BIEFF.10: teme sociale arzătoare, dezbătute împreună cu invitații ediției și cu spectatorii din întreaga țară

Cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF (24-29 noiembrie) își propune să creeze un spațiu de reflecție și dezbatere care să invite la imaginarea unor viziuni alternative asupra unui viitor posibil. Prinse între utopie și distopie, lucrările cinematografice prezentate în selecția festivalului militează pentru schimbare socială și trasează noi orizonturi de transformare și emancipare colectivă prin mijloace artistice inovatoare și provocatoare. În completarea programelor tematice, difuzate online, pe platforma de streaming a festivalului, și offline, în galeriile de artă partenere, spectatorii sunt invitați să participe la o serie de dezbateri transmise live, pe Youtube și pe pagina de Facebook a festivalului, care își propun să deschidă noi perspective asupra temelor curatoriale propuse de selecția de filme a acestui an.

Competiția Internațională reunește în acest an un număr de 39 de filme, realizate de artiști provenind din 24 de țări, grupate în 7 programe tematice care invită la reflecție asupra unor teme relevante pentru contextul social și politic actual. Pentru prima dată în istoria evenimentului, filmele vor putea fi urmărite de pe întreg teritoriul țării, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, unde vor rămâne disponibile vreme de 24 de ore de la momentul difuzării. Luând ca punct de pornire subiectele abordate de o parte dintre filmele incluse în selecție, o serie de dezbateri organizate în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung va provoca spectatorii la dialog.

Această nouă inițiativă BIEFF dorește să deschidă noi perspective, să educe și să promoveze acceptarea diversității, respectul pentru ceea ce este altfel și libertatea de exprimare și să creeze un spațiu pentru auto-reflecție și transformări sociale viitoare. Luând forma unor discuții ample despre aceste subiecte, dezbaterile vor reuni regizorii filmelor cu invitați specializați în domeniile asociate tematicilor, care vor oferi o analiză aprofundată a filmelor propuse, publicul fiind invitat să se implice în conversație.

The Spectre of Dystopia

În mijlocul unei pandemii globale și a unei resurgențe a discursurilor de extremă-dreaptă în jurul lumii, spectrul distopiei pare să ne bântuiască, ridicând întrebări despre viitorul umanității și despre pericolele care pot apărea ca urmare a progresului tehnologic și științific din ce în ce mai accelerat. Prezentată în relație cu programul competițional The Spectre of Dystopia, dezbaterea The Spectre of Dystopia. Despre etică, bio-politică și resurgența fascismului, moderată de jurnalistul Matei Martin, îl va avea ca invitat special pe Cristian Iftode, conferențiar la Facultatea de Filosofie a Universității București. La discuția programată miercuri, pe 25 noiembrie, de la ora 19:00, vor participa regizorii Søren Lind, Pedro Neves Marques, Luisa Mello, autori ai filmelor incluse în programul competițional.

Suntem femei sau bărbați datorită lucrurilor pe care le facem, sau facem anumite lucruri pentru că suntem femei, respectiv bărbați? Dezbaterea Public Eye, Private I. Despre reprezentarea publică a rolurilor de gen își propune o discuție despre măsura în care reprezentările publice și noțiuni pre-existente despre sex și gen se fac răspunzătoare pentru roluri de gen restrictive, dar și de fenomene precum abuzul sexual sau domestic. Programată joi, pe 26 noiembrie, de la ora 19:00, discuția moderată de Iulia Popovici la va avea ca invitate pe activista Oana Băluță, conf.univ.dr. la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, și pe regizoarele Vika Kirchenbauer, Jyoti Mistry și Gabrielle Stemmer.

The Map is not The Territory

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 19:00, spectatorii din întreaga țară sunt invitați să participe la dezbaterea The Map is not The Territory. Reprezentări contemporane ale migrației și strămutării. Într-o perioadă în care fenomenul naționalist este în creștere în Europa, tema strămutării forțate și cea a migrației economice sunt adesea folosite în mod negativ, cu scopul de a crea un climat de anxietate și dezbinare socială. Cum facem față realității unui alt om? Este posibil să evadăm dintre cei patru pereți ai propriei minți pentru a înțelege ceva ce nu am experimentat în mod direct? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vor încerca să răspundă Anton Bialas, Beina Xu și Forensic Architecture, ale căror filme fac parte din selecția acestei ediții. Discuția moderată de jurnalista Diana Meseșan îi va avea ca invitați speciali pe Gabriela Leu și Nisreen Rubaian, reprezentanți UNHCR - Agenția ONU pentru Refugiați.

Gravitând în jurul axiomei lui Walter Benjamin, conform căreia „rămâne mereu deschisă întrebarea dacă, în general, violenţa însăşi, ca principiu, poate fi morală ca mijloc pentru scopuri juste”, dezbaterea An Act of Violence. Despre reprezentări ale violenței își propune să ridice întrebări în legătură cu moralitatea violenței. În ce măsură ar putea reprezentările publice ale violenței să propage acest tip de atitudine și să inspire o și mai puternică radicalizare? La aceste întrebări vor răspunde regizorii Antoine Chapon și Ismaël Joffroy Chandoutis, în cadrul discuției moderate de Iulia Popovici, care-l va avea ca invitat special pe autorul Bogdan Ghiu. Dezbaterea va fi transmisă live pe pagina e Facebook sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00. În aceeași zi, de la ora 19:00, Sublime Bodies. Revendicarea reprezentărilor sexualizate ale corpului va chestiona diverse norme sociale și preconcepții despre sexualitate, într-o încercare de a revendica puterea reprezentărilor sexualizate ale corpului dintr-o perspectivă queer. Paul/a Duncă este invitatul special la dezbaterea moderată de Călin Boto, la care vor participa regizorii Ann Oren, Michael Portnoy și Babeth M. VanLoo.

Berlinale Forum Expanded Showcase

Simbioza dintre oameni și tehnologie devine din ce în ce mai complexă, cu fenomene ce se transformă în date și algoritmi, cu promisiunea unei imortalități încapsulate în inteligența artificială și o dependență din ce în ce mai mare față de digital în ciuda persistenței inegalității și violenței. Cum văd cineaștii experimentali contemporani acest prezent și posibilele variante de viitor? Pornind de la filmele incluse în selecția programului special organizat în parteneriat cu Forum Expanded, curatorul Ulrich Ziemons va problematiza aceste aspecte în dezbaterea Berlinale Spotlight: Forum Expanded – Oamenii și tehnologia în conversație, programată în ultima zi de festival, în 29 noiembrie, de la ora 19:00. Printre regizorii invitați se numără Ayoung Kim, Graeme Arnfield și Anton Vidokle.

În așteptarea celui mai mare eveniment autohton dedicat filmului de avangardă, patru dintre producțiile care s-au remarcat de-a lungul unui deceniu de festival, vor fi disponibile gratuit, pe platforma TIFF Unlimited, începând de vineri, 20 noiembrie, urmând ca între 24 și 29 noiembrie alte șase filme premiate BIEFF să fie disponibile pe platforma de streaming a festivalului. Programul aniversar BIEFF - A decade of cinematic innovation reunește o selecție de zece filme premiate în zece ani de festival - combinații inedite de mijloace vizuale și tehnici narative care au cucerit membrii juriului din 2011 și până astăzi.

Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București este organizată de Asociația Culturală Manekino în parteneriat cu PRINTOR COM și este co-finanțată de Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei.

Parteneri: Friedrich-Ebert-Stiftung, Institutul Francez, Institutul Goethe

Spații partenere: Rezidența BRD Scena9, Anca Poterașu Gallery, Diptych Art Space, Institutul Goethe