Un actor român, nominalizat la Globurile de Aur 2023. Miniseria este inspirată din viața Pamelei Anderson

Sebastian Stan joacă în pelicula "Pam&Tommy", inspirată din scandalul care a izbucnit în urma publicării unor filmări în care Pamela Anderson și fostul ei soț, Tommy Lee, apar în ipostaze intime. Caseta video a fost furată de un muncitor iar imaginile au ajuns pe internet în 1997.

Miniseria produsă de Hulu și Disney+ are 8 episoade, în care Sebastian Stan o are ca parteneră pe actrița britanică Lily James. Scenele erotice constituie unul dintre principalele atracții ale serialului.

Alți nominalizați la aceeași categorie sunt Taron Egerton - „Black Bird”, Colin Firth - „The Staircase”, Andrew Garfield - „Under the Banner of Heaven”, Evan Peters - „Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Cine este Sebastian Stan

Actorul are 40 de ani și s-a născut în Constanța. Părinții săi au divorțat când acesta avea 2 ani. La vârsta de 8 ani s-a mutat cu mama sa, pianista Georgeta Orlovschi, în Viena iar la 12 ani a ajuns la New York, unde a studiat Rutgers Mason Gross School of the Arts. Totodată, a urmat timp de un an cursurile Shakespeare's Globe Theatre din Londra.

A jucat în Law & Order 1990, Tony & Tina's Wedding 2004 și Red Doors 2005. După finalizarea studiilor a jucat în The Architect (2006)The Covenant (2006) și în piesa de teatru a lui Eric Bogosian The Talk 2007. În același an a început să joace în rolul Carter Baizen din Gossip Girl 2007. Au urmat Spread 2009, Kings 2009, Hot Tub Time Machine 2010 și Black Swan 2010. L-a interpretat pe Bucky Barnes în Captain America: The First Avenger 2011. Un an mai târziu a jucat în Gone 2012, apoi în Political Animals 2012, The Apparition 2012, Once Upon a Time 2011 și mini-seria Labyrinth 2012. În 2014 a fost prezentat ca The Winter Soldier în universul Marvel în Captain America: The Winter Soldier 2014. Și-a continuat rolul de Bucky Barnes/The Winter Soldie, Black Panther 2018 și Avengers: Infinity War 2018. Alte proiecte includ Ricki and the Flash (2015), The Martian (2015), The Bronze (2015) și Logan Lucky (2017), Tonya 2017, scrie ziuaconstanta.ro.

Despre perioada de început a carierei sale, actorul spune că a fost grea, confruntându-se cu o lume rece și dură.

"Una dintre cele mai importante audiții ale mele a fost la un director de casting în New York, un om uimitor, căruia nu o să-i zic numele. Am intrat la audiție și stătea la calculator scriind un email. Asistentul era în spatele său. Am salutat, dar, nici măcar nu s-a întors către mine. Și spune "Da, poți să începi!". Citesc cu asistentul, iar directorul nu se întoarce nici măcar o dată! Eram în aceeași încăpere și tot continua să scrie la email, în timp ce eu dădeam proba de audiție. Fără pic de milă. Merg la audiții nu ca să primesc neapărat rolul și mai mult ca intru în legătură cu directorul de casting în speranța că poate măcar o să-și amintească de mine data viitoare. Acești ani de început, reflectând înapoi, pot fi foarte reci și dureroși și plini de suferință, dar e ceva special la ei. Odată ce s-au dus, nu se mai întorc", povestește Sebastian Stan.