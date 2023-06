Soția lui Bruce Willis nu își pierde speranța că se va găsi un leac pentru demență

Într-o declarație emoționantă pe Instagram, Emma Heming Willis, în vârstă de 44 de ani, care este căsătorită cu starul hollywoodian din 2009, a dezvăluit că a fost dezamăgită să afle că un studiu medical recent pentru un posibil tratament pentru această afecțiune a fost întrerupt. Cu toate acestea, ea a subliniat că nu va pierde niciodată speranța și că este recunoscătoare pentru eforturile oamenilor de știință implicați în cercetare.

În postarea sa, Emma a transmis un mesaj de mulțumire organizațiilor implicate în studiu și a încurajat continuarea eforturilor în descoperirea unor tratamente eficiente pentru demență. Ea a subliniat importanța menținerii unui impuls pozitiv și a evidențiat faptul că familia sa va continua să păstreze credința și să nu-și piardă niciodată speranța.

Postarea a fost însoțită de imagini emoționante ale familiei, inclusiv fotografii cu cei doi copii ai lor, Evelyn și Mabel, și momente de tandrețe și afecțiune dintre Bruce Willis și fiicele sale. Ultima imagine a fost un trandafir alb înflorit, suprapus peste mesajul "Nu uitați să... nu vă pierdeți niciodată speranța".

Anul trecut, Bruce Willis a anunțat retragerea sa din actorie în urma diagnosticării cu afazie, o afecțiune care afectează capacitățile cognitive. Familia sa a împărtășit public acest diagnostic și a fost deschisă în legătură cu lupta actorului împotriva demenței. Apoi s-a aflat că actorul în vârstă de 68 de ani suferă de demență frontotemporală, o afecțiune degenerativă care poate avea semne similare cu Alzheimer.

Luna trecută, un membru al echipei de filmare a filmului lui Willis din 2020, "Midnight in the Switchgrass", a declarat că actorul părea că uită că se află pe platou în timp ce filma o scenă. În cadrul documentarului ABC News "The Randall Scandal", Alicia Haverland, maestru de recuzită, și-a amintit că Willis i s-a adresat ca și cum ar fi fost o chelneriță atunci când i-a oferit actorului mai multă cafea, scrie Insider. Ea a descris comportamentul lui Willis ca fiind "sfâșietor" de privit.

(sursa: Mediafax)