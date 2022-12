''Avatar 2'', continuarea celebrului film din 2009, se lansează pe 16 decembrie

Turnat ca şi primul film în 3D, cu numeroase imagini digitale, noul lungmetraj are o durată de 3 ore şi 12 minute. Contrar predicţiilor făcute de James Cameron în epocă, "Avatar" nu a dus la impunerea ca normă a cinematografiei 3D, care necesită purtarea unor ochelari speciali, însă cineastul canadian a continuat să folosească această tehnologie.



Secretul ce înconjoară intriga noului film a fost păstrat cu sfinţenie, însă, conform presei americane, spectatorii vor descoperi în "Avatar: The Way of Water" un nou trib de extratereştri autohtoni, care trăiesc în mediul marin. De asemenea, noul film îi aduce în prim-plan şi pe supravieţuitorii primului opus, personajele Jake Scully (Sam Worthington) şi Neytiri (Zoe Saldana), precum şi pe copiii lor, transmite AFP.



Kate Winslet s-a alăturat şi ea distribuţiei acestui film, la un sfert de secol după "Titanic", un alt succes mondial al regizorului James Cameron.



Al doilea film din seria "Avatar" reprezintă o miză uriaşă pentru regizorul canadian, regele incontestabil al box-office-ului mondial, care a stabilit recorduri de încasări mai întâi cu "Titanic" şi apoi cu "Avatar" - rămas până în prezent cel mai profitabil film din lume.



Miza este una importantă şi pentru studioul Disney: imaginile din al treilea opus sunt deja filmate şi un nou "Avatar" este prevăzut la fiecare doi ani, cel puţin până la al cincilea film din serie, programat să apară pe marile ecrane în 2028.



"Lansarea acestui film este un test important pentru industria mondială a cinematografiei, fiind aşteptat de toată lumea", a declarat Eric Marti, directorul general al Comscore France, o companie ce măsoară audienţele filmelor.



"Timp de doi ani, au existat filme noi doar pentru platformele de streaming. Pentru cinematografe, această lansare reprezintă un fel de 'Imperiul contraatacă', dorind să reafirme superioritatea sălilor de proiecţii" asupra tuturor celorlalte canale de difuzare, a adăugat el.