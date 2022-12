Un film biografic despre Bruce Lee va fi realizat de Ang Lee, care i-a dat fiului rolul principal

Ang Lee a mai regizat filme precum „Brokeback Mountain” și „Life Of Pi”. Pentru filmul despre viața lui Bruce Lee l-a ales în rolul principal pe propriul fiu, Mason.

Bruce Lee a dus o viață între America și Hong Kong. S-a născut în San Francisco. Tatăl său era un cântăreț de operă din Hong Kong, care emigrase în America împreună cu soția și cei trei copii cu un an înainte. Mama sa i-a pus numele „Bruce” pentru că însemna „cel puternic” în galeză.

În anii 1960 și 1970, a atins o celebritate extraordinară în filmele de arte marțiale, jucând în filme atât în Hong Kong, cât și la Hollywood.

Printre triumfurile sale se numără „Enter The Dragon”, „Fist Of Fury” și „The Game Of Death”, precum și „Way Of The Dragon”, pe care l-a scris și regizat el însuși.

Succesul uriaș al operei sale a revoluționat filmele de acțiune și a contribuit în mare măsură la popularizarea artelor marțiale asiatice în Occident.

Bruce a continuat să predea artele marțiale altor celebrități americane, de la Steve McQueen la Roman Polanski și de la Sharon Tate la Kareem Abdul-Jabbar.

Cu toate acestea, cariera sa a fost întreruptă în mod șocant când a murit în mod misterios în Hong Kong în 1973, la vârsta de 32 de ani, cu puțin timp înainte de lansarea filmului „Enter The Dragon”.

Deși medicul legist a invocat edemul cerebral, nu s-a stabilit niciodată în mod clar care a fost cauza care a dus la acumularea excesului de lichid în creier.

„Acceptat ca nefiind nici pe deplin american, nici pe deplin chinez, Bruce Lee a fost o punte între Est și Vest, care a introdus Kung Fu-ul chinezesc în lume, un om de știință al luptei și un artist de spectacol iconic care a revoluționat atât artele marțiale, cât și cinematografia de acțiune” a declarat regizorul Ang Lee, el însuși originar din Taiwan. „

„Mă simt obligat să spun povestea acestei ființe umane geniale și unice care tânjea după apartenență, care poseda o putere extraordinară și care, prin muncă neobosită, a transformat visele imposibile în realitate”, a mai spus el.

Bruce Lee a fost interpretat recent de Mike Moh în filmul lui Quentin Tarantino din 2019, „Once Upon A Time... La Hollywood” - o portretizare realizată de fiica lui Bruce, Shannon Lee, care avea patru ani când tatăl ei a murit. Pe fondul unei discuții privind caracterul rasist al portretului, Shannon a denunțat filmul pentru că l-a descris pe tatăl ei ca pe un „arogant nenorocit care era plin de aer cald”.

Quentin și-a apărat filmul în cadrul emisiunii The Joe Rogan Experience, spunând: „Pot să înțeleg că fiica lui are o problemă cu el. E vorba de tatăl ei, bine? Am înțeles asta. Dar oricine altcineva... (...)”. El a susținut că Bruce era, de fapt, „un tip cam arogant. Felul în care vorbea, nu am inventat multe din astea”.

„M-am săturat de bărbații albi de la Hollywood care încearcă să-mi spună cine a fost Bruce Lee”, a replicat Shannon pentru The Hollywood Reporter. „M-am săturat să aud de la bărbații albi de la Hollywood că a fost arogant și un nenorocit, când ei nu au nicio idee și nu pot înțelege ce ar fi fost nevoie pentru a obține un loc de muncă în Hollywood-ul anilor '60 și '70 ca chinez cu (Doamne ferește) un accent, sau pentru a încerca să-și exprime o opinie pe un platou de filmare ca străin perceput și persoană de culoare”.

Recent, s-a raportat că legenda Kung fu Lee ar fi murit din cauza faptului că a băut prea multă apă, potrivit medicilor, la aproape 50 de ani de la moartea sa.

O autopsie efectuată la vremea respectivă a arătat că Bruce a murit din cauza unei umflături cerebrale, pe care medicii au pus-o pe seama faptului că a luat un analgezic.

Moartea sa prematură a stârnit zvonuri că ar fi fost asasinat de gangsteri chinezi, otrăvit de o iubită geloasă sau victima unui blestem. O altă teorie a fost că a murit din cauza unei insolații.

Acum, cercetătorii au analizat dovezile și au decis că Bruce a murit, de fapt, probabil din cauza hiponatremii.

„Cu alte cuvinte, propunem că incapacitatea rinichiului de a excreta excesul de apă l-a ucis pe Bruce Lee”, a scris echipa de experți în Clinical Kidney Journal.

Hiponatremia înseamnă că nivelul de sodiu din sânge - de care organismul are nevoie pentru echilibrul lichidelor - este anormal de scăzut. Un dezechilibru determină celulele din organism să se umfle, inclusiv cele din creier.

Studiul susține că Bruce avea mai mulți factori de risc pentru hiponatremie, inclusiv faptul că bea cantități mari de lichide, că folosea canabis - care crește setea - precum și alți factori care scad capacitatea rinichilor, cum ar fi consumul de medicamente eliberate pe bază de rețetă și de alcool.

Soția sa, Linda, a dezvăluit cum Bruce a avut o dietă pe bază de lichide, cu suc de morcovi și de mere, în perioada premergătoare decesului său.

(sursa: Mediafax)