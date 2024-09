Cele mai bune 10 filme de pe Netflix, conform Rotten Tomatoes

Travis Bean de la Forbes.com a căutat filme cu cel puțin 75 de recenzii, iar dintre toate filmele observate, cele zece de pe această listă au obținut o rată de aprobare de cel puțin 96% pe Rotten Tomatoes.

Asta înseamnă că, potrivit consensului criticilor, lista de mai jos conține cele mai bune filme de pe Netflix.

Cele mai apreciate filme de pe Netflix

The Wailing (2016)

86 recenzii — 99% rată de aprobare

„The Wailing” poate să nu fie foarte cunoscut în rândul publicului larg, dar cei interesați de cinematografia sud-coreeană și cei care preferă filmele de mister știu deja că acest film s-a impus ca unul dintre cele mai bune filme horror ale secolului 21. Suspansul, imprevizibilitatea și profunzimea filozofică fac din acest film o provocare pentru convențiile genului horror. Povestea se concentrează asupra unui sat sud-coreean unde o serie de crime violente și boli misterioase au derutat poliția locală.

Tangerine (2015)

168 recenzii — 96% rată de aprobare

Filmele LGBTQ+ au o istorie bogată, iar „Tangerine” este unul dintre cele mai bune filme moderne din această categorie. Acțiunea are loc în Los Angeles și urmărește povestea lui Sin-Dee, o lucrătoare sexuală transgender, care află că iubitul ei o înșală. Filmul este plin de empatie, surprinzând viața oamenilor de la marginea societății într-o manieră autentică și umanizantă.

The Lego Movie (2014)

259 recenzii — 96% rată de aprobare

Deși franciza „The Lego Movie” poate părea deja epuizată, primul film din serie, lansat în 2014, a fost o adevărată revoluție în animație. Cu un umor meta și un ritm rapid, filmul este o aventură captivantă ce combină animația cu estetica stop-motion într-un mod inovator.

Suzume (2023)

134 recenzii — 96% rată de aprobare

Dacă ești fan anime, probabil ești deja familiarizat cu Makoto Shinkai. „Suzume” explorează teme precum pierderea și vindecarea într-un stil specific regizorului. Personajul principal, Suzume, deschide accidental o poartă către dezastre naturale și pornește într-o călătorie de autocunoaștere și împăcare cu pierderea mamei sale.

Godzilla Minus One (2023)

204 recenzii — 98% rată de aprobare

„Godzilla Minus One” este apreciat pentru efectele sale speciale impresionante și povestea emoționantă despre renașterea Japoniei după cel de-al Doilea Război Mondial. Filmul urmărește un fost pilot kamikaze care încearcă să-și reconstruiască viața după război, în timp ce Godzilla reapare ca o amenințare și mai mare.

The Babadook (2014)

249 recenzii — 98% rată de aprobare

„The Babadook” a fost un film de referință în genul horror la momentul lansării sale. Cu o poveste centrată pe o mamă văduvă și fiul ei tulburat, filmul explorează în profunzime trauma și frica, oferind o poveste psihologică intensă și neliniștitoare.

Jaws (1975)

146 recenzii — 97% rată de aprobare

„Jaws” este un film perfect, din multe puncte de vedere. Este o poveste despre relația dintre oameni și natură, cu un rechin alb uriaș care terorizează un orășel insular. Filmul explorează frica de necunoscut, aducând în prim-plan lupta oamenilor cu forțele imprevizibile ale vieții.

The Teachers’ Lounge (2023)

138 recenzii — 96% rată de aprobare

„The Teachers' Lounge” este un film independent despre o profesoară idealistă care devine implicată într-o dispută la școala unde lucrează. Filmul ridică întrebări complexe despre adevăr și responsabilitate, fără a oferi răspunsuri ușoare, și este apreciat pentru tensiunea și profunzimea sa emoțională.

Hunt for the Wilderpeople (2016)

210 recenzii — 97% rată de aprobare

Taiki Waititi reușește să combine umorul excentric cu momente pline de emoție autentică. „Hunt for the Wilderpeople” urmărește povestea unui băiat rebel și a unui fermier grăbit care se aventurează în sălbăticia din Noua Zeelandă, într-o călătorie plină de aventuri și descoperiri emoționante.

Aftersun (2022)

244 recenzii — 96% rată de aprobare

„Aftersun” explorează relația dintre o tânără și tatăl ei, care se luptă cu depresia. Filmul este un studiu sensibil al amintirilor și impactului pe care acestea îl au asupra noastră, fiind descris ca o confruntare emoționantă cu trauma și pierderea.

Aceste filme sunt unele dintre cele mai apreciate de pe Netflix și merită vizionate pentru profunzimea și originalitatea lor.