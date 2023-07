Warner TV lansează Warner TV Movie Club cu avanpremiera „Barbie”

Comedia fantasy regizată de Greta Gerwig va fi distribuită în întreaga lume de Warner Bros. Pictures iar în cinematografele din România de Vertical Entertainment începând cu 21 iulie.

Pentru prima proiecție din Warner TV Movie Club, care va avea loc la Cinemax de la Veranda Mall, a fost lansat pe pagina oficială de Facebook a Warner TV un concurs în care sunt oferite fanilor cinefili 20 de invitații duble. Concursul, desfășurat până pe 18 iulie, se adresează doar celor care se află în București.

„Barbie”, producție Warner Bros. Pictures, este regizată după un scenariu scris de Greta Gerwig și de Noah Baumbach, nominalizați la Oscar („Lady Bird” și Little Women”, respectiv „Marriage Story" și „The Squid and the Whale"), bazat pe păpușa Barbie creată de Mattel.

Barbie suferă o criză care o determină să își pună la îndoială lumea și existența. Caută răspunsuri și primește două variante: să revină la viața ei perfectă sau să cunoască adevărul despre univers. Trebuie să aleagă a doua opțiune și Ken o însoțește în aventura prin lumea reală.

Din distribuție fac parte Issa Rae, Will Ferrell, Scott Evans, cântăreața Dua Lipa și Helen Mirren, laureată cu Oscar.

