Cel mai așteptat anime al anului: Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron, o nouă capodoperă cinematografică de Hayao Miyazaki, din 13 decembrie în cinema

La 10 ani după ce și-a anunțat retragerea, odată cu lansarea The Wind Rises, maestrul animației Hayao Miyazaki își reconfirmă pasiunea pentru arta animației, revenind pe marile ecrane cu o poveste captivantă ce conține elemente autobiografice și a cărei producție s-a întins pe parcursul a aproximativ șapte ani.

Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron spune povestea uluitoare a lui Mahito, un băiat de 12 ani, plin de curiozitate și imaginație, care descoperă o lume misterioasă în adâncul unei păduri fermecate. Împreună cu ineditul său prieten, un stârc cu puteri magice, el se lansează într-o călătorie plină de aventuri, pentru a salva lumea lor și pentru a învăța lecții valoroase despre prietenie și curaj.

Distribuit de Independența Film și Bad Unicorn, Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron va beneficia de un eveniment în avanpremieră în toate cinematografele din rețeaua Cinema City din România din 13 decembrie.

Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron este creat sub îndrumarea artistică a maestrului Hayao Miyazaki și produs de Studio Ghibli, recunoscut pentru animațiile sale remarcabile și influența semnificativă în lumea cinematografiei. Filmul continuă tradiția unică a lui Miyazaki de a îmbina tehnici tradiționale de animație cu o abordare contemporană, creând un univers vizual distins și fermecător. Joe Hisaishi, colaborator de cursă lungă al lui Miyazaki, cu care acesta a lucrat și la filme precum Ponyo, Spirited Away sau My Neighbor Totoro, este responsabil de coloana sonoră a filmului, care adaugă o dimensiune profund emoțională întregii povești.

