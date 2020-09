Bucharest Art Film Festival ediția V 24-26 septembrie, la Palatul Mogoșoaia

Docuart și Ambasada Israelului în România anunță a 5-a ediția a festivalului de film de(spre) artă, Bucharest Art Film Festival (BAFF), ce va avea loc în perioada 24 - 26 septembrie 2020, la Palatul Mogoșoaia.

Evenimentul își propune să aducă la lumină unele dintre cele mai bune filme din întreaga lume despre artă, fotografie, colecționari și artiști din toate mediile. Această ediție este dedicată culturii israeliene și vă invită să descoperiți poveștile unor personaje incredibile, precum Shaike Ophir, Jacqueline Kahanoff, Imre Kinszki ori Lea Gottlieb, care și-au lăsat amprenta în lumea artistică.

„Ultimele luni au fost pline de provocări, dar indiferent de situațiile în care ne regăsim, cultura este mereu cea mai bună evadare. Cultura este hrană pentru suflet. Pentru Israel, aceste zile reprezintă și un început, fiindcă am sărbătorit de curând un nou an evreiesc. Un an în care pornim cu optimism și speranță și pe care ne bucurăm să îl inaugurăm cu prezența noastră ca țară invitată a Festivalului de Film de(spre) Artă. Vă așteptăm și vă urăm cu căldură «Vizionare plăcută» tuturor!” transmite Excelența Sa David Saranga - Ambasador al Israelului în România.

Deschiderea festivalului are loc joi, 24 septembrie, de la ora 19:30, în decorul splendid al palatelor brâncovenești de la Mogoșoaia cu filmul Shai K. (R: Ari Davidovich / 2019, 110’), documentar care prezintă povestea nespusă a lui Shaike Ophir, cunoscut și sub numele de „Charlie Chaplin israelian”.

A doua zi de proiecții, 25 septembrie, începe tot la 19:30, cu povestea fotografului Imre Kinszki în regia Andreei Știliuc, Tatăl meu, Imre (2018, 38’). Seara, de la 20:15 dăm play documentarului care ne-o prezintă pe fascinanta scriitoare și filosoafă Jacqueline Shohet Kahanoff, Levantine (R: Rafael Balulu / 2019, 50’).

Sâmbătă, 26 septembrie, încheiem seria nocturnelor cu filme de(spre) artă cu Mrs. G (R. Dalit Kimor / 2019, 55'), film în care o cunoaștem pe Lea Gottlieb, legendarul designer, fondator și proprietar al imperiului costumelor de baie Gottex. Ultima proiecție vă prezintă un documentar experimental cu focus pe estetica urâtului tocmai pentru a aduce în prim plan acele elemente din realitate care compun un discurs meditativ despre: degradare, perisabilitate, efemeritate: Spații abandonate (R: Jozsef Laszlo / 2018, 21').

„Selecția filmelor a fost astfel gândită încât să aducă în prim plan personalități cât mai distincte din arii artistice și culturale conexe; prezentând prin intermediul diferitelor tipuri de documentar portrete contextualizate ale unor figuri literare, cinematografice, fotografice și design israeliene cu rezonanță internațională, și cu inserții de film experimental”, spune Ana Negoiță, director artistic al festivalului.