Brad Pitt și George Clooney se reunesc în noul film „Forever Friends”

Brad Pitt și George Clooney „Enjoying the Hell Out of” se reunesc în noul film: „Forever Friends” (exclusiv)

Costarurile se plac și se respectă reciproc, indiferent de câți ani între concerte împreună”, spune o sursă

Cei doi actori americani se bucură de timpul petrecut împreună la viitorul lor film. Ei sunt prieteni și în viața reală și vor împărți din nou ecranul în viitorul film Wolfs, fiind văzuți în timpul filmărilor din New York City și din alte părți.

Anterior, Brad Pitt, în vârstă de 60 de ani, și George Clooney, în vârstă de 62 de ani, au jucat împreună în filmul Burn After Reading din 2008, Confessions of a Dangerous Mind din 2002, plus trei filme Oceans, din 2001 până în 2007.

„Brad și George sunt prieteni pentru totdeauna”, spune o sursă pentru People. „Se plac și se respectă unul pe celălalt, indiferent de câți ani au trecut. S-au întors cu mult timp în urmă și au fost fericiți să lucreze împreună la acest film.”

Scris și regizat de Jon Watts (Spider-Man: Homecoming), thrillerul de la Apple Studios Wolfs o are pe generic și pe Amy Ryan.

„Ambii actori s-au interesat real de el”, spune sursa despre cei doi câștigători ai Oscarului. „Sunt încântați de film și se bucură de el.”

În decembrie 2023, Clooney a vorbit cu Entertainment Tonight despre noul coleg de echipă, Brad Pitt, glumind că este încântat să lucreze cu „o persoană interesată”.

Când a fost întrebat despre colaborarea împreună la un alt proiect, Clooney a glumit, în octombrie 2021, că „Brad a fost, evident, cel mai ieftin dintre actorii disponibili”.

„Este un prieten de-al meu și ne distrăm foarte bine împreună”, a adăugat el. „Aștept cu nerăbdare”.

