And Then the Bear câștigă Trofeul Animest 2020 la prima ediție online a festivalului

And Then the Bear, scurtmetrajul realizat de Agnès Patron, câștigă Trofeul Animest la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație, prima organizată în mediul online și accesibilă publicului din întreaga țară. Odată cu această distincție, scurtmetrajul prezentat în 2019 în premieră la Cannes se va înscrie automat pe lista lungă de nominalizări la premiul Oscar, votată de membrii Academiei Americane de Film. Animest este singurul festival de film din România care propune filme pentru Oscar, începând din 2017.

Juriul categoriei scurtmetraj a fost format din producătoarea britanică Abigail Addison - directoarea Animate Projects (studioul de animație invitat special la această ediție), Wouter Jansen - distribuitor de filme de animație din Olanda (țara invitată) și regizorul și producătorul Claudiu Mitcu, și a votat în unanimitate scurtmetrajul câștigător, care i-a cucerit prin ,,stilul deosebit al animației și de atmosfera conturată puternic de sound design-ul impresionant’’. Cineaștii au apreciat și scurtmetrajul Mad in Xpain (r. Coke Riobóo), căruia i-au acordat o Mențiune specială, fermecați de imaginea apocaliptică a Spaniei.

Aceiași trei jurați au desemnat și filmul câștigător al competiției de Film Studențesc. Scurtmetrajul britanic The Bear Hunter, realizat de Yaka Hara, s-a remarcat prin stilul său minimalist de a ilustra relația unei femei vânător cu prada sa, urșii din pădure. O mențiune specială la această categorie i-a fost acordată filmului Richie, în regia lui Romane Granger, realizat cu ,,umor, gingășie și imagini antrenante’’.

,,Activismul și animația se aliniază perfect’’ în Zero Impunity (r. Nicolas Blies, Stéphane Huebert-Blies, Denis Lambert), un documentar multimedia despre un subiect extrem de delicat și foarte rar abordat: violența sexuală sistematică, prezentă în zonele de conflict și în războaiele contemporane. Filmul a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj al ediției de juriul format din Waltraud Grausgruber, directoarea festivalului Tricky Women din Viena, regizorul francez Bastien Dubois și cineastul olandez Albert 't Hooft. Tot ei au decis să premieze Invisibles, regizat de 4inaroom (Anna Florea, Aliona Ciobanu, Sandu Cojocari, Șerban Ilicevici) și produs de deFilm, la categoria Cel mai bun scurtmetraj românesc. O Mențiune specială i-a fost acordată producției autohtone End of the Line, în regia lui Mihnea Vlad, student la UNARTE.

Ceremonia de premiere regizată de Andrei Tănase și prezentată de regizorul și animatorul britanic Luiz Stockler – o producție spectaculoasă realizată în studioul Safe Frame București, a fost transmisă live pe pagina de Facebook a festivalului și pe platforma de streaming online duminică seară, de la ora 18:30. Premiile ediției sunt oferite cu sprijinul Ministerului Culturii. Trofeele sustenabile oferite în acest an câștigătorilor au fost realizate în întregime din bidoane de AQUA Carpatica, de artista și scenografa Cristina Milea (Șarlatan), distinsă anul acesta cu Premiul UNITER. Evenimentul a închis cea de-a 15-a ediție Animest, prima desfășurată exclusiv online. Timp de o săptămână, proiecțiile incluse în programul festivalului au atras peste 2000 de utilizatori pe platforma Animest, printre cele mai urmărite evenimente clasându-se lungmetrajul din deschidere - Vestita invazie a urșilor în Sicilia (r. Lorenzo Mattotti), Creepy Animation Night, Trippy Animation Night și Animusic Night.

Iubitorii de animație din întreaga țară și-au putut vota scurtmetrajul favorit, pentru prima dată în istoria festivalului. Premiul publicului, oferit în urma voturilor obținute, i-a fost acordat filmului He Can’t Live without Cosmos, în regia lui Konstantin Bronzit (Rusia). O altă premieră a fost marcată de oferirea unui premiu pentru Cel mai bun documentar, câștigat anul acesta de Souvenir, Souvenir (r. Bastien Dubois), ,,pentru povestirea complexă a trecutului, prezentului și viitorului’’. În secțiunea Music Video, jurizată de ilustratorul Vali Petridean, artista și producătoarea Ana Coman și muzicianul și artistul multidisciplinar Adrian Cârciova, premiul i-a fost oferit videoclipului muzical Careful, regizat de Alice Saey (Franța). Cel mai bun film VR, distincție acordată de Animest pentru cel de-al doilea an consecutiv, a fost desemnat Minimum Mass, realizat de Raqi Syed și Areito Echevarria din Noua Zeelandă.

Cel mai tânăr și în același timp cel mai exigent juriu Animest a oferit premiul secțiunii Minimest scurtmetrajului norvegian The Tomten and the Fox (r. Yaprak Morali, Are Austnes), și a acordat o Mențiune specială filmului Meow Or Never, regizat de Neeraja Raj la o universitate din Marea Britanie. După o săptămână petrecută în compania îndrumătorilor din Incubatorul de Animație, unul dintre cei 10 liceeni finaliști a fost premiat în cadrul ceremoniei de duminică seară. Maria Scutaru, de la Colegiul Național de Artă ,Octav Băncilă” din Iași, a fost desemnată marea câștigătoare a primei ediții, proiectul educațional încheindu-se și cu două mențiuni speciale, oferite Caterinei Cherecheș și Alexandrinei Moldovan, ambele din Cluj-Napoca.

Pitch, please!, concursul de proiecte dedicat creatorilor de film de animație din România și Republica Moldova, a reunit la această ediție câteva dintre cele mai importante nume ale tinerei generații de artiști animatori autohtoni. Premiul oferit de CEE Animation, cu sprijinul SPPA - Asociația Producătorilor de Film Animat din Polonia, i-a fost oferit lui Radu Gaciu pentru proiectul “Happy New Year”. Ana-Maria Gărdescu, care lucrează în această perioadă la la proiectul său de licență de la UNATC “In Good Company”, a primit din partea juriului o mențiune specială.

Festivalul continuă în mediul online pentru iubitorii de film de animație din Republica Moldova, care vor primi în vizită la ei acasă cele mai bune filme ale ediției. În perioada 19 – 22 noiembrie, magia filmelor de animație ajunge aici pentru al zecelea an consecutiv cu intrare liberă, într-o selecție la fel de generoasă, dedicată publicului de toate vârstele.