel mai nou documentar al lui Andrei Dăscălescu, Femei obișnuite de Chiara Malta, Otto Barbarul regizat de Ruxandra Ghițescu, Noi împotriva noastră în regia Andrei Tarara, Copii pierduți pe plajă de Alina Manolache, precum și câteva calupuri de scurtmetraje românești.

După o despărțire violentă, Mia, o tânără actriță, e hotărâtă să se răzbune pe fostul ei iubit. Pe măsură ce planul ei se conturează, Mia, împreună cu grupul său de prietene, redefinesc noțiunea de feminitate. Mia își ratează răzbunarea este cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Theodor Olteanu cunoscut deja publicului pentru Câteva conversații despre o fată foarte înaltă (2018).



Holy Father este cel de-al treilea documentar semnat de Andrei Dăscălescu după Constantin și Elena (2008) și Planeta Petrila (2016) care i-au adus regizorului numeroase premii internaționale. Andrei, (regizorul) și Paula, partenera sa, află că vor deveni părinți. În timp ce viitoarea mamă se confruntă cu lipsa unui model de familie funcțională, viitorul tată trebuie să își înfrunte propriul părinte. Acesta și-a lăsat familia în urmă când Andrei și sora sa erau copii. Acum, este călugăr în Muntele Athos. „Provocările și îndoielile au ridicat ziduri greu de dărâmat. Însă nu aș vrea să încalc promisiunea pe care i-am făcut-o fiicei mele, aceea că voi încerca să devin un tată bun” spune Andrei Dăscălescu.

Femei obișnuite sunt Federica și Elina, o regizoare aspirantă care pregătește un film cu idolul tinereții ei, însă totul o ia complet razna. În timpul filmărilor, Federica are o criză de epilepsie, iar lucrurile se învălmășesc. Până când, parcă prin magie, totul se vede dintr-o perspectivă nouă. O coproducție România-Italia, filmul este primul lungmetraj al Chiarei Malta și a avut premiera mondială anul trecut la Toronto.

Lungmetrajul de debut al regizoarei Ruxandra Ghițescu, Otto Barbarul, ne face cunoștință cu un adolescent punk în vârstă de 17 ani, ce se confruntă cu pierderea iubitei sale. Acesta devine captiv într-un cerc vicios creat de părinți, bunicul său bătrân, mama iubitei sale și ancheta derulată de serviciile sociale. Pentru a supraviețui, Otto trebuie să-și înfrunte sentimentele și vinovăția într-un film coming-of-age ce nu trebuie ratat.

O pasiune comună și o tulburare mintală debilitantă aduc împreună, în fața camerei, un tată și o fiică. Pe măsură ce devenim martori ai relației lor, o discuție mai complexă și o dinamică socială încep să prindă contur, atingând subiecte precum incapacitatea de a comunica, transmiterea traumei din generație în generație, educație și dezvoltare personală, stigmatizarea bolilor mintale. Documentarul Noi împotriva noastră semnat de Andra Tarara împletește o serie de dialoguri cu secvențe din viața cotidiană a celor doi, alternând imagini fie înregistrate în prezent, fie din arhivele VHS ale tatălui.

După proiecția din cadrul Taormina IFF, spectatorii Les Films de Cannes à Bucarest vor putea vedea în premieră națională documentarul Copii perduți pe plajă care ne invită într-un labirint emoțional ce lasă la vedere imaginea subiectivă a unei generații. Regizoarea pornește în căutarea copiilor pierduți pe plajă în anii ‘90 și ajunge să aibă, sub acest pretext, întâlniri cu oameni de vârsta ei, din diferite locuri din țară. Care este pulsul primei generații născute și crescute în „anii liberi” de după Revoluție? Care sunt fricile lor? Care sunt gândurile lor pentru viitor? Documentarul semnat de Alina Manolache propune ca răspuns un portret colectiv în nuanțe diverse, o privire empatică în viața unor personaje curajoase, nesigure sau melancolice, pentru care „a fi pierdut” capătă de fiecare dată altă semnificație.

Pe lângă filmele de lungmetraj în premieră cei ce vor intra în Orange TV Go vor putea viziona online și următoarele scurtmetraje, grupate în trei calupuri: Amar (2020, ficțiune, 28’) de Sarra Tsorakidis, Basmofilia (2020, ficțiune, 25’) semnat de Tudor Cristian Jurgiu, Bilet de iertare (2020, ficțiune, 15’) regizat de Alina Șerban, Despre ce naiba să scriu de Matei Monoranu, Invizibilii de 4INAROOM (2020, animație, 10’), Laila (2020, ficțiune, 26’) regizat de Raya al Souliman, Moarte (2020, animație, 2’) de Laura Pop, Trofeul tinereții (2019, documentar, 16’) în regia lui Răzvan Oprescu, Venea un prinț călare (2020, ficțiune, 22’) regizat de Cristina Groșan și filmul scurt selectat anul acesta la Cannes în secțiunea Cinéfondation, Contraindicații (2019, ficțiune, 18’), semnat de Lucia Chicoş.

Călătorie în jurul casei în 60 de zile (2020, 83’) omnibusul alcătuit din 6 scurtmetraje produse în perioada de izolare și comisionate de Festivalul European de Film din 2020 va fi și el disponibil pe Orange TV Go în premieră. Reunind regizori consacrați și debutanți, omnibusul este o reacție cathartică la pandemia globală, oferind o reflectare personală a imaginarului creativ al fiecărui regizor în această perioadă de incertitudine.

Tot în Orange TV Go, în perioada 23 octombrie – 1 noiembrie, vor fi disponibile gratuit și zece dintre cele mai premiate și apreciate filme care au avut premiera la Cannes în edițiile recente ale festivalului, grupate în secțiunea ‘Best-of’.

În fiecare zi, spectatorii vor putea accesa câte un alt film din secțiune, oricând între orele 12:00 și 24:00: Matthias et Maxime semnat de Xavier Dolan, un obișnuit al Festivalului de la Cannes, thriller-ul Little Joe – Premiul pentru cea mai bună actriță (Emily Beecham) Cannes 2019, Dogman al lui Matteo Garrone distins cu Premiul pentru cel mai bun actor (Marcello Fonte) la Cannes în 2018, mult-discutatul Burning în regia lui Chang-dong Lee – Premiul FIPRESCI, Cannes 2018, Girl distins cu patru premii în secțiunea Un Certain Regard la Cannes în 2018: Cel mai bun actor (Victor Polster), Queer Palm, Premiul FIPRESCI și Caméra d’Or pentru regizorul Lukas Dhont, dar și Border – „o poveste convingătoare, uneori chinuitoare, a vremurilor noastre” (The New York Times) în regia lui Ali Abbasi, alături de: Jupiter's Moon semnat de Kornél Mundruczó – Selecția Oficială Cannes 2017, Sicilian Ghost Story prezentat în același an la Cannes în La Semaine de la Critique, The Florida Project ce a avut premiera în cadrul Quinzaine des Réalisateurs la Cannes tot în 2017 și You Were Never Really Here de Lynne Ramsay – Premiul pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun actor (Joaquin Phoenix), Cannes 2017.

Totodată în Orange TV Go va putea fi urmarită și secțiunea Film-Minute, realizată în parteneriat cu One-Minute Film Festival.

Selecția celor mai bune filme ale anului de la Cannes și din alte mari festivaluri europene va fi prezentată la terasa Fabrica Grivița unde va fi proiectat câte un film în fiecare dintre serile de 23, 24 și 25 octombrie iar la Pergola Grădinii Verona din spatele Cărturești va fi prezentat tot câte un film pe seară, începând din 23 noiembrie și până în 1 noiembrie – majoritatea filmelor fiind prezentate în premieră și în exclusivitate în România. La proiecțiile outdoor, fiecare spectator este așteptat cu un ceai cald din partea casei, dar și cu câte o pătură pe care, dacă doresc, o pot lua cu ei după proiecție.

„În aceste vremuri nesigure avem nevoie mai mult ca oricând de momente care să ne facă să continuăm. Cred că Les Films de Cannes à Bucarest e o ocazie prielnică să ne bucurăm de un eveniment familiar, drag și să ne încărcăm sufletul cu puțin din magia asta inefabilă a cinemaului” spune Ioana Flora – ambasadorul ediției de anul acesta a festivalului.

Vizitând filmedefestival.ro și tvgo.orange.ro puteți afla mai multe detalii despre filme, program dar și despre modalitatea în care le veți putea viziona.

Aplicația Orange TV Go este disponibilă pentru telefon și tabletă cu sistem de operare Android sau iOS, dar și pentru smart TV, compatibilă cu televizoarele Samsung cu sistem de operare Tizen, precum și cu televizoarele Philips, Sony și TCL cu sistem de operare Android.