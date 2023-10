Angelina Jolie o va interpreta pe legendara Maria Callas într-un nou film biografic

Noul film al cineastului chilian "va explora viaţa legendarei şi controversatei soliste de operă, ce este deseori descrisă drept prima divă".



"Maria" este o producţie independentă iar filmările se vor desfăşura timp de peste 8 săptămâni la Paris, în Grecia, la Budapesta şi la Milano. Scenariul, ce a fost finalizat înainte de greva scenariştilor de la Hollywood, este semnat de Steven Knight cu care regizorul Pablo Larrain a colaborat la pelicula "Spencer".



Alături de Angelina Jolie, din distribuţie vor mai face parte Pierfrancesco Favino ("Adagio"), Alba Rohrwacher ("La Chimera"), Haluk Bilginer ("Winter Sleep"), Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog") şi Valeria Golino ("Portrait of a Lady on Fire").