Cel mai recent film al lui Cristi Puiu și succesul răsunător al lui Radu Jude de anul acesta se văd la Les Films de Cannes à Bucarest

Două dintre filme sunt debuturi: Horia este debutul în lungmetraj al regizoarei Ana-Maria Comănescu, iar Captura al regizorului Adi Voicu. Cinci din cele 12 filme sunt documentare: Între revoluții - Vlad Petri, Magnificent Sky - Alexandru Badea, Anhell69 - Theo Montoya, Pământul de care aparținem - Elena Rebeca Carini, Valuri pe uscat - Raluca David. Încă 2 lozuri îi readuce pe marile ecrane pe Dorian Boguță, Dragoș Bucur și Alexandru Papadopol într-o continuare a succesului de public Două lozuri (2016), în regia aceluiași Paul Negoescu. 21 de rubini este filmul controversatului preot Ciprian Mega în care joacă actorul american Mickey Rourke și actorul francez Anthony Delon.

Avanpremierele toamnei este singura secțiune competitivă din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Filmele prezentate concurează pentru premiul Publicului, în valoare de 2.500 de euro, oferit de Dacin Sara pentru susținerea distribuției în cinematografe.

Avanpremierele toamnei este o secțiune curatoriată de Andrei Tănăsescu, care va modera și Q&A-urile de la sfârșitul lungmetrajelor.

În afara competiției vor fi prezentate și trei calupuri de scurtmetraje românești la Cinema Union, marți 24, miercuri 25 și joi 26 octombrie, de la ora 18. Calup 1: Perfect Two (r. Xandra Popescu), Vor veni ploi blânde (r. Lucia Chicoș), B777ADF (r. Vlăduț Iosef), Crochiu de natură moartă (r. Vlad Popa), Iorgu! (r. Matei Preda). Calup 2: Educație sentimentală (r. Alma Buhagiar), Dansez și eu la nunta părinților mei (r. Andreea Chiper), Karina (r. Ilinca Hărnuț), A.I. Poetries of Female and Non-Female Beings in Gas Stations at Night (r. Cristina Iliescu). Calup 3: Exercițiu de concediu (r. Lara Ionescu), La distanță (r. Dana Rogoz), I’m OK with Your Last Wish (r. Catrinel Dănăiață), Între marginile zilei (r. Andreea Lăcătuș), Toate neamurile (r. Alexandra Diaconu). La finalul fiecărui calup spectatorii sunt invitați să rămână la Q&A-uri cu echipele filmelor, moderate de Anca Vancu (Films in Frame). Pentru cei ce nu reușesc să ajungă în sala de cinema, o parte din scurtmetraje vor putea fi văzute gratuit pe 28 și 29 octombrie, pe platforma Orange TV Go.

Lungmetrajele din secțiunea Avanpremierele toamnei se pot vedea la cinemateca Eforie, de vineri, 20 octombrie până duminică 29 octombrie.

WARBOY - Marian Crișan

Toamna lui 1944. Al Doilea Război Mondial se apropie de final. Nicu, un adolescent, traversează peisajul sălbatic al Munților Apuseni pornește într-o călătorie inițiatică încercând să salveze cei doi cai ai familiei.

MMXX - Cristi Puiu

Oana Pfifer, o tânără terapeută distrasă, Mihai Dumitru, fratele ei mai mic, ocupat de aniversarea sa, Septimiu Pfifer, soțul Oanei, îngrijorat de o posibilă contaminare cu SARS COV 2, Narcis Pătrănescu, inspector de crimă organizată... filmul urmărește rătăcirile unor de suflete blocate la răscrucea istoriei.

Între revoluții - Vlad Petri (documentar)

Maria și Zahra s-au întâlnit la universitatea de medicină din București în anii ’70. Când posibilitatea unei schimbări politice în Iran devine o certitudine, Zahra se întoarce în țara ei, ca să ia parte la evenimente. În următorii 10 ani, singurul lor mod de a comunica e prin intermediul scrisorilor. Încadrate de două revoluții, cuvinte lor descriu lupta femeilor pentru a fi auzite, societăți trecând prin schimbări radicale și o prietenie care nu poate fi destrămată.

Încă două lozuri - Paul Negoescu

Sile (Dragoș Bucur) iese din închisoare cu ideea să se îmbogățească minând criptomonede. Împreună cu Dinel (Dorian Boguță) și Pompiliu (Alexandru Papadopol) îl cunosc pe Ionuț, premiantul județului, cu ajutorul căruia reușesc să mineze criptomonede în valoare de 6 milioane de euro pe care le stochează pe un stick USB. Dinel e responsabil de păstrarea în siguranță a stick-ului, dar reușește performanța să-l piardă foarte repede, așa că cei trei pornesc în căutarea lui.

Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii - Radu Jude

Road movie, film de montaj, dramă: în acest film Angela (Ilinca Manolache), asistentă de producție, traversează Bucureștiul pentru castingul la o reclamă despre protecția muncii, comandată de o multinațională. Această Alice în țara minunilor întâlnește în drumul ei epuizant oameni de afaceri, bully, o victimă a unui accident la locul de muncă, un partener de sex, propriul său avatar digital, o altă Angela, scoasă din Angela merge mai departe a lui Lucian Bratu, un film vechi și uitat de lume, dar și pe strănepoata lui Goethe (Nina Hoss).

ANHELL69 - Theo Montoya (documentar)

Un dric bântuie străzile din Medellin, în timp ce un tânăr regizor își spune povestea într-un oraș marcat de conflicte, violență și paradoxuri. El își amintește copilăria, întâlnirea cu cinemaul de autor din țara sa și descoperirea sexualității. Actorul principal moare de supradoză la vârsta de 21 de ani. Pe măsură ce regizorul își vede alți prieteni din tinerii queer din Medellin dispărând, ANHELL69 explorează temerile, îndoielile și visele unei generații pierdute, precum și lupta unui cineast de a continua să facă filme.

Magnificent Sky - Alexandru Badea (documentar)

Teoria și practica se întâlnesc cu zgomotul realității într-un portret al compozitorilor români de avangardă Iancu Dumitrescu și Ana-Maria Avram, a căror ambiție a fost să provoace o revoluție a sunetului. Muzica lor spectrală găsește un ecou într-un film care se construiește că o călătorie în filosofiile compoziției și interpretării – o anchetă aplicată în mod egal muzicii, personajelor și filmului în sine.

Valuri pe uscat - Raluca David (documentar)

Viața lui Lucian se împarte între Ecuador, Portugalia și vizitele în țara natală - Republica Moldova, între problemele sale și ale celor cu care interacționează, între telefoane, drumuri, familie, oraș și valuri. El visează să își reprezinte țara la Jocurile Olimpice, categoria surf și face tot ce-i stă în putere pentru asta.

Horia - Ana-Maria Comănescu

Hotărât să străbată țara pentru a-și revedea iubita, Horia fuge de acasă pe vechea motoretă Mobra a tatălui său. Drumul îi este îngreunat de Stela, o puștoaică isteață, atunci când cei doi sunt forțați de împrejurări să călătorească împreună.

Pământul de care aparținem - Elena Rebeca Carini (documentar)

Elena este o italiancă născută în București. La șase luni a fost adoptată și acum e pe cale să împlinească 30 de ani. Când descoperă că are un frate pe nume Gérard, care locuiește în Belgia, cu părinții lui adoptivi, Elena pornește la drum cu o idee nebunească: o excursie la București, alături de Gérard și de camera ei de filmat, ca să-l cunoască pe el, dar și pe sine, cea care ar fi putut să fie dacă ar fi crescut acolo unde s-a născut.

Captura - Adi Voicu

Imaginile televizate arată că protestatarii au invadat centrul Bucureștiului. Eliberarea din propria lui captivitate îl determină pe Sami (Yann Verburgh) să ia contact direct cu realitatea. Ascuns în spatele camerei de filmat, devine victima jandarmilor care tocmai au eliberat Piața Universității. Trecerea neașteptată din planul virtual la cel real îl determină să-și schimbe radical percepția asupra propriului univers.

21 de rubini - Ciprian Mega

Nina (Corina Moise) împreună cu iubitul ei, Yuri (Anthony Delon), regizor de film, lucrează la dezvoltarea unui scenariu. Tensiunile politice de la sfârșitul anului 2022 o aduc pe Nina în atenția publică, iar numele ei este vehiculat pentru poziția de Procuror General al României. Numirea în această funcție depinde, însă, de Secretarul de Stat al Guvernului american (Mickey Rourke), și de reprezentanta Comisiei Europene (Elisabetta Pellini). Întâlnirile cu aceștia se transformă într-un veritabil examen, care, dublat de căutările artistice și de relația amoroasă cu Yuri, îi dezvăluie Ninei chipul societății în care trăiește.

