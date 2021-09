Bucharest Fashion Film Festival #5 vorbește despre transparență, între 23- 26 septembrie

Primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre film, advertising si modă, Bucharest Fashion Film Festival, aflat la cea de-a cincea ediţie, aduce împreună profesioniști din modă, film și branding, dar și entuziaști ai acestor domenii. Festivalul se va desfășura între 23 și 26 septembrie, în București iar detalii vor fi disponibile în curând pe site.

Festivalul se plasează la intersecția celor trei domenii și își propune ca, printr-o abordare interdisciplinară, să genereze noi oportunităţi de colaborare. Aducând la un loc cele mai bune filme de modă contemporane cu documentare și o selecţie de filme cult care explorează rolul costumului în film, festivalul deschide discuția despre relaţia dintre modă și film și despre raportul haină-om-societate prin proiecţii de film, mese rotunde și workshop-uri cu invitaţi internaţionali, instalaţii new media și sesiuni de feedback pe portofolii.

Esența modei/ Provocările din industria modei surprinse în tema de anul acesta a Bucharest Fashion Film Festival

Tema principală a ediției din acest an este Transparența. După ce anul 2020, marcat de pandemie, a scos la iveală fracturile societăţii în care trăim, industria modei, cu ciclul de producţie blocat și în imposibilitatea punerii în scenă a show-urilor de prezentare, n-a fost ferită de dezvăluiri sau de eventualitatea unei restructurări. Astfel, BFFF #5 abordează teme adiacente transparenței, cum ar fi: Există modă fără spectacol? E expunerea intimităţii un show sau o dovadă de asumare a vulnerabilităţii? Sunt campaniile de comunicare pe tema sustenabilităţii cu adevărat transparente?

Așa că, anul acesta, BFFF vernisează expoziția în aer liber Based on a True Story: A Collaborative Investigation pe tema transparenţei în modă, care va oferi publicului un punct de plecare în chestionarea autenticităţii într-o lume construită pe expunerea unor versiuni idealizate ale noastre către cei din jur.

În cadrul expoziției, 6 artiști locali (Apparatus 22, Anca Adina Cojocaru, Maria Guță, Giulia Crețulescu, Prosper Center și Robert Antoniac) sunt invitați să pună la îndoială și să expună fisurile din sistemul modei. Artiștii vor aplica un filtru critic al transparenței peste diverse segmente din industria modei precum etica muncii, încurajarea consumerismului dar și autenticitatea unor cuvinte precum “artizanal”, “storytelling” sau “comunitate” folosite excesiv de brandurile de modă, etc. La nivel mai general, BFFF își propune să descoasă și, de ce nu, să conteste prejudecăți despre rolul pe care îl joacă hainele în viețile oamenilor și să pornească o dezbatere în jurul acestor subiecte.

O selecție de scurtmetraje, documentare și filme cult în programul BFFF #5

A cincea ediţie a festivalului include lungmetraje organizate în două secţiuni: documentare despre personaje marcante sau probleme presante din istoria modei și o serie de filme de artă acestea din urmă coagulate în cadrul secţiunii cu focus pe costum Dressing The Cinema. Primul titlu anunțat din secțiunea documentarelor e Helmut Newton: The Bad and The Beautiful (Germania, 2020, r. Gero von Boehm).

Printre lungmetrajele de interes pentru cinefili, profesioniști din industria filmului și oameni cu o înclinație acută pentru estetică de anul acesta se numără The Day I Became a Woman (Iran, 2000, r. Marzieh Makhmalbaf) și Blanche (Franța, 1971, r. Walerian Borowczyk).

Pornind de la tema generală a ediției - transparență, numitorul comun al filmelor din secțiunea Dressing The Cinema va fi vălul, un obiect controversat, ce poartă deseori semnificații politice, religioase și psihanalitice și care a stârnit de-a lungul timpului interpretări contradictorii în sfera "politicilor privirii". Vălul a fost adesea văzut ca un sistem de control care elimină femeile din câmpul privirii și le limitează vizibilitatea în sfera publică, cu scopul de a le proteja de rușine.

BFFF va oferi premii pentru Cel Mai Bun Film, Cea Mai Bună Producţie Locală și Premiul Fresh Perspectives, oferit unui film nonconformist cu buget redus și Premiul Publicului. Filmele selecţionate vor fi prezentate online pe platforma festivalului, bucharestfashionfilm.ro, urmând ca premiile să fie acordate de juriul format din profesioniști din film, advertising și modă: Marley Hansen, curator NOWNESS, Grigor Devejiev, creative director Jam Project, Marcin Kempski, fotograf de modă, Sandra Bold, global creative director Publicis Milano, Ina Borcea, fashion editor Harpers Bazaar România.

BFFF 2021 continuă programul Dressing The Body introdus în ediţia anterioară și curatoriat anul acesta de NOWNESS, unul dintre partenerii internaționali ai festivalului - o serie de scurtmetraje, atât documentare cât și ficţiune, care explorează haina dintr-o perspectivă socio-antropologică, alături de simbolistica ei culturală.

Noutatea celei de-a cincea ediții este BFFF Insights, un eveniment de industrie, organizat în parteneriat cu 2029 Productions. Acesta are în centru o prezentare de portofolii, colectate în urma unui open call de la regizori, operatori, fotografi și stiliști în plină dezvoltare, evaluate de un juriu care acopera cele 4 arii. Reunind profesioniști locali din marketing, publicitate și producţie, BFFF Insights își dorește să deschidă porțile pentru proiecte viitoare.

Conceptual Lab, Retrofuture, IAA YP