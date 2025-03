Lasconi spune că USR nu va intra niciodată la guvernare cu Marcel Ciolacu premier

Lasconi a fost întrebată, la sediul Biroului Electoral Central, dacă își menține propunerea ca după alegerile prezidențiale Ilie Bolojan să devină prim-ministru.



'Da. Opțiunea numărul unu este Ilie Bolojan, așa cum am spus-o. Am fost primul politician care am făcut această propunere și credeți-mă că mulți colegi mi-au sărit în cap și atunci, dar cred că la experiența în administrație pe care o are este cel mai potrivit să ocupe scaunul de prin ministru, mai ales într-un moment în care suntem cu deficitul la cote alarmante, mai ales într-un context în care trebuie să vedem, să ne înarmăm, să vedem ce facem cu companiile de stat și cu fabricile din România. Sunt multe lucruri de făcut', a afirmat aceasta.



Lasconi a menționat că USR nu va face parte dintr-o coaliție de guvernare dacă va fi cazul după alegerile prezidențiale, în condițiile în care premier va fi Marcel Ciolacu și nu Ilie Bolojan.



'Niciodată cu Marcel Ciolacu. Chiar v-am spus că după prezidențiale noi o să facem o moțiune de cenzură pentru a cădea acest Guvern. Nu am vrut să facem un cutremur economic înainte de prezidențiale. Marcel Ciolacu cred că trebuie să se ducă să dea niște explicații pe la procurori. Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, este premierul Nordis. Niciodată cu Marcel Ciolacu. Dar am auzit că ceilalți sunt dispuși să facă asta', a menționat Elena Lasconi.

AGERPRES