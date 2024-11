„Anul Nou care n-a fost”, regizat de Bogdan Mureșanu, nominalizat la premiile Academiei Europene de Film

În acest an, filmul concurează la categoria European Discovery 2024 – Prix FIPRESCI, un premiu dedicat noilor voci care au revoluționat scena cinematografică europeană, potrivit anunțului oficial al Academiei Europene de Film.

Câștigătorii vor fi stabiliți în urma voturilor celor 5000 de membri ai Academiei Europene de Film și vor anunțați în cadrul ceremoniei care vor avea loc în Lucerne, Elveția, pe 7 decembrie.

Premiile Academiei Europene de Film reprezintă una dintre cele mai înalte recunoașteri în cinematografia europeană, aducând în lumina reflectoarelor cele mai valoroase și inovatoare producții din Europa. O astfel de nominalizare este o recunoaștere a contribuției unice a acestui filmul românesc și a echipei sale la cinema-ul internațional, confirmând încă o dată faptul că România este un spațiu de creație vibrant, plin de talent și de povești profunde.

Nominalizarea filmului la această distincție europeană deschide noi perspective asupra poveștii universale pe care o spune, una care rezonează nu doar cu spectatorii români, ci cu întreaga lume. Iar „Anul Nou care n-a fost” este un exemplu puternic al forței cinematografiei de a ne face să simțim, să visăm și să reflectăm la propria noastră umanitate.

„Pentru mine este o realizare la care nu aș fi sperat vreodată, iar pentru cinematografia românească cred că este o veste bună, în sensul în care orice prezență la acest nivel ne poate încuraja să continuăm explorarea unor noi teritorii. În cazul de față, „Anul Nou care n-a fost” este un film special, o „întâlnire” între gusturile publicului și cele ale unor critici de specialitate. Cred că este bine pentru ambele părți că există astfel de filme și că ajung să fie propuse pentru niște distincții atât de importante precum Descoperirea Europeană a anului 2024. Desigur, voi avea emoții pe data de 7 decembrie, dar oricum ar fi, ce ni s-a întâmplat cu acest film este un cadou nesperat. Și sunt recunoscător fiecărui spectator care și-a făcut timp să îl vadă, cât și, iată!, fiecărui critic de film din comitetul de selecție care l-a propus pentru acest premiu.”, spune regizorul Bogdan Mureșanu.

„Anul Nou care n-a fost” rulează în continuare în mai multe cinematografe din România (distribuit de Forum Film) și este reprezentat internațional de compania Cercamon, fiind deja achiziționat pentru distribuție în Franța, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg și Grecia.

„Anul Nou care n-a fost” - prezentat în peste 20 de festivaluri internaționale de film de la premiera mondială din 1 septembrie 2024, de la Veneția!

Filmul scris, regizat și produs de Bogdan Mureșanu a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de film de la Veneția unde a obținut patru premii (Cel mai bun film al secțiunii Orizzonti, Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film, Premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu și mențiunea specială pentru imagine Authors under 40 „Valentina Pedicini” acordată directoarei de imagine Boróka Biró), apoi Premiul Special al Juriului în cadrul Bucharest International Film Festival, Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt și Mențiunea specială la „Molodist” International Film Festival, Kiev.

„Anul Nou care n-a fost” a mai fost prezentat în această toamnă în Italia în cadrul Le Vie Del Cinema Milan și I Grandi Festival Rome, a avut premiera nord-americană la Festivalul Internațional de Film de la Vancouver, Canada, a fost parte din selecția Festivalului Internațional de la Zurich, a avut apoi premiera în Țările de Jos în cadrul Leiden International Film Festival, călătorind după aceea în Germania, unde a fost prezentat în cadrul B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt, primind aici și Trofeul pentru Cel mai bun film.

Premiera americană a avut loc la Philadelphia Internation Film Festival (ediția 33, 22-24 octombrie).

Lungmetrajul lui Bogdan Mureșanu a revenit apoi în Italia, în cadrul festivalului „Venezia a Napoli. Il Cinema Esteso” (22-27 octombrie), după care a fost prezentat în Ucraina în competiția internațională din cadrul „Molodist” International Film Festival, Kiev (26 octombrie, 3 noiembrie).

Premiera braziliană a avut loc în cadrul Sao Paolo International Film Festival (17-30 octombrie).

Filmul a mai fost proiectat în Canada, de data aceasta la Festival du Cinéma International en Abitibi-Témiscamingue (26-31 octombrie). În aceeași perioadă a rulat în Indonezia la Jakarta Film Week (23-27 octombrie).

Festivalul Internațional de Film de la Salonic/ Thessaloniki International Film Festival (31 octombrie - 10 noiembrie), Grecia, a inclus filmul în cadrul secțiunii Open Horizons. Filmul revine acum în Germania, de data aceasta în secțiunea Spectrum a prestigiosului FilmFestival Cottbus (FFC, 5-10 noiembrie).

„Anul Nou care n-a fost” a fost selectat în competiția internațională Zagreb Film Festival (4 - 10 noiembrie), Croația, în competiția oficială Arras Film Festival, Franța (8-17 noiembrie), precum și în competiția oficială Lisboa Film Festival, Portugalia (8-17 noiembrie).

Filmul va ajunge luna aceasta în Estonia, la Tallinn Black Nights Film Festival (8-24 noiembrie), apoi în Egipt, la Cairo International Film Festival (13 - 22 noiembrie), în Peru, la Semana del Cine (6-16 noiembrie), în Slovenia la LIFFE - Ljubljana International Film Festival (13 - 24 noiembrie), în India la Goa International Film Festival (20-28 noiembrie). Iar în 2025, călătoria continuă, filmul fiind selectat deja în alte cinci festivaluri internaționale în prima parte a anului.

Din distribuția filmului fac parte: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma și mulți alții.

Imaginea: Boróka Biró și Tudor Platon; Montajul: Vanja Kovacevic și Mircea Lăcătuș. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia și Victor Fulicea au realizat scenografia. Dana Anghel, Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan s-au ocupat de costume, machiaj, respectiv coafura. Casting: Viorica Capdefier.