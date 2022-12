„Jeanne Dielman”, regizat de o femeie, cel mai bun film din toate timpurile

Este pentru prima dată când o operă regizată de o femeie ajunge în top zece. Sondajul, care se desfășoară la fiecare zece ani, a fost criticat pentru lipsa de diversitate.

Locul câștigător a fost ocupat timp de 40 de ani de "Citizen Kane" al lui Orson Welles.

Acesta a fost depășit în 2012 de filmul „Vertigo” al lui Alfred Hitchcock.

„Jeanne Dielman”, lansat în 1975, este povestea unei văduve belgiene care recurge la prostituție pentru a se descurca, dar își ucide unul dintre clienți. Filmul are o durată de aproape trei ore și jumătate.

Deși nu este la fel de cunoscut în afara lumii criticii de film ca în cazul câștigătorilor precedenți, a fost lăudat ca fiind o "capodoperă" și o piesă revoluționară a filmului feminist.

Chantal Akerman, regizoarea belgiană, a murit în 2015, la vârsta de 65 de ani.

Lillian Crawford, un critic de film și scriitor care a contribuit la sondaj, a declarat că filmul este "textul esențial" al cinematografiei feministe.

Sondajul a fost organizat de revista Sight and Sound a British Film Institute's Sight and Sound în fiecare deceniu începând din 1952.

Demersul s-a confruntat în trecut cu critici pentru lipsa de diversitate în rândul experților chestionați și a listei celor mai bune 100 de filme alese.

În 2012, „Jeanne Dielman” a fost unul dintre cele doar două filme regizate de femei care au intrat pe listă, alături de unul realizat de un regizor de culoare - „Touki Bouki”, de Djibril Diop Mambéty.

De-a lungul anilor, numărul și diversitatea persoanelor consultate au crescut. În acest an, 1 639 de critici, distribuitori, curatori, arhiviști și cadre universitare au fost invitați să aleagă cele mai bune zece filme.

Câștigătorul de data trecută, „Vertigo”, s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce „Citizen Kane” a ocupat locul al treilea.

„Tokyo Story”, de Yasujirō Ozu, a ocupat locul al patrulea, urmat de In the „Mood for Love”, de Wong Kar Wai, pe locul al cincilea.

(sursa: Mediafax)