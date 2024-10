Adult Swim pentru prima oară la Animest - proiecție exclusivă din seriale nelansate Mark Taynton, Head of Adult Swim pe zona EMEA, va susține un masterclass cu intrare liberă

Mark Taynton, Head of Adult Swim pe zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) și al Adult Animation Content Management International în cadrul Warner Bros. Discovery, se concentrează pe conținut, reprezentarea brandului organizațional și pe mediul digital, cu un focus special pe dezvoltarea relației și a oportunităților de colaborare cu animatorii din Europa. Mark va veni în premieră la Animest pentru a susține un masterclass despre relevanța și oportunitățile de creștere ale animațiilor pentru adulți.

În cadrul sesiunii sale de pe 12 octombrie, la ora 14:00, la Institutul Cervantes - sala multimedia, pasionații de animație și specialiștii din domeniu vor afla direct de la Mark ce urmează în programul Adult Swim și cum funcționează ei în general, sfaturi pentru colegii de industrie, dar și despre programul SMALLS – în care lucrează cu animatori internaționali din tot mai multe țări din Europa pentru a produce scurtmetraje animate multi-episodice. Participarea la prezentare este cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Adult Swim: proiecție exclusivă

Adult Swim vine la Animest pentru prima dată și va aduce o proiecție exclusivă cu clipuri din seriale/sezoane care se vor lansa curând. Colecția include mult-anticipatele Common Side Effects – co-creat de Joe Bennett (Scavengers Reign) și Steve Hely (Veep, American Dad!, The Office) și produs de Mike Judge și Greg Daniels, care au lucrat la King of the Hill și Beavis and Butthead – Invincible Fight Girl, un serial de acțiune-comedie pentru iubitorii de wrestling (produs de Juston Gordon-Montgomery, printre cei 10 Animatori de Urmărit ai revistei Variety în 2022), Women Wearing Shoulder Pads, animația stop-motion creată de Gonzalo Cordova (Tuca & Bertie, Adam Ruins Everything) în parteneriat cu studioul Cinema Fantasma din Mexic (Frankelda’s Book of Spooks). Adult Swim a pregătit și o selecție din animațiile lor preferate din programul SMALLS, care includ proiecte create de animatori din Europa.

Showcase-ul Adult Swim va avea loc la Cinemateca Eforie, sâmbătă 12 octombrie, de la ora 17:00.

