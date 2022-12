Anthony Hopkins, mesaj emoționant pentru 2023: "Nu lăsa pe nimeni să te pună la pământ"

"Vreau să le urez tuturor La Mulți Ani!

Celebrez 47 de ani de când nu am mai baut. Am fost alcoolic. Acesta este un mesaj care se dorește a fi plin de speranță. Acum 47 de ani eram într-o situație disperată, probabil că nu mai aveam mult de trăit. Știu că mulți dintre voi se luptă cu asta. Nu sunt expert în droguri sau substanțe, dar am găsit o cale, o viață în care nimeni nu mă hărțuiește.

Într-o lume plină de ură și care nu acceptă compromisuri, o lume în care copiii sunt agresați, vă spun să fiți blânzi cu voi. Viața este grea. Depresia și anxietatea fac parte din ea. Dacă aveți nevoie de ajutor, cu o dependență sau orice altceva, vorbiți cu apropiații. Căutați ajutor. Oriunde sunteți, nu trebuie să vă fie rușine să cereți ajutor. Programul în 12 pași vă poate oferi o nouă viață. Acum trăiesc cea mai bună viață pe care mi-am imaginat-o. Nu lăsați pe nimeni să vă pună la pământ. Stai departe de cercurile formate din oameni toxici. Nu îi asculta! Nu îi lăsa să te pună la pământ, indiferent ce ai face! Celebrează-te, așa cum o fac și eu! ", a spus actorul.

mesaj Anthony Hopkins