Au fost anunțat nominalizările la premiile Globul de Aur

Nominalizările pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur, pentru cele mai bune filme și emisiuni de televiziune, au fost făcute publice luni.

Filmele "The Power of the Dog" și "Belfast" conduc, obținând câte șapte nominalizări fiecare.

Drama HBO "Succession" a obținut cele mai multe nominalizări pentru seriale de televiziune, cinci, urmată îndeaproape de "Ted Lasso" și "The Morning Show" de la Apple, cu câte patru nominalizări fiecare.

Rapperul Snoop Dogg a anunțat nominalizările.

Mai mulți parteneri media, inclusiv NBC, care a difuzat anterior Globurile de Aur, au ales să nu participe public la ceremonia din acest an din cauza unor probleme legate de diversitate în cadrul Hollywood Foreign Press Association (HFPA), grupul din spatele evenimentului.

Lista nominalizărilor pentru cele mai importante categorii:

Televiziune

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, musical sau comedie

Anthony Anderson, "Black-ish"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Ce mai bună actriță într-un serial de televiziune, musical sau comedie

Hannah Einbender, "Hacks"

Elle Fanning, "The Great"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, dramă

Brian Cox, "Succession"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Billy Porter, "Pose"

Jeremy Strong, "Succession"

Omar Sy, "Lupin"

Cea mai bună actrițăr într-un serial de televiziune, dramă

Uzo Aduba, "In Treatment"

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Christine Baranski, "The Good Fight"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Mj Rodriguez, "Pose"

Cel mai bun serial TV, dramă

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"Squid Game"

"Succession"

Cel mai bun serial TV, musical sau comedie

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

FILM

Cel mai bun film, musical sau comedie

"Cyrano"

"Don't Look Up"

"Licorice Pizza"

"Tick, Tick ... Boom!"

"West Side Story"

Cel mai bun film, dramă

"Belfast,"

"CODA"

"Dune"

"King Richard"

"The Power of the Dog"

Cel mai bun film străin

"Compartment No. 6"

"Drive My Car"

"The Hand of God"

"A Hero"

"Parallel Mothers"

Cel mai bun actor intr-un film, musical sau comedie

Leonardo DiCaprio, "Don't Look Up"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "In the Heights"

Cel mai bun actor intr-un film, dramă

Mahershala Ali, Swan Song"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Cea mai bună actriță, drama

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Cea mai bună actriță, musical sau comedie

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "West Side Story"

Cel mai bun regizor de film

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Maggie Gyllenhaal, "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"

(sursa: Mediafax)